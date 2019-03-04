還記得嗎？在理財哲學方面，你曾對往屆政府的守錢無道、計錢無稽、儲錢無方等嗤之以鼻，力勸當局勿再墨守成規，否則實在愧對港人；在分配資源方面，你曾主張從結構上改善扶貧政策，大興公營房屋、推行全民退保；在稅務制度方面，你曾倡議稅制改革，直指香港稅制落後，與現實脫節。但，你改變了什麼？

陳茂波發表的《財政預算案2019/2020》被評歷來最低分。（資料圖片 / 羅君豪攝）

財政司司長陳茂波先生台鑑：

從年年站在議事廳內狠批《財政預算案》「墨守成規」、「欠缺願景」的立法會會計界議員，變成年年坐在議事廳被斥《財政預算案》「蕭規曹隨」、「不思進取」的財政司司長，你如今也成為當年自己口中那個「對不起香港人」的「守財奴」了嗎？你從政前曾言，人生下半場將以服務社會為主，然而，你任財爺三年無甚建樹，上周三（2月27日）更交出評分最低的《預算案》，我們不得不借用你2006年在傳媒專訪的一問——「爬上了，又如何」？

閱讀你那些年的專訪，文章總形容你是非一般「會計佬」，眼中沒有冰冷的數字，而且有熱心、有雄心、有恆心；翻看你以代議士身份在議事廳中的鏗鏘發言，亦不難感受你對公共財政的理念和資源分配的宏願；但緣何，當你一躍成為財金官員之首，不但不斷重蹈那些年自己最不齒的覆轍，更把以往振振有詞的稅制改革、分配正義及財策檢討等拋諸腦後？

還記得嗎？2010年4月15日立法會辯論《財政預算案2010/2011》，時任立法會會計界議員的你，曾言「（財政司）司長作為特區政府財金政策的第一把手，我們對他（曾俊華）有極大期望」，並就稅收政策、理財哲學及社會資源分配提出多項具體建議。至2011年1月19日，在《財政預算案2011/2012》公布前一個月，你更以此發言動議《公共財政政策的檢討》議案，促請當局檢討稅制、地價政策、資源分配、制定適當的財政儲備水平：「香港需要一個有願景、有心有力行公義、真正關愛照顧市民大眾、並有能力謙虛自省的行政領袖，而不是一批只會墨守成規的守財奴。」——歷史無處不諷刺。

增加了的公共開支，有多少是為勞民劣政「補漏拾遺」？有多少是不痛不癢的「小修小補」？（資料圖片）

還記得嗎？在理財哲學方面，你曾對往屆政府的守錢無道、計錢無稽、儲錢無方等嗤之以鼻。

首先，你多次質問當局，「政府經常說要有財政儲備，究竟什麼水平的儲備才夠我們積穀防饑，又可以抵禦對聯繫匯率的衝擊呢？」而依你所見，港府受金融風暴衝擊後，已調整機制，有「強方保證」鞏固聯匯，後來又參與「清邁倡議多邊化」安排，加強了抵禦外來衝擊外匯的能力，「加上我們有內地撐住，我們是否應該如此盲目地繼續累積我們的儲備呢？」上述你當時提出之《公共財政政策的檢討》經湯家驊修訂後，更訂明港府應「明確訂立財政儲備水平一般只需維持於不超過15個月的政府開支便已相當足夠」。

可笑的是，儘管該項無約束力議案最終獲得通過，但港府仍以「政府收入波幅大而開支欠彈性，我們需要有緩衝以減低經濟周期對社會民生的影響」為坐擁巨額儲備的藉口，無意制訂任何儲備標準。

更諷刺的是，當你平步青雲當上香港財金政策第一把手，似乎也無意實行有關建議，而你任內的財政儲備更將累積達11,616億元，相等於26個月的政府開支，比起往屆政府實屬有過之而無不及，且預計在開支不斷增加的情況下，至2024年3月儲備還可應付19個月的政府開支。在此不禁要借你當日在議事廳中的一問：「我們是否需要有這麼大的盈餘儲備呢？」

