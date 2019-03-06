2006年的秋天，四十多年樓齡的舊蘇屋邨面臨清拆。 直至今日老街坊蕭錦瑚婆婆還記得，一個悠閒的下午，她夫妻倆有過這樣的對話。 「我那時問伯爺公：『你估我哋唔搬得唔得。』因為我不捨得，都叫住了幾十年。伯爺公答我：『梗係唔得啦，傻婆，搬剩你一個，你敢住咩？到拆樓時什麼蛇蟲鼠蟻都會走出來。』」阿蕭說，當時真的天真到覺得只要不搬就可以一直住下去。 （此為新公屋建築專題系列之二）

【公屋狂想曲．一】回憶舊蘇屋邨 40年前蕭婆婆的桃花園

蕭錦瑚婆婆念茲在茲，還是覺得幾十年前與丈夫和三個兒子住在狹小而溫馨的蘇屋邨好。（黎家浩攝）

那個月，看着邨裏許多人陸續搬走，夜間回家會心怯。也不懂得不開心，因為一心以為到了元州邨，一樣會見到周太羅太和張太，但落場才發現根本不是那回事，大家分散住。偶爾只在超市上面的酒樓飲茶才會撞見。 舊蘇屋邨街坊蕭錦瑚

結果，他們一家住到政府收樓的最後一天才搬出。搬家那天，整座大廈已經十室九空，走廊放滿了家家戶戶打包的行李與紅白藍袋，大家心裏都明白搬屋之後，不會再有如此的鄰里關係，儘管許多街坊都被安置到鄰近的富昌邨、海麗邨、元州邨與石硤尾邨，但搬了以後，大家住得七零八落，想回到昔日圍在一起談天說笑的日子並不容易。

阿蕭：「那個月，看着邨裏許多人陸續搬走，夜間回家會心怯。也不懂得不開心，因為一心以為到了元州邨，一樣會見到周太羅太和張太，但落場才發現根本不是那回事，大家分散住。偶爾只在超市上面的酒樓飲茶才會撞見。那間酒樓的東西嘛，勉強過得去，好歹也令我們這班幾十歲的有個地方聚腳吹水。但現在的街坊其實很多已沒聯絡了，憑良心說，我都幾十歲了，走的走，留低的人也都沒有心情了。」

搬離舊居後，她和丈夫從七人的大單位搬到兩至三人的單位，兒子各組家庭，後來丈夫走了，她寂寞時就到社區中心。

新屋邨的公園簇新美觀，但對老街坊而言，還是舊的比較難忘。（鄧倩螢攝）

最近長者們都迷上玩「以色列麻將」，從中心開門一直玩到中心關門，她頭腦好，又有經驗，常常充當老師，教新手老人打牌，人人叫她做師傅。

有時，她也會回到蘇屋新邨來，於救世軍「深水埗新屋邨社會資本發展計劃──蘇屋新邨新情尋」項目充當舊街坊義工，該項目由政府社區投資共享基金贊助，為期三年，目的是增加蘇屋邨居民的連繫，透過互惠以建立信任及友善的鄰舍關係，擴闊新屋邨居民間的人際關係及社會資本。

於是阿蕭會幫忙在新邨開檔派涼茶湯水，有時幫忙探訪新租戶，有時教長者打牌，不時帶學生導賞團，談的都是昔日的蘇屋精神。

+ 3 + 2

「如果當初沒有公屋給我們住，大家都要蹲街。香港人嘛，代代都是搵得食來無得住，有得住來又無得食，再慳都要食飯的，公屋是良策──你問我最不捨得什麼，我會說是人情，茶米油鹽七件事，只要你行出門口，就什麼都有。以前無櫃員機，拎錢要去銀行排隊啦，有時忘記去銀行，拍隔籬門，連錢都有人借給你──這是真的，不是我阿婆亂講，但現在好難咯。」阿蕭說。

據政府數據反映，目前全港共有超過四成的人口居住在不同形式的公營房屋，又或是政府撥款興建或資助的房屋。公營房屋構建了人們的生活和回憶，對於經歷過戰爭的那一代人而言，從無居所到基本的安居已經心足，他們的桃花源並不是像新加坡組屋SkyVille或丹麥哥本哈根Dortheavej那種饒有巧思又美輪美奐的建築，而是由人情構建的有情社區。

