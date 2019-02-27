公司最近遇到挫折，部門各自反省，大家都找不出問題所在，部門主管異口同聲︰同事們忙到無命，已經盡了全力。部門主管所言不虛，如果天上有攝影機拍攝着同事每日工作的情形，由朝不停手做到晚，有人做到病，有人做到家庭不和。從忙的角度衡量，這團隊的確盡了力，然而，攝影機只影到同事撲來撲去，卻影不到在忙什麼。

忙，是企管人非常需要思考的問題，問打工族最渴望多一點什麼資源，永遠是時間。從天上攝影機的片段看到，打工族從一個會議室跑去另一個會議室，救完這場火，又要救另一場，過程中不停查看短訊，腦、手和身體不停郁動。忙的一個重要影響是，我們忙至不會思考忙的意義。點解忙？忙什麼？忙得正確嗎？有否忙至忽略了其他重要的事？忙對身心造成什麼影響？這些問題曾在腦海中掠過，但太忙了，又要覆短訊。

上司帶領團隊衝鋒陷陣，需要知道團隊成員在做什麼，表面上所有人都忙，最弊上司自己最忙，無暇分析下屬是否忙得合理。一隊忙到出煙的團隊，做出強差人意的成績，檢討時所有人圍在一起大嘆，非戰之罪也。這狀態持續下去，上司不久被炒，下屬四散至其他團隊，職位比以前至少降一級，這是全輸的結局。

忙，是企管人非常需要思考的問題，問打工族最渴望多一點什麼資源，永遠是時間。（Getty Images）

以上的例子並不是虛構，就在我們身邊發生，忙是凶兆。爆大鑊之後檢討，問題永遠不是出在同事精力不足或偷懶漏波，相反，精力過度旺盛是最突出的現象。明顯地，同事們忙了不應該忙的地方，或不應忙的時候忙了，即是說，忙錯了。沒精打采的人做事好極有限，但單靠精力不夠，精力需要與另一項質素雙劍合璧，是專注。

專注是集中注意追求一個目標。專注的企管人明確知道自己在做什麼，即使在充滿雜音的環境也不被干擾。很少人可以放開其他事，只做一件事，但專注的人不會亂救火，因為有些火根本不是火，有些火不值得救，或者不應由自己救。專注的人清楚終點在哪裏，手上有張走向終點的路線圖，途中一定有騷擾和噪音，但不影響走向終點的專注力。

爆大鑊之後檢討，問題永遠不是出在同事精力不足或偷懶漏波，相反，精力過度旺盛是最突出的現象。（Getty Images）

辦公室有一類危險人物，是欠缺專注的精力旺盛派。這些人非常危險，因為外表善良，但隱藏着殺傷力。這些人懷着良好意願，一心為公司為團隊賣命，滿載精力地奔跑。這些人的心理狀態可以兩個字形容︰分心。正在做一件事，另一件彷彿關連的事發生，變成做兩件，然後有第三件，無奈人的時間及能力有限，結果應做的事爛尾，另外兩件事也做到一團糟。

分心可以傳染，當忙成為被接受的「美德」，便會所有人鬥忙。不忙的時候，我們感到不妥，無事也找事來忙。分心的人的特徵，是短視，只看到眼前一塊，因為火頭太多，先救最近的一個，其他的遲些先算。短視是很多大鑊的根源，一班大忙人集體看到問題的小部分，掌握不到重心，在「忙海」中沉沒。

自信心薄弱的打工族，敵不過這場鬥忙的比賽，彷彿所有人都參加，獨善其身隨時被孤立。（Getty Images）

自信心薄弱的打工族，敵不過這場鬥忙的比賽，彷彿所有人都參加，獨善其身隨時被孤立。我認識一些悲哀的例子，有些人的忙變成生活習慣，經過二三十年的鞏固，成為性格一部分。對於這些人，忙是應該的，忙對他們來說反而舒服，因為熟悉。這些人不想停下來，不理解靜下來反思的重要，這動作太陌生了，不知道會引領自己去何處。如果反思的結果證實忙是不好的，豈不是推翻一生的信念？太忙了，沒閒情反思。

靜心想一下，公司內大部分事情屬例行公事，自動波前進，不需要太多人作決定，以前怎麼做，將來照做。企管人的目光所在，是例行公事以外的事，即是帶領公司走一條沒有人想過的路。這條路需要充滿精力的人引領，但單靠精力不夠，也需要專注，這些人帶着最高的自覺力，清楚自己在做什麼，以及走什麼方向，在過程中作出果斷的決定，不理干擾，走到終點。這些人的特徵，是不忙，因為他們不時需要靜下來反思。

上文刊載於第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《忙是凶兆》，網上標題為編輯重擬。

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