不得不提的是，有指你為「掩飾赤字」，計劃分四年回撥已滾存至824億元的房屋儲備金至財政儲備，而你回應記者提問時也坦言，這其實是「赤字預算案」。這令我們想起，你2010年在立法會斥責當局「過度累積財政盈餘，而且在運用財政儲備方面又墨守成規、欠缺靈活，有些概念甚至是錯誤的」時，早已指出「政府可透過撥款到不同的基金達到目的，因為這些小金庫可以減低當年會計帳目上的盈餘或加大赤字，但其實在不同地方也藏着不少金錢。」——姑勿論你是否「做數」，當局亦的確應該有效運用各種小金庫，但你千挑萬選，竟向當局用以保證對發展公營房屋承擔不變的房屋儲備金開刀，又怎能讓市民繼續對當局解決房屋難題有信心？

十年時間，陳茂波從站在議事廳內痛罵港府「墨守成規」的立法會議員，變成坐在議事廳內被斥「蕭規曹隨」的財政司司長。（資料圖片）

其次，你曾對政府依賴賣地的收入結構有所保留，更指出「高地價政策導致多年來政府的收入結構，（有）相當大的部分來自土地……但政府又把這些收入列為非經營帳」，因而「大大限制了香港在貧窮、教育、衞生及社會福利方面的開支能力」。

當局如此入帳的依據是，賣地如賣資產，所以賣地收入屬「資本收入」而非「經營收入」，應注入基本工程儲備基金，用作基建發展。這番論調似是而非，幸而你的駁斥相當精彩——「如果年年賣地，年年有賣地收入，所得收入是否算是恆常收入？作為一個普通人，如果我把居住的房屋賣了，所得款項是非經營收入，但作為地產商，年年賣樓，所得款項則是經營收入。」

「我們是否應該簡單地把賣地收入列為非經營收入呢？政府是否應檢討和改變現時的做法呢？……我們是否應作檢討，反省一下是否可以將一定比例的賣地收入列為經營收入，挹注經營開支呢？這樣做更能反映在中、長期的周期內，政府有多少財力做應該做的事！」——八年前你連珠炮式的詰問，放諸今日毫不過時——你預計2019/2020年度地價收入及印花稅收為1,430億元和760億元，佔政府總收入6,261億元的35%——請問，你在有能力改變的時候，究竟改變了什麼？

第三，你也多次促請政府檢討和改革財政儲備的投資方案，藉提升回報率以助發展新興產業。在2012年3月22日舉行的《2012年撥款條例草案》二讀辯論上，你曾批評負責管理財政儲備的金融管理局策略保守、回報不佳，惟當局總以維持金融穩定等「擋箭牌」敷衍了事。

「香港特區政府極之保守的做法，實在有負香港的納稅人和弱勢社群。」你在會議中指出，截至2011年，金管局過去十八年的平均回報率只有5.6%；反觀鄰近的新加坡，把財政儲備三分管理，即由新加坡金融管理局作低風險和易套現的投資，由新加坡政府投資有限公司（GIC）以不同投資組合獲取良好的長期回報，及由淡馬錫控股私人有限公司入股其他公司及股票投資，持續為股東創造價值；據你當時引述，同樣在過去二十年內，GIC的平均名義回報率是7.2%，而淡馬錫股東資金的平均回報率達13%，而淡馬錫和GIC每年扣除通脹後，都把一半回報注入經常性開支，以確保新加坡不會食盡老本，並發揮「好天收埋落雨柴」的作用。

反觀你的《財政預算案》及財政儲備投資策略，有反省嗎？有突破嗎？有改善嗎？

「我真的希望特區政府可改善一下，不要再墨守成規，否則，實在是對不起香港人。」——你當時對特區政府的「希望」，着實也是我們當刻對你的「希望」，「希望」你對得起香港人！

陳茂波作為香港財金政策一把手，但對昔日爭取的稅制改革、分配正義、財策檢討等拋諸腦後。（資料圖片）

還記得嗎？在分配資源方面，你曾經有着與一般官員與別不同的同情心和氣魄，更主張當局應該大膽從結構上改善扶貧政策。

「政府的財政盈餘既然這麼豐厚，同時又有能力，為何對幫助社會的老弱傷殘卻顯得如此『窒手窒腳』？」你當時明言，「對於社會上的3L——the least, the last and the lost，即最卑微、最容易被忽略和最失落的一群，當我們提出要幫助他們時，我認為我們完全有能力及應該有更大的氣魄來進行」。

