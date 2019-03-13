「蔡先生，畢業後進入這間公司的時候，我的自信和野心處於高峰。公司聲譽好，發展空間廣闊，我認定這是建立事業的好地方。三年了，我發現懷着同樣信念的人很多，特別是新進來的同事，有實力、有人脈、有用不完的精力，好像一生所學的，是為了勝任這份工。我開始覺得累，曾經以為自己是自信爆棚的人，原來自信用吓用吓會用完，我應該怎樣重拾自信？」

三年，不長不短，這時候自我懷疑，不出奇。從校園踏進職場，帶着興奮，所有事情都新鮮。當日申請加入公司的畢業生不少，能夠脫穎而出，必定懷着自豪感。頭一兩年是純粹學習，上司對你的要求不高，肯學肯做已足夠；第三年是需要作出實質貢獻時期，其他人對你的要求不同了。遊戲規則忽然改變，自己不足之處，一時間被放大，自我懷疑屬正常反應。

此時最大的打擊，是發現原來自己必須懂但不懂的事，有這麼多。其實應該恭喜你，看到自己不足，是開始。職場跟學校的分別，是讀書有限期，三年四年五年，始終會畢業，而職場沒有畢業這回事。職場是關於長期學習，到最後一日仍在學，仍未畢業。學什麼？向誰學？怎學？不是一幅靜態畫，而是一套動態影片，由自己策劃。

你甚至可視職場生涯為沒盡頭的課程，要交功課，中途不斷考試，就是沒畢業。感到料子不夠，這現象不叫無料，而叫自覺。CEO時刻感到不足，也需要不斷學習，只是沒通知其他人。你願意擁抱學習，首先要學會放鬆，因為不需要，也不可能一日就學會所有事情，前面總有不懂的事物，懷着好奇，不停前進，便是最佳動作。當你願意接受料子不夠是常態，心情或會轉好，原來我們有大把時間。

當你不再是新人的時候，上司和其他同事自然會對你有更高的要求。（Getty Images）

「三年之累」可能是新鮮人必經階段，新鮮感開始減退，撞過板，見過大場面，最重要是須交的功課，模式開始轉變。三年了，上司要求你顯出功架，交出的功課不可能單靠幹勁，須見心思和有部署。你不應只看到眼前的一小塊，須抓到重點，在雜亂中掌握全局的能力，將決定誰勝誰負。對你來說，這些都是陌生地方，不用怕，這是開始學的時候。錯不是問題，重點是你體會到工作性質的轉變，你不再是細路。

你感到新同事的威脅，是好事。不過，你不需過分擔心。你看到別人的容貌，是別人經過篩選後，讓你看到的最醒神一面。你看到的自己，是無遮掩版本，包括最不美的一面。別人外表英明神武，其實內在比你更虛弱，只是其他人看不到。特別是畢業生，這些人是三年前的你，自信和野心同處高位；三年之後，這些人的不足將會逐漸浮現，可能比你今日更累。不過，你有這種比較的意識，代表你了解很多世事是零和遊戲，別人得到，等於你得不到，win-win的意思是有人連贏兩次。

在公司找一個認真幫到你的人，一個你尊重的人，從這個人身上學習，對你工作會有很大幫助。（Getty Images）

三年是時候對自己有不一樣的期望，我建議你做兩件事︰第一，在公司找一位前輩做導師（mentor）。前輩通常怕湊細路，但你比新鮮人成熟一點，摸熟公司門路，較易被前輩接受。你的人際網絡將會是行走江湖的最重要資產，網絡由公司開始。埋哪個堆，張開眼睛看清楚，找一個認真幫到你的人，一個你尊重的人，從這個人身上學習。這段關係可為你帶來其他關係，你會發現日後工作是否得心應手，跟網絡強弱有直接關係。

第二，學習新的技能。助你更上一層樓，你需要提升技能，快找方法學習。對自己要誠實，未上到這個位，證明你欠缺某些技能，事不宜遲，快學。學新技能的另一好處，是提升自信，由冇至有，由唔識到識，這感覺令人暢快。

祝好運。

上文刊載於第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《三年之累》，網上標題為編輯重擬。

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