然而，時代進步，受到社會風氣的影響，公屋難以再見昔日美好的鄰里關係，同樣地，停留在昔日有瓦遮頭的基本設計上亦不足夠。

新加坡組屋的設計饒有巧思又美輪美奐。（資料圖片／羅君豪攝）

是否因為建築設計的改變，人們關起門就見不到對方，因而影響當下的鄰舍關係？我想，當中更多的原因出於人。 房屋署前建築師衛翠芷

重建過後 街坊回不了「家」

訪問那天，還有幾日就過年，蘇屋新邨的橋上有義工派發揮春。紅噹噹的紙上印着閃爍的金色福字。蘇屋新邨第一期已經入伙得七七八八，第二期工程仍需延後，使得邨內有點人氣不足的模樣。義工坐了大半天，拿揮春的人還是不多。

走在簇新的屋邨裏，房屋署前建築師衛翠芷習慣地駐足欣賞，她取不同角度，拿起手機，為建築拍下一張又一張的照片。

衛翠芷表示，「建築沒錯能凝聚一些東西，並改變人們生活，卻不是萬能的，它無法改變『人』的元素。我們談到公屋的特質，都會提到舊時屋邨裏緊密的鄰里關係，覺得現時新公屋設計令一些元素消失了，但當人們緬懷從前鄰舍關係有多好，無鹽無油能向鄰居借，卻忘記了今日的香港，一個人無米無鹽無油，大多數人乾脆到餐廳去食或是自己下樓買─是否因為建築設計的改變，人們關起門就見不到對方，因而影響當下的鄰舍關係？我想，當中更多的原因出於人。」

房屋署前建築師衛翠芷重回蘇屋邨，說到公屋的設計，感受良多。（羅國輝攝）

對政府而言，目前起樓還是要先建基於實際需要，考慮可否興建更多的單位，所以，只能說，保留（保育的）『點』已經比沒有保留好。 房屋署前建築師衛翠芷

她說，新時代，人們要求的是私隱，「始終，今日社會，物質相對豐富，一些小的東西不需要再像往日一樣向外求助，就算現在給回一條闊大的走廊給你，又會真的找回人情味嗎？不是的，今日有今日的需求。新公屋同樣也在回應時代的要求。」

衛翠芷在房署工作多年，對於公屋，有一份真摯的情懷。她從專業的角度指出，蘇屋新邨的建築師其實刻意保留了蘇屋邨原有的建築風格，令邨內多了文化傳承的味道。邨內設有文化徑，又刻意保留1961年雅麗珊郡主訪問屋邨時栽種的「公主樹」，復修燕子亭與昔日用作賣火水的小白屋，重置舊邨入囗牌匾，更把前楓林樓地下一層作展館，布置成模擬單位，放置上世紀的生活百貨。

目前不少團體在新建屋邨組織社區活動，以期重建昔日屋邨的人情味。（鄧倩螢攝）

然而，建築師盡力保住舊有味道，但跟隨像阿蕭這樣的老街坊進邨，老人兜兜轉轉，還是一臉迷茫，無法找到居住過多年的舊址，舊蘇屋邨在保育之下，到底還是消失了。

衛翠芷指出，「是的，保留下來的景點其實只是保育的『點』，如何才能把這一些點化成『線』，再轉成『面』，連繫昔日的回憶，令重建後仍留有原本的氛圍，那是更高的層次。對政府而言，目前起樓還是要先建基於實際需要，考慮可否興建更多的單位，所以，只能說，保留『點』已經比沒有保留好。」

站在新建的公園廣場裏，我們抬頭張望新建的大樓，新邨與其他新建的公屋彷彿沒有大分別。衛翠芷說，因為新樓建得太高了，站高一點，就會看到新樓其實保留了昔日舊邨的樓型和錯落的特色。

新建的蘇屋邨與其他新建的公屋彷彿沒有大分別。（羅國輝攝）

上文節錄自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《從安居到宜居 新公屋狂想曲》。

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