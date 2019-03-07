對於宮廷題材故事，香港觀眾當不陌生，甚至可能看膩了；轉轉口味，《爭寵》這齣以18世紀英國為背景的西方宮廷片，或令大家耳目一新。若論權鬥程度，本片可能僅屬「BB級」，但談及畫面、氣氛、節奏，以至重點擺位等，此片就蘊含中港作品所欠缺，甚至拍不出來的—意韻。

近年，中港宮廷劇有點氾濫成災，新作為了超越舊作，權鬥角力的爾虞我詐程度更趨誇張，劇情扭盡六壬，幾近走火入魔。相對地，西方並非沒有宮廷相關題材的影視作品，只是不及中港如斯熱中，《爭寵》保留了一種新鮮感，尤其沒有將重點純粹放在謀詐方面。

戲中主角奧莉花高雯（Olivia Colman）贏得今屆奧斯卡影后，連同上屆影后愛瑪史東（Emma Stone）及麗素慧絲（Rachel Weisz）雙雙獲得最佳女配角提名—以權鬥及「爭寵」主題來看，三位要角均強大如此，單以她們之間的角力着眼已經甚有睇頭。

《爭寵》女主角奧莉花高雯（右）憑精湛演技贏得今屆奧斯卡影后，飾演女王情人的麗素慧絲（左）亦獲得最佳女配角提名。（《爭寵》劇照）

在表現手法方面，導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）延續《單身動物園》和《聖鹿獵殺》的風格，黑色喜劇和惡趣味元素不時插入畫面，讓這場女人鬥爭籠罩既華麗又詭異的氛圍，連帶言志諷刺部分也極辛辣可笑，成功令角色形象與功能進一步昇華。若看慣蛇蠍版宮廷劇，《爭寵》必然是個別開生面的好選擇。

《爭寵》的故事很簡單，反正電影命名已開宗明義，所以觀眾看到雅比嘉（愛瑪史東飾）走馬入宮，繼而得悉寵臣馬爾博羅夫人（麗素慧絲飾）原來跟安妮女王（奧莉花高雯飾）存在超友誼關係，就不難意會電影戲軌是圍繞二女如何「爭寵」—爭取女王的寵幸。

上屆奧斯卡影后愛瑪史東，憑《爭寵》獲奧斯卡最佳女配角提名。（《爭寵》劇照）

的確，以宮廷故事來說，《爭寵》的劇情不算出人意表。雅比嘉的由好轉壞，透過拉攏政黨和阿諛奉承成為女王新寵，以及馬爾博羅夫人由奸變忠，起初予人感覺是權傾朝野的弄臣，後來則發現原來真心關愛女王……兩個角色的設定及發展，不可謂不公式化。

然而，「橋不怕舊，最緊要受」，愛瑪史東和麗素慧絲的演出就使人又愛又恨，形象立體之餘，忠奸交錯亦具說服力；其中，雅比嘉腳踏兔子一幕，以至馬爾博羅夫人一直對女王念茲在茲，便將「口蜜腹劍」和「逆耳忠言」兩詞發揮得淋漓盡致。

雅比加為了得到女王寵幸由好變壞，角色設定頗為公式化。（《爭寵》劇照）

奧莉花高雯的女王戲份不算太多，但爆冷封后，乃得益於她幾乎完美演繹了「無常昏君」的設定。由政事上搖擺不定，連開會都一臉蠢相，到坐視兩位寵兒互鬥，直認樂見「爭寵」，甚而一時興起安排雅比嘉婚事，不諱言說當女王指點一切挺爽……的確，在議會至上的英國，女王反過來常被議員駕馭；安妮女王唯有從寵女入手，對她們「呼之則來、揮之則去」來取樂及享勝利感—雅比嘉鬥贏馬爾博羅夫人，多少因為前者讓女王重拾駕馭樂趣，有別後者往往令女王受制（包括政事上）。然則，最後的最後，片名《The Favourite》究竟指誰？很可能直指從來不懂愛人、只懂愛己的女王。她最後落於寂寞—或者一生落於寂寞—很大程度乃她本人咎由自取；不管誰人得寵，皆無法排遣女王的空虛寂寞！

《爭寵》的嘲諷味濃，於編導的鏡頭下，女王既是昏君，國會議員等權貴也好不了多少。由刻意醜化的妝容，到玩賽鴨、玩裸男，以至隨時隨地性交的荒誕，就連討論政事也只顧一己一黨之私……若無農民革命，不論女王抑或議員，恐難作出正確決定。本片背景選在光榮革命後的英國，即英王此前才剛被罷黜、新王同意未經國會允許不能加稅，戲中始終貫徹加稅一事……電影之反帝制、反權貴，最後撐民主，堪稱昭然若揭。

奧莉花高雯幾乎完美演繹了「無常昏君」的設定，在她心目中的favourite，恐怕不是任何一個寵臣，而是自己。（《爭寵》劇照）

較諸中港宮廷劇側重權鬥，《爭寵》的女同志三角戀、詭異而不窒息的氣氛、昏君權貴的荒唐諷刺處理，以至節奏上不強求營造高潮或催淚位，例如下毒、出走等情節皆較平淡，更莫說其言志批判與開放式結局等，凡此種種都突顯華語影視作品與西方的差異。說到底，《爭寵》別具意韻，亦恐是中港拍不出來的。

李美 資深傳媒人

上文刊登於第151期《香港01》周報（2019年2月25日），原標題為《《爭寵》意韻猶勝中港宮廷劇》，網上標題為編輯重擬。

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