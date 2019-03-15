剛剛過去的元宵節，內地民眾的視線都被一場燈會吸引，北京故宮博物院成立九十四年來首度舉辦「紫禁城上元之夜」活動，讓民眾夜遊故宮，為內地掀起新一波「故宮熱」。近六百年歷史的故宮（又名紫禁城），曾是中國最高權力中心，也是明清兩朝中國文明無價的歷史見證。作為世界文化遺產，故宮一直是熱門景點。然而，今日的「故宮熱」卻另有意涵。 綜藝節目《上新了．故宮》也帶來啟示。這個由明星帶領觀眾探索「皇帝秘密花園」的節目，從角色扮演到表現形式，都予人耳目一新，跟近年由故宮衍生的文創產品相似，為「故宮熱」加添註腳。 故宮熱到底是轟轟烈烈的傳統文化復蘇？還是市場營銷的成功案例？香港故宮文化博物館尚未建館就陷入爭議，如今能否憑藉這股熱潮正名？中國歷經數千年歷史長河，新故交替，故宮的意義隨世代更易，傳統文化在新時代背景下的出路如何？或許趁着這一次探索能夠引發幾許思考。

外地人來北京，首選的旅遊打卡點必屬故宮。（視覺中國）

外地人來北京遊玩，無不例外會選擇參觀故宮。這座舊稱紫禁城的宮殿，金碧輝煌，紅牆宮裏萬重門。詩詞有曰：「角樓飛檐，風格綺之班宗；銀波粼繞，氣抒匠之天成。」故宮三大殿，九千餘間房屋，既是中國最大的歷史博物院，更是全球現存規模最大、保存最為完整的木質結構古建築之一，堪稱明清文化的重要承載體。

近年，清宮劇集深入民心，故宮成為民眾熟悉的古代宮廷場景，電視節目及紀錄片為大眾普及了傳統歷史文化，故宮甚至成為文創產品的設計元素，滲透在日常生活中。拋開昔日模糊含混的刻板印象，如今人們對故宮的認知漸漸起了變化，並且在現今社會獲民眾廣泛關注，形成另類「故宮熱」。

故宮在正月十五元宵節舉行「紫禁城上元之夜」，是故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費開放。（視覺中國）

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故宮「上新了」 御貓即成「網紅」

由故宮博物院和北京電視台聯合製作的明星真人騷《上新了．故宮》（簡稱《上新了》），第一季剛剛播完。古老莊嚴的朱門外，現代跑車急速駛過；畫面在斑駁的宮闕城牆和高科技的錄影廠之間交錯切換，時下人們喜愛的流量明星走入紫禁城深處，一邊親自探究沉睡百年的明清文物，一邊帶領年輕設計師及學生設計周邊文創產品。節目通過明星實地探訪和重新演繹歷史故事，介紹故宮典藏的文物和隱秘的空間。《上新了》播出以來，在52城收視率為0.9%，位列周五衛視晚間時段首位。

有評論指出，《上新了》讓故宮徹底年輕化。的確，它的形式與眾不同，在某程度上回應國家主席習近平在2014年3月在聯合國教科文組織總部發表的演說：「讓收藏在禁宮裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裏的文字都活起來。」該節目讓明星代表大眾，在遊覽故宮的過程中不斷提出問題，再由專業工作人員解答，讓非專業人員參與討論學術話題，通俗化的形式讓故宮「活起來」。

「我就像那個參觀者，甚至可以進入一些目前暫未能開放的區域。」香港理工大學中國文化學系講師胡光明主要研究明清宮廷文化，他接受《香港01》訪問時分析，《上新了》通過攝影機，讓觀眾有如親身走進故宮，並且透過平民化的視角觀察，「例如當中的御貓形象，就是利用互聯網熱議話題，再引入節目。」

宮廷御貓的歷史可追溯至明代，當時有豢養鳥獸風氣，並設貓兒房管理貓事，相傳清代後宮妃嬪亦愛養貓消遣。現時，在故宮博物院居住的故宮貓，相傳部分是宮貓的後代。近年，故宮博物院推出以「萌貓」為題材的文創商品，並造就一批「御貓網紅」。《上新了·故宮》及《我在故宮修文物》都可找到故宮貓穿梭其中的鏡頭。

御貓（《上新了，故宮》劇照）

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官方《人民日報》在2018年11月發表題為《故宮上新了，文化走心了》的文章，評論這個充滿朝氣的綜藝節目，讓高高在上的故宮走下了「神壇」。節目的表現形式印證了紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）館長霍萊因（Max Hollein）的經典名言：「博物館的多元性不僅僅體現在藏品中，更體現在介紹世界文明時提供的多種敘事方式。」

毫無疑問，《上新了》吸引廣大群眾關注故宮，而且當中不乏年輕人。節目其中一個環節讓學生參與設計文創產品，胡光明認為有集思廣益的意味，年輕人在創作過程中，認識故宮歷史，回望傳統文化，可視作積極的導向。

追本溯源，故宮在大眾媒體走紅早已並非新鮮事。早在2005年，大型紀錄片《故宮》就將這座宮殿的建築藝術、館藏文物及歷史文化等各方面展示給大眾。《故宮》縷述那些不為人知、真實鮮活的人物命運和歷史事件，電視觀眾用比較直觀的方式觸及歷史跳動的脈搏，無疑是驚喜的。但是，嚴肅的歷史紀錄片還是讓人難以消化，有關故宮的一切，猶如被歷史塵埃掩蓋已久的瑰寶，稀世卻存在距離。

大型紀錄片《故宮》海報。（網絡圖片）

再回看已經踏入互聯網時代的2016年，由蕭寒執導的紀錄片《我在故宮修文物》卻在年輕人聚集的次文化視頻網站「嗶哩嗶哩」（bilibili）爆紅。這部本來定位為科普類型的嚴肅紀錄片，因為其中講述的故事奇妙又偉大，產生了不一樣的化學效應。文物修復師在太和殿門前廣場緩緩騎着自行車，這個畫面令人聯想起電影中的末代皇帝溥儀；他們更在宮殿天井悠閒餵御貓，偶有閒情逸致便和記錄員饒有興趣介紹院子的花草樹木。就像紀綠片所言，很多人以為修復文物是隆重而小心翼翼的「節目」，但在文物修復者眼中卻是稀鬆平常。這種意想不到的反差和平實趣味，處處透露出文物修復師的從容和謙遜，在當下充斥流行快文化的社會，予以年輕人截然不同的觀感。

清宮戲的萬人空巷效應，再一次讓故宮走紅。《甄嬛傳》、《延禧攻略》熱播，吸引粉絲去故宮一探當年娘娘的住所。位於浙江東陽小城的橫店影視城因為複製了故宮大部分主體建築，成為2018年國民出遊的熱門地點。故宮的遊覽量大增，攜程旅行網的數據顯示，去年8月份預訂故宮門票的環比增長一度超過40%。「故宮熱」為當下中國人帶來一場全民歷史狂歡，惟狂歡背後，這股熱潮帶來的影響，似乎在悄然改變。

清宮劇例如《延禧攻略》等熱播，為當下中國人帶來一場全民歷史狂歡。（視覺中國）

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《故宮熱背後的傳統文化「復興」 當談論故宮時，我們談論什麼？》，網上標題為編輯重擬。

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