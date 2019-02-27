因為天星碼頭一場保育運動，民間組織「活在觀塘」負責人馮炳德頭也不回地投身保育潮，走過利東街、觀塘、深水埗……除了藍屋和灣仔市集，幾乎場場敗仗，當中，他對保育觀塘的失敗最為惋惜。 在社區深耕多年，保育觀塘仍以失敗告終。說起觀塘保育之難，馮炳德說關鍵是人。

【觀塘重建．上】缺資源故路難行 保育鬥士：拿政府利益便要收聲​

2013年前，觀塘仁信里清場，四哥陳志勇的賽鴿店被指霸佔官地，遭到強拆，他於是說：「幫不到所有街坊留低，就不做小販。」他不要市建局的10萬元賠償，捐去慈善機構。物華街臨時小販市集清場當日，市建局違反搬遷市集「無縫交接」的承諾，四哥聲援拒絕離開的小販「肥妹」李淑賢，一同留守，最終令市建局妥協。

「關偉記刀剪老闆」關先生（左）是碩果僅存的磨刀師傅。（高仲明攝）

基層團結 一點都不易

回想利東街的街坊能團結一致，其中一個原因是那裏以印刷廠、店舖居多，街坊「有餘裕、有錢去做規劃申述」。相較之下，觀塘屬基層社區，「裕民坊街坊太弱勢了，搵朝唔得晚。」馮炳德舉例，有水果檔24小時營業，檔主連開會都無法出席，更何況抗爭請願。他認為要保育成功，首先街坊要團結起來，「有能力的人幫助無能力的人」，向市建局施壓，為所有人爭取合理權益。但觀塘重建長達十多年，分段拆遷，難以聚眾，業主立案法團大聯盟亦早已撤出，不會幫助地舖業主和租戶。

馮炳德慨嘆，街坊之前一直不着急，打算等市建局推出賠償方案再作打算，結果去年才開始組織起來，但「只顧自己，像一盤散沙」，根本無從談判。市建局亦有了策略，去年6月起舉辦了四、五次居民大會，但第一次居民大會後，「市建局就派一大隊人每個星期來掃蕩」，加上今次市建局使用「銀彈」攻勢，而其他新項目不是在最弱勢的地區，就是最窮的地區，「街坊好現實，不是講錢，就是講安置」，故很難把他們組織起來與市建局談判。

重建在即，裕民坊大部份檔主也準備好道別。（高仲明攝）

不過，原區安置的重要原則「樓換樓，舖換舖」，市建局從來沒有真正付諸實行，賠償往往低於市價，如果要樓換樓，亦要補上差價。馮炳德狠評，受觀塘重建影響的1,600名業主中，只有一人參與優先認購計劃，登記參加重建項目「觀月．樺峯」揀樓，但估計即使奉上所有賠償，業主仍要補多200萬元，才能在觀塘原址居住。

社區網絡瓦解

輸掉保育戰役的地方，馮炳德通通不再回歸。天星、皇后碼頭清拆後，他最多走近大會堂；利東街重建之後，街道消失，他沒有踏足樓盤「囍匯」和商場「利東街」。他批評利東街「核突」，市建局說話不算數，說要建婚嫁博物館，結果只放了兩個大燈籠；花園街的波鞋博物館亦屬同一命運。原有社區特色消失，「根本用來打卡，只是一個商場。」至於坊間認為成功活化的中環「大館」，他也從未踏足，只因已仕紳化了。

馮炳德批評利東街「核突」，保育戰役失敗後從未踏足。（資料圖片／李澤彤攝）

馮炳德眼中的保育概念分四個層次：最高層次的，固然是原汁原味保育；稍次一點的，是有一些相關活動的活化，他以位於荃灣的南豐紗廠為例，就有相關的六廠紡織文化藝術館；再低一點的是變成博物館，他指這是「最懶的一類，掏空了內容，說的故事與社區無關」；最低層次的是「什麼都不做」，而這正正是觀塘重建的分類。

舊區保育會影響一個城市的精神面貌。「社會學有一個理論，舊區裏的市集和生活愈多樣化，活在其中的人就愈有包容力和同理心，因為當生活成本降低了，居民能夠生存，就會願意行多步去關心別人，願意伸出援手。」馮炳得說。如今，整個社區網絡毀於一旦。