你又提到，「作為特區政府官員，我認為不應只談經濟發展，同時亦應多談社會發展。政府在理財方面不應把一個『錢』字看得太大和太短視。香港社會雖不至於『官府富而民窮』，但社會上有很多人生活得很惡劣，急待援手；人口老化問題亦非常嚴重，政府應更有計劃及氣魄，迎接這些未來的挑戰。」

正如《香港01》多次提出，由於結構性的困局，市場未能建構「公平合理按勞獲酬」制度，導致在通過市場實現的第一次分配中，草根階層及弱勢社群難免備受剝削；至政府透過各種政策介入及制度建構進行財富轉移的第二次分配時，理應藉此提高基層收入，同時鞏固中產生活品質，並創造條件鼓勵有志者創業致富，以此調節巨富階層的收益。否則，富者在一次分配時已獲得比基層更多的收入後，到二次分配時再因官員庸碌而獲得與基層同樣甚或更多的收入，即公義不彰，政府也無存在意義了。

或許是我們很天真很傻，竟相信出身貧寒的你，會比其他「離地官員」更懂得民間疾苦、會更恪守分配正義原則、會致力為弱勢社群創造上流階梯。可惜，綜觀你這份以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為大方向的《財政預算案》，失望透頂，又想起你昔日在議事廳內的字字鏗鏘：「（財政司）司長（曾俊華）在預算案中說，『重視市場的政府，絕對不等於一個冷酷無情的政府』，但上述計劃正好讓我們親身感受到，政府的紓緩措施，對社會上有需要的人士，完全是小恩小惠。」

「我真的希望特區政府可改善一下，不要再墨守成規，否則，實在是對不起香港人。」——陳茂波2012年時對香港政府的希望，也是我們當刻對你的希望。（資料圖片）

例如，申領各類社會保障金額的人士，所能領取的額外津貼由以往的「三糧」減少至「雙糧」，但你卻不願檢視現行津貼政策，完全無視有關金額根本無助基層應付基本生活開支的現實；又如，你再向有需要學生派發2,500元的開學津貼，但卻不願意從長遠籌謀，為全體學童建立儲蓄機制，令他們站在同一起跑線；再如，你計劃花6億元翻新全港240個公廁，卻不願反省清潔工外判制度，以提升其薪酬待遇。

你或許會辯稱，已採取更「具前瞻性和策略性」的「理財方針」，例如：（1）2019/2020年度的預算總開支為6,078億元，屬回歸以來最高，當中有逾72%即4,410億元為經常開支，比上屆政府任期末年預算時多了700億元，增幅近19%；（2）在4,410億元的經常開支中，與民生攸關的教育、社會福利及醫療衞生等三項開支，合共佔約六成即逾2,500億元，同樣比上屆政府多了19%；（3）2018/2019年度盈餘，將由2017/2018年度的1,380億元，大幅縮減至587億元，而在此情況下，你仍動用當中逾七成即428億元為市民「派糖」紓困，「力度相當大」。

然而，這辯駁具說服力嗎？試問在增加了的整體開支當中，有多少是為勞民劣政「補漏拾遺」？有多少是不痛不癢的「小修小補」？更關鍵的，有多少是觸及深層次矛盾的結構性或制度性的改革？而你所謂在「縮減盈餘」下「大力派糖」，本身就享有一定資源優勢的中產佔了284億元，但處弱勢競爭的基層僅獲97億元，這樣符合公共財政所應秉承的分配正義嗎？

以你過去很喜歡引用的新加坡為例，透過組屋制度為大部份國民減輕住屋負擔，而在上月中公佈的《財政預算案》中，教育、醫療、福利等三個民生範疇的開支，僅佔年度總開支的34%（即274億元新幣）。當地的開支未如香港般龐大，但人民卻沒有像香港般民怨沸騰，難道你還不明白嗎？問題不在於你花多了多少錢，而在於你怎樣花錢、能否用得其所？

「如果我們把數據與同期貧窮人口不斷增加、貧窮問題愈來愈嚴重及樓價飛升等各種情況一起看，便可以完全理解，為何在社會上大家的不滿情緒是如斯厲害？為何會出現深層次矛盾？」——你在2011年這一問，不也正正就是對你如今看似「大力派糖」的「大力迎擊」嗎？

