最新一份財政預算案於2月27日出爐，財政司司長陳茂波早前發表網誌，重申來年度預算案主調是「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」。財政預算案本應彰顯政府公共理財的理念，港府坐擁萬億財政儲備，可以做的其實不少。不可否認，自2009/10年財政年度起，政府的開支顯著增加，2017/18年度的公共開支更比十年前增加逾一倍，但環顧不斷冒現的社會問題，港府所做的還遠遠不夠。更重要的是，現屆政府提出「理財新哲學」，但在處理政府開支時，仍不見有思維上的突破，只一味造大蛋糕，卻不細問蛋糕如何分配。

逾233萬份表格、466萬張紙、全部疊起來可達512米高，相當於1.2棟國際金融中心（IFC）的高度。這場被詬病為「阿茂派錢」的「環保災難」，事緣於去年政府斥資110億元推行「關愛共享計劃」，向合資格市民派發最多4,000港元津貼，但不少市民怨聲載道，批評傳統「遞紙」方式申請手續繁複和混亂，行政成本更高達3億港元。3億港元可以做什麼？以2017/18年度的財政預算案為例，政府撥款約3億元用於提高資助社福機構護理員薪酬、翻新逾百間閒置校舍、保護香港非物質文化遺產、發展教育旅遊、擴展國際青年交流計劃、擴展創業計劃等等。

政府派4,000元的「關愛共享計劃」被批評手續繁複且不接受網上交表，引起不便。（林若勤攝）

星求共富 港為「補鑊」

派錢都能派出事，由此可見港府派錢既無針對性，行政效率又不高，然則新加坡又是如何做的呢？2006年，新加坡率先以「經濟增長紅利」的名義向成年國民直接派錢，其最新的財政預算更是迎來近十年來第三次「全民派錢」，並為不同階層的市民「度身定做」，確保政府開支用得其所。

在最新的財政預算案聲明中，新加坡財政部長王瑞傑宣布向國民分享11億新加坡元（約63.6億港元），所有滿21歲國民可按個人收入獲得100至300坡元不等的「紅包」（約600至1,800港元），預計約有270萬人受惠。儘管此次新加坡派錢的金額約為「關愛共享計劃」的一半，但其背後所突顯的公共財政理念，卻截然不同。

王瑞傑宣布向國民分享11億新加坡元。（資料圖片／視覺中國）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，新加坡的派錢政策注重全民分享經濟增長成果，而香港則主要是「扶貧」，表現在政府主動將派錢與扶持低收入階層掛鈎。他認為，「全民共富」是新加坡政府施政最大的考量之一，當中便包括貧困人口的後代會否遭遇階層固化等問題。吳木鑾坦言，雖然國家的經濟增長不可能為所有人帶來益處，但新加坡政府注重經濟發展造成的差異，尤其是容易受到經濟變化影響的那部分人，強調政府的公共財政理念「是讓老百姓覺得他們跟新加坡一起成長」。

2011年，港府向全港所有年滿18歲的香港永久居民派發6,000元現金，約610萬人受惠，涉及金額約370億元。吳木鑾認為此舉與新加坡頗為相似，是「見者有份，還富於民」，但今次派4,000元，政府連為何派錢都沒有跟公眾解釋清楚，吳木鑾形容是「非常糟糕」。「關愛共享計劃」繁複的申領手續背後，依然是那種反對福利擴張、免得政府將來面對財政壓力的心態。吳木鑾認為香港政府想「扶貧」但沒有做好，去年的派錢「沒有得益者」。他質疑此舉或是迫於各個政黨合力施壓而做出的「補鑊」措施。

吳木鑾認為香港政府想「扶貧」但沒有做好，派的錢「沒有得益者」。（林若勤攝）

星重安居 港徵地稅

在2018/19年度財政預算案發表後，港大民調結果顯示，只有26%的受訪者感到滿意，評分只有48.2分，比上一份預算案大跌7.5分，創十年新低，當中65%的受訪者認為香港財富的分配不合理。圍繞派4,000元的舉措，有意見就批評此舉為「厚中產、薄基層」，更有市民反映「不如回水實際」。

財政預算本應把財政收入，尤其是盈餘的部分用在公共項目上，用公共資源解決社會問題，讓市民生活得到保障。而當政府不能有效地對財富進行再分配時，公眾自然會減少對政府的信心，反而希望政府能「還富於民」，讓市民自行處理這筆「財政盈餘」。