南豐紗廠內設有紡織文化藝術館。（資料圖片／盧翊銘攝）

保育理應是像獲聯合國教科文組織（UNESCO）2017年度亞太區文化遺產保育獎卓越獎項的藍屋一樣，扣連地方精神，保留唐樓居民的故事，同時延續社區文化歷史，達至可持續發展。「其實裕民坊好值得保育的。」馮炳德解釋，觀塘區是一個草根的庶民空間，基層街坊大部分住公屋，以往的裕民坊商住合一，樓上住人，下面是舖頭食肆。他曾假想，如果由下而上發起保育，以社區經濟為主軸，在裕民坊新建的商場加固天台樓面，「可以做太陽能、魚菜共生，這已是一個社會企業，可以把資源投放去社區，再做社會住房。」

「可惜在香港，現實是殘酷的，唔拆唔得，因為嚴格來說，香港沒有真正出現過一個由下而上的保育運動。」馮炳德說。

藍屋扣連地方精神，保留了唐樓居民的故事。（資料圖片／林若勤攝）

無法監察重建

多年保育工作，令他最痛心的是市建局以「以人為先，地區為本」作口號，但是通通落空。翻查資料，三十年來，市建局與私人發展商合作的三十多個重建項目，通通建成高尚住宅樓。

數數觀塘重建，第一期「觀月．樺峯」，前身為巴士總站，去年該處樓價升至兩萬元一呎；第二、三期的商住發展項目「凱匯」，範圍包括裕民坊、康寧道、物華街、協和街，犧牲了政府大樓、小販市集等公共地方，今年落成的1,999伙單位預計售價同樣超過兩萬元一呎；最後一批地舖所在的裕民坊屬於第四、五期，重建後將以商場為主。

正在建設中的觀塘重建項目第二、三期「凱匯」。（高仲明攝）

「通常用公權力就不會只建豪宅，一定是社會住房行先，不然你憑什麼用公權力收回？」馮炳德談到新加坡組屋，又以韓國首爾江南區為例子，指當地重建貧民區後也是建設廉價住房，他認為，觀塘重建後要起醫院、鐵路、學校、公屋才合理。

市建局2001年成立時，獲政府注資100億元，重建項目又免補地價，2017/18年更錄得高達120億元盈餘，資產淨值446億元。「我寧可由政府做重建，房委會、房協都有機會在立法會監察到，市建局只要一日自負盈虧，一日都看不到它內部是如何運作。」馮炳德說，現在市建局如何賠償給街坊，如何應對街坊，通通都不用交代。

馮炳德的人生分為兩段，因保育走上另一條路。（高仲明攝）

等待英雄拯救？

保育皇后碼頭一役，永遠地改變了馮炳德的人生，無法回頭。

當初高薪厚祿，居於半山豪宅，買東西不用看價錢牌，然後是辭職、清場時被踩至胸骨破裂、兩度被捕入獄……多少風波襲來，就多少風光俱往已。馮炳德今年54歲，現時一邊在粥店兼職，一邊忙於保育工作，每月只得一萬元收入。

十二年前，他希望香港會向好的方面發展，於是投身保育，奈何事與願違；十二年後，天星鐘樓和皇后碼頭仍未重置。他不是沒有想過，若果沒有放棄年薪百萬的工作，用錢供養保育界會如何，「講笑啫，你想想，你賺李嘉誠的錢，轉頭去反地產霸權保育，真的可以嗎？事實是不能回頭的，因為真的是兩套價值觀。」

保育皇后碼頭一役，改變了馮炳德的人生。（資料圖片）

「這個世代養不到一班有理想的人，因為有理想的人一定是基層，一定『搵朝唔得晚』，一定好痛苦地掙扎，要如何說服中產、有權勢的人、普羅大眾去奉獻自己的時間、精力、金錢，保育這個社會的文化歷史、建築、社群呢？」馮炳德慨嘆，搬進臨時市集之後，四哥堅持守業，結果虧損了100萬元，「四哥這麼偉大的人，到頭來也是一無所有，但他甘於平淡。」甘於平淡，馮炳德彷彿也在自況，他沒有灰心，自己社區自己救。

香港保育界缺了一個Beatrix Potter嗎？「或者我們不應該想着要有一個天使或英雄拯救我們，我常常覺得沒有保育人士，因為其實人人都可以保育，只要你願意，肯出聲就可以，要有一班人醒覺，去出一分力。」

快將消失的觀塘舊貌 ↓

+ 13 + 12 + 11

上文節錄自第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《觀塘裕民坊清拆在即 保育健將嘆前路難行 籲團結》。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

更多《香港01》周報有關文化保育的文章：

【古蹟保育．上】林鄭的保育成績單 是政績還是失職？

【古蹟保育．下】一切注重成本效益？ 商業與文化如何共存

台北攤販文化得以保留 香港要搞起墟市 可以如何借鑑？

【Sony Chan．專訪】對香港既熟悉又陌生 守護文化由粵語入手