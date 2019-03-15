承接上文：

【故宮熱．二】化身大IP衍生熱商品 文化傳承還是過度消費？

我們談論「故宮熱」的時候，帶來最重要的思索，或許是關於我們終將如何看待和傳統文化之間千絲萬縷的羈絆。故宮為什麼值得我們關注，正因為它是故宮。明清兩代在故宮身上積累的底蘊本身就已經厚重。故宮擁有的寶藏數量，令世界對其嘖嘖驚嘆。單霽翔出任故宮博物院院長初時，花了整整五個月才走遍逾1,200座建築和9,371間房。「每間房子打開，有時驚喜有時驚奇。」

來自世界各地的遊客在遊覽故宮，熱情不減。（視覺中國）

套用單霽翔的話來說，「世界上博物館的藏品結構大多數是金字塔形，塔尖為鎮館之寶、珍貴文物，塔身是量大面廣的一般文物；底下是待定級的資料。但故宮博物院是例外，國家定級的珍貴文物佔93.2%，一般文物佔6.4%，資料只佔0.4%。可以說這裏件件都是珍品。」由於空間有限，珍貴寶藏數量繁多，目前僅展出約2%。去年10月，故宮博物院宣布故宮北院項目動工，預料2022年落成，就是為了讓這些寶物有更多空間得以妥善展示。

故宮擁有的寶藏數量，令世界對其嘖嘖驚嘆。（視覺中國）

古代權力集中地 現承載歷史寶藏

作為古代中央權力的集中地，很多人對故宮的印象是皇權的象徵，但其中的文物並不僅僅是宮廷的代表。胡光明表示，「明清皇宮的寶物具有全國性。」這些文物是皇帝利用皇權，讓地方貢獻的奇珍異寶；到了清朝後期，甚至還有外來使臣進貢。因此，故宮歷史瑰寶的豐富性和廣闊性難以替代。這座宮殿積累古代能工巧匠無數心血，在建築價值上，不僅佈置巧妙，並且達到左右均衡和符合形體變化的藝術效果。宮牆內不同建築，除了繼承宮廷正統風格，還融合江南園林風貌，可謂建築藝術集大成者。前故宮博物院院長鄭欣淼提出「故宮學」的概念，囊括的不僅是單一文物或建築，而是將它作為一個學術體系，體現了崇高的地位。綜上所述，面對浩瀚深遠的故宮，對其報以極高熱度，何嘗不可視為對自身文化高度自信的表現？

「故宮熱」的思考對於當下是一個重要的節點。胡光明認為，「『故宮熱』也好，傳統文化熱也好，都是在大國崛起的背景下，回顧自身建立起來的文化身份和文化認同。」如今民族苦難的歷史早已過去，國力日益上升，經濟高速發展。這些強大的基礎力量支撐下，我們開始反思文化層面的發展。

裝修得古色古香的故宮角樓餐廳一隅。（視覺中國）

正如作家白先勇說，「當一個國家繁榮富強到一定程度，每個人開始回望自身了。在這個大勢所趨的潮流之下，每一個國民會有強烈的自我感覺，意識到民族傳統文化的優勢。」白先勇曾經期望二十一世紀是中國的「文藝復興」時期， 他在試圖把崑曲打造成崑曲熱的過程中，認為十九世紀以來中國傳統文化處於弱勢，而二十世紀又經歷內憂外患，二十一世紀是最好的時代。何謂「復興」？國家曾經經歷的強盛繁榮，在近代中國落後了，現在需要重新回到興盛的時代，重拾文化自信，培養民族情感。

遊客們正饒有興致地觀看故宮文物。（視覺中國）

誠如《上新了》的總導演毛嘉接受《香港01》訪問時說，創作初衷是「一切都始於共情」。無論如何，「故宮熱」是關鍵開始，意味着故宮文化傳播，乃至中華傳統文化傳播，還有很長一段路要走。從熱度飆升到輿論危機，這條路不易走。

毛嘉透露《上新了》計劃做三季（預計明年第三季播出時正是故宮建成六百周年、故宮博物院建院九十五周年），儘管難，但是為了向六百歲的故宮致敬，他們希望努力到最後。

昔日僅單向輸出 今日則雙向交流

怎樣走這條路，故宮化身網紅的例子給我們帶來了一個很好的開端，用毛嘉的話來說就是，「由以往故宮的傳統文化向人群的單項輸出，變成了文化與人群之間的雙向交流。」首先做到推廣宣傳，讓人們和文化互動起來，這是第一步。其次，傳統文化需要潛移默化成為公共教育，真正扎根國民心底。

《上新了，故宮》導演毛嘉說創作的初衷是始於民族共情。（受訪者提供）

2008年，中宣部聯合國家文物局聯合發表《關於全國博物館、紀念館免費開放的通知》，將各級由政府歸管的公共博物館、紀念館等設施免費開放，這舉措迎來傳統文化教育的關鍵一步。博物館承擔的基本文化傳承功能已經日趨完善，向民眾開放後，可以讓傳統文化離民眾更近。

近年，香港推行許多復興傳統文化活動，吸引市民參與，例如「故宮全接觸」計劃，除了展覽外，還有講座、工作坊、電視節目，讓市民認識故宮在文化傳承中的特殊地位。

傳播平台諸如電視台是很好的推廣媒介。《上新了》成功利用電視平台，擴大影響力。傳統文化可以衍生許多相關產品，而且潛力無限。胡光明說，「文化產品不僅僅是商品，可以有上中下游的文化產業鏈。」經濟科技的發展帶來的手段和方法日新月異，而關鍵在是否有人願意藉此發展被視為「吃力不討好」的傳承文化項目。

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《故宮熱背後的傳統文化「復興」 當談論故宮時，我們談論什麼？》，網上標題為編輯重擬。

更多《香港01》周報故宮相關文章：

【故宮熱．一】六百歲紫禁城年輕化 古老宮殿迎來另類熱潮

【故宮熱．二】化身大IP衍生熱商品 文化傳承還是過度消費？

【故宮熱】西九故宮興建 中華文化該如何落地香港？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。