陳茂波2010年時曾言，財政司司長應該多落區探訪市民，親身體會他們的生活苦況，以免與社會大眾脫節。（資料圖片）

還記得嗎？在稅務制度方面，本身是稅務專家的你，曾致力推動稅制改革，更直指「香港的稅制落後，甚至可說是與現實情況脫節」。

「香港稅制未能與時並進，一方面除了是政府官員保守之外，另一方面是政府在政策局的層面，缺乏專職專業的人才，未有對稅制的運作不斷進行監察，同時未能對區內外其他國家稅制措施的改變，作出相應的調整。」根據你2010年的建議，當局應在相關政策局內成立一個「稅務小組」，配置全職又專業的人員，監察《稅務條例》的執行情況，並研究稅務政策的方向。

誠然，自特首林鄭月娥上任後，打着「稅務新方向」的旗號，推出「利得稅兩級制」，以紓緩中小企的稅務負擔；而你在最新一份《財政預算案》中，也以減輕中產人士及中小企的稅務負擔為主要方向，更把兩年前由你出任財爺後成立的「稅務政策組」撥歸財政司司長辦公室。

然而，這就是你念茲在茲多年的稅務改革嗎？有切實回應香港稅基過窄、稅率偏低等問題嗎？

本港稅制以累進稅及標準稅並行，實現「能者多付」，但你每逢《預算案》的稅務及差餉寬減措施，卻是以「富者多得」為制訂原則，根本有違分配正義，而且幾乎年年推行，變相將本屬一次性紓困的措施「恆常化」，未能發揮分配作用。以2016/2017年度為例，全港170萬名納稅人中，有逾130萬人屬較低收入人士，當中絕大部分可能只獲得數十或數百元的退稅，而未能取得薪俸稅寬減的兩萬元上限。

寬減差餉亦如是。根據財經事務及庫務局去年底提交予立法會的文件，本港擁有最多物業的業主合共持有1.5萬個單位，在原定的寬減措施下，政府向該業主退回1億元；另外，全港有近兩成業主持有多於一個物業，他們共獲退約28億元。

立法會秘書處就《財政預算案2017/2018》撰寫的研究報告亦提到，當局在2007年至2017年間，合共有3,200億元的「一次性紓困措施」開支，當中64%金額由納稅人獲得，但針對基層的款項僅16%。無可否認，退稅能間接扶助基層，但卻也明顯偏袒了中產和富人。

「有志者有千方百計，無志者只感千難萬難。」——據說這是陳茂波的座右銘，而做了財政司司長的他，還能否以「千方百計」，攻克港府官僚的「千難萬難」呢？（資料圖片）

「香港的稅基狹窄，加上政府過分依賴土地有關的收入，這亦對公共財政構成不穩定的風險；就此，本會促請政府全面而深入地檢討香港的稅收、社會福利和公共財政政策的措施。」——都說歷史是一面鏡子，參照你2011年這說法，對比你2018年指「現時並非時機推出稅制改革的具體方案供社會討論，但須就此進行研究、準備和考慮」的講法，真可謂「官字兩個口」。

《香港01》不止一次提出，香港應該擴闊稅基，以應對經濟的周期波動，藉此為長遠增加投放予民生範疇的經常性開支做好準備；不過，需要一再強調的是，當局進行稅制改革的目標，不應該只是增加稅收，而是要令稅制更加公平公義，從而提升對弱勢基層的保障。當本港首富、長和系前主席李嘉誠也於2016年呼籲港府，應將企業利得稅提高1至2個百分點，以投放更多教育和醫療資源，藉此解決貧富懸殊時，財爺你還有什麼好猶豫的？

還記得嗎？你曾在2008年一個專訪中提及，80年代出任建造業訓練局的會計主任兼秘書長時，發現這個半官方機構的僱傭條件與政府公務員有天淵之別，而你看不過眼，多次提出改善方案，卻遭政府阻止，因為當局認為有關差距屬理所當然；於是，你在往後的三年間，鍥而不捨地改革薪酬福利制度，至你離職時，有同事贈你一尊手製「大炮」，感謝你「炮打不平事」。

這尊「大炮」如今熄火了嗎？甚或，不再「炮打不平事」，而是打倒昨天的自己呢？

「有志者有千方百計，無志者只感千難萬難。」——據說這是你的座右銘，而做了財政司司長的你，還能否以「千方百計」，攻克官僚港府的「千難萬難」呢？若否，「爬上了，又如何」？

敬頌

春祺

《香港01》謹啟

上文節錄自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《香港01致陳茂波公開信——請勿讓今天的你打倒昨天的你》。

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