新加坡的「組屋政策」是財富再分配、「全民共富」理念的體現。（資料圖片／羅君豪攝）

除派錢之外，新加坡還運用公共財政協助市民置業，同樣是財富再分配的體現。在最新的財政預算案中，新加坡提高了買樓稅項，同時為協助年輕人置業，特別推出2,000伙「先興建、後銷售」的組屋單位，主要是協助單身、離婚、現正租住組屋的租戶，以及缺乏收入證明的年輕夫婦可以提早置業。與此同時，新加坡政府亦增加「近居購屋津貼」（Proximity Housing Grant）的金額，最高津貼高達3萬新加坡元（約17.91萬港元）。近居購屋津貼早於2015年推出，主要是鼓勵年輕人靠近父母居住，有逾一萬個家庭受惠。

反觀香港，不少年輕人為求上車，寧願選擇位置偏遠的新建居屋，而港府亦缺乏協助年輕人置業的措施。統計處最新一輪（2016年）住戶開支統計調查結果顯示，住屋是最主要的住戶開支類別，佔2015年住戶每月平均開支的36%。其中，居於私人房屋的家庭居所開支所佔的比例 （40.5%）顯著高於公共租住房屋住戶的相應開支比例 （12%）。顯然，住房成本已成為本港市民最沉重的負擔。回看2005年至2015年期間，住宅物業市場的樓價及租金十年內累積升幅更是驚人，分別達到223%及100%。

香港不少年輕人為求上車，寧願選擇位置偏遠的新建居屋。（資料圖片／羅君豪攝）

然而，這一沉重的包袱卻是港府的「聚寶盆」。 在2017/18財政年度，地價收入為香港政府最大的收入來源，約1,648億港元，佔政府總收入的26.6%，緊隨其後的是利得稅（22.4%）、印花稅（15.4%）、 薪俸稅（9.8%）及一般差餉（3.6%）。簡言之，政府近年頻頻錄得巨額盈餘，賣地收入可謂「功不可沒」，最近兩年的地價收入更是頻頻破千億。

政府庫房盆滿缽滿，而高地價的惡果卻由市民承擔，樓價租金不斷上升之下被迫節衣縮食、愈住愈小。吳木鑾認為，香港現時的公營房屋佔整體房屋供應不到五成，起碼一半的土地都被商界收入囊中，用來牟利；而不斷攀升的租金和樓價，變相是對巿民徵收土地稅，亦削減了香港的競爭力。

吳木鑾指新加坡的「組屋政策」令八成國民處於「同一起跑綫」。（資料圖片／羅君豪攝）

近年來，港府在房屋方面的公共開支有所上升，但佔總開支的百分比仍然不高，且增速為各個政策範圍開支中最低，在過去十年只增加了0.9%。吳木鑾表示，新加坡政府一直強調房屋是用來住的，其住房自有率高達90.9%，僅次於全球最高的羅馬尼亞（96%）。他說：「新加坡政府在社會政策上花錢的優先順序，公共房屋肯定是第一位。」

「新加坡有八成人都住在公共房屋，社會可以不平等到哪裏去？」吳木鑾指新加坡的「組屋政策」令八成國民處於「同一起跑綫」，因此，新加坡在推動社會階級向上流動方面，是發達經濟體中做得比較好的。「當政府面對社會經濟增長帶來的貧富差距時，最好的做法就是讓其他的人也受惠於經濟增長。」吳木鑾這樣解釋「共富」。

現屆政府選擇耗資約5,000億港元進行填海造地，相信即將公布的2018/19年度財政預算案亦會大量着墨於「明日大嶼」計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

在應對房屋問題上，現屆政府選擇耗資約5,000億港元進行填海造地，相信即將公布的2018/19年度財政預算案亦會大量着墨於「明日大嶼」計劃。香港科技大學工商管理學院經濟學系教授雷鼎鳴認為，「明日大嶼」填海計劃旨在解決香港土地短缺問題，實際上是具成本效益的投資，並非「倒錢落海」。只不過，填海造地以後，政府還需要發展基建等配套設施，附以商業及房屋發展，社會效益並不能在短期內體現。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強曾任曾任油尖旺區議員，他擔心「明日大嶼」成為大白象，認為政府與其斥巨資去發展填海計劃，倒不如在市區內想辦法，處理隱藏在市民身邊的「社區炸彈」。他舉例，早前市區重建局計劃收購重建市區約800幢舊樓，預算約為1,300億元，若將這筆錢用於解決樓宇安全問題或騰出土地興建房屋，或可稱為「用得其所」。陳偉強相信，背後顯示的港府公共理念是：不直面問題，向商界傾斜，而且避得就避，順勢將醫療、養老問題「都堆到大灣區」。

上文節錄自第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《為預算案把脈 以星洲為鏡看公共財政》。

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