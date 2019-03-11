《迷失家緣》以美國毒禍入題，這對香港觀眾來說，難免存在距離感。然而，片中所涉親情，卻肯定是跨世代、跨文化、跨國界。加上電影以懸疑包裝，正如英文片名《Ben is Back》，留下主角將會引發什麼故事的懸念。單以劇情片衡量，本片已屬佳作。倘要加深了解毒禍，以至認識美國社會的真面目，《迷失家緣》更是值得一看的選擇。 撰文：林莊

影后茱莉亞羅拔絲在戲中盡顯功架。（《迷失家緣》劇照）

早前《經濟學人》發表了一篇美國毒禍專題文章，指出當地每年有約五萬人因濫藥過度致死，數目比死於車禍或槍械者為多，更相當於整場越戰裏的陣亡美軍人數。

茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）在戲中飾演媽媽Holly一角，這位已經多年沒有代表作的影后，今次盡顯功架—綜觀全片，劇力由她牽引出來。至於路卡斯赫積斯（Lucas Hedges）飾演的Ben，其過去、現在、將來也引人入勝，懸疑迷霧一直籠罩整齣電影。單看兩人對手戲，已深深吸引人追看下去。

可惜，許是本片重在說教，還要大談親情，在力求「入屋」的大前提下，由劇情到拍攝手法都略嫌「去得不盡」。假若編導能放下包袱盡情發揮，相信電影的層次更高，不僅只屬一齣大眾化平實作品。

《綠簿旅友》講述的是一個包含種族矛盾的賓主友誼。（《綠簿旅友》劇照）

與其說《迷失家緣》是懸疑片，不如說這是親情片—毒禍只不過是引子，最終要探討的是家庭。毫無疑問，破壞Holly與Ben母子關係的乃是毒禍，就似羅密歐和茱麗葉之間的矛盾是貴賤階級、《綠簿旅友》的賓主友誼涉黑白歧視。

不過，歸根究柢，由親情、愛情到友情，只要大家有「愛」，則沒有什麼障礙不能衝破，而相關障礙打從一開始亦不時出現。Ben對Holly之愛，體現在他的「愛妳所以離開妳」，不希望將她扯入邪惡的毒品世界；可是，Holly對Ben不離不棄的愛，卻成功將他從地獄救回人間—這既包括劇終前的回魂，也包括落畫後的故事後續。

本片的前半部分，編導細意佈局家庭人物關係，並埋下多個「伏筆」；到中段母子倆追查被擄走的小狗Ponce下落，電影則轉以「公路片」格局揭開謎底。這包括Ben過去作過什麼惡，除了吸毒，還牽涉販毒、運毒、爆竊，甚至弄出人命。他為何誤入歧途？原來他跟妹妹Ivy（Kathryn Newton飾）均非Holly黑人丈夫Neal（Courtney B. Vance飾）親生，所以在成長方面有所缺憾，如他所言要靠毒品取得「安全感」。同時，這也曲線解釋為何這對兄妹是白人，不似年幼的姐弟是有色人種。電影的「回應」解說偏短，基本上是一句起、兩句止，相當言簡意賅，更重要是可免老套尷尬，反正要表達的內容都順利表達，一旦加插補鏡則很易跌入煽情陷阱。

主角Ben誤入歧途的起因是他跟妹妹都不是媽媽的黑人丈夫親生。（《迷失家緣》劇照）

電影重點描繪Holly與Ben的當下，繼而半留白地在Ben死裏逃生後馬上收筆；反之，Ben過去曾否遭性侵及犯事的細節等，Holly跟觀眾同樣「一知半解」。因為，就似對待「釋囚」，放眼未來才是關鍵，「舊事」便由它沖走好了。當然，關愛自己的兒女，誠乃防患未然的不二法門。但對目前美國社會的毒禍及家庭問題，既然過去已經過去，重要的乃是現在與將來。這種處理方式，呼應片中的點題對白。

說到底，《迷失家緣》始終是拍給家長及子女觀看的溫情電影，言志部分才是真正核心；所以力求老少咸宜，這亦成為本片的金剛圈。如果電影開初Ben的形象再懸疑一點，沒有一早暴露他是忠角而含糊處理，劇力定更上層樓，尤其是當他自揭說謊的一幕。另外，Ivy和Neal對Ben的愛恨糾結，相互間的一拉一扯也可更糾結，而非趨於單向。Holly對Ben若非那麼義無反顧，例如可描述她曾想過放棄愛兒，則故事最後的爆發力可更強大。事實上，全片起伏不大，懸疑詭秘感覺亦嫌點到即止，未有善用鏡頭及音效。電影的定位雖較親民，但難免犧牲可觀性。

林莊 資深傳媒人

上文刊登於第153期《香港01》周報（2019年3月11日），原標題為《《迷失家緣》感人至深 去得不盡》，網上標題為編輯重擬。

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