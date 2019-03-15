香港的房屋問題嚴重，港人為每一塊階磚費煞思量。同一時間，房屋的建造也一直困擾着環保人士，但他們惆悵的是如何減少污染及紓緩氣候變化，包括製造鋼筋水泥的巨大碳排放。 或曰：除非回歸原始生活，否則房屋一定不環保，一定不能滿足「環保塔利班」的理想。尚幸，毋須太過極端，只須返璞歸真，重新採用木材建屋，就已大大有利地球健康。 撰文：李道

位於挪威布魯蒙德爾、樓高86米的Mjøsa Tower是現時已落成的最高木造建築。（Metsä Wood / Voll Arkitekter）

鬥高大賽 由18層到80層

一場競賽，正在悄悄進行中—鬥快興建最高的木造大廈（plyscraper）！

發電幾乎做到零排放的挪威，在這場建築革命中亦暫時領導群雄。本月初，一棟樓高86米、由木材建造的18層大廈，於挪威布魯蒙德爾（Brumunddal）落成啟用。這座集酒店、商住於一身的新時代環保建築Mjøstårnet （Mjøsa Tower），僅花費不足一年半時間興建，比一般水泥建築節省約一半時間，而且木材更易在地修整，運輸起來亦更加輕便，故成本大為降低，堪稱是又快速又方便又廉宜。不過，誠如項目經理Erik Tveit所言：「我希望這個（世界）紀錄不要保持太久。」因為，很多國家均料在這場競賽中後來居上。

木材較鋼筋水泥輕，亦更具韌性。圖為挪威Treet建築所使用的木材。（Artec AS）

過往幾年，不少木造建築已在各地「樹」立起來。早於2012年，澳洲墨爾本的Forté Building便以30餘米高，成為當時最高的木造建築。到2015年，英國倫敦一座與Forté Building差不多高的The Cube創下全歐木造建築最高紀錄。但很快，挪威卑爾根（Bergen）的Treet於同年底以約50米及14層高刷新紀錄。2017年，加拿大溫哥華的學生宿舍Brock Commons Tallwood House，則以53米高的輕微優勢執了世界牛耳。

然而，十幾層高的木造建築只算「小兒科」，相關競賽正愈演愈烈。目前如火如荼興建中的好幾棟，譬如瑞典斯德哥爾摩的Trätoppen （英文為「Treetop」）、正在發售的荷蘭阿姆斯特丹的HAUT，以至經已落成、僅矮Mjøsa Tower大約兩米的奧地利維也納HoHo雙子塔，樓高均突破20層，有的甚至達到40層了。

挪威Treet建築內的橫樑及斜撐支柱亦為木材。（Artec AS）

另外，計劃中的木造建築，由美國芝加哥的River Beech Tower，到英國倫敦的Oakwood Tower，兩棟同樣有80層高的摩天大廈，便預計分別高達228米和300米。相對而言，旺角以傳統方法建造的朗豪坊，則高約255米。值得留意的是，此兩座龐然巨物均非甲級商廈，而是作為住宅用途。參與項目的劍橋大學負責人Michael Ramage說，倫敦若要繼續在競爭激烈的國際環境中保持優勢，就須要提高建築密度，而興建更高的木建築正是答案之一；他相信，未來人們會更熱衷採用自然物料而非鋼筋水泥來建造摩天大廈。

歐美國家正你爭我奪，日本東京的W350 Project也不讓西方專美。這座預料於2041年落成的巨無霸，雖然只有70層樓，但預計高度卻達350米，不單將成為全世界最高的木造建築，更超越了現時全日本最高的大廈，藉以慶祝負責的建築公司住友林業屆時成立350周年。住友林業的發言人表示，目標是創建友善環境、利用木材的城市，並透過增設高樓層的木造建築，讓城市變為森林。

當然，相比高逾800米的全球第一高樓阿聯酋杜拜哈里發塔（Burj Khalifa），又或以415米高度傲視香港的國際金融中心（IFC）二期，這棟集商住及酒店於一身的W350 Project仍然是位「矮個子」，但其背後的概念對建築界造成的衝擊是毫無疑問的。事實上，日本政府已立法要求三層以下的公共建築必須以木材建造，就連2020年東京奧運會的主場館亦以木材興建。

日本東京的W350 Project大部分由木材構成，鋼材只佔整體的10%。（Sumitomo Forestry Co）

耐震耐火 可封存二氧化碳

一聽木造建築，條件反射難免是質疑其安全性，尤其看到日本之類的地震高發地區竟然也要建造木製摩天大樓！必須釐清，木造建築不單環保，而且比鋼筋水泥安全；其之所以風行世界，並非純粹出於經濟考慮。

就以W350 Project為例，建材90%採用木材，鋼材只佔10%，整體結構便足以抵禦地震及颱風。首先，木材較鋼筋水泥為輕，能夠減輕地基上的負荷，而且亦更具韌性，因此，能更有效扭曲、吸收和消散劇烈的側向力，抵禦外壓的能力甚至比鋼筋水泥強幾倍。此外，項目亦運用了木材與鋼筋混合的斜撐支柱、框架及橫樑等，都可以提高建築物的耐用性和抗震能力。

+ 3 + 2

另一安全考慮是防火。常識告訴我們，木材是一種生火燃料，歷史上也不乏因木材着火而引起的大規模城市火災。惟今時不同往日，新興木造建築多採用「工程木（engineered wood）」，譬如主要用作地板和牆板的「交叉層壓木材」（cross-laminated timber，CLT），以及主要用作柱、樑及斜撐結構的「膠合層壓木材」（glue-laminated timber或簡寫glulam），特性之一正是耐火性能比鋼材為佳（當然，黏合劑都是無毒和環保的）。對比鋼材會被燒熔，導致整個建築倒塌帶來的嚴重傷亡與破壞，這些木材則不會持續燃燒，當外層燒至焦黑，更會反過來成為內層的保護膜—有工程師便打趣說：「任誰都不會拿粗木頭生火！」美國維珍尼亞州一所國家級實驗室就曾對一間由「工程木」建造的兩房單位作焚燒測試，結果單位內的傢俬全部化為灰燼，惟木造結構卻仍保持完整，僅稍稍燒焦，火焰還在最後「燒無可燒」之下自行熄滅。

好了，解答過安全憂慮之後，是時候進入木造建築的核心優勢—環保。

木造建築不單環保，而且比鋼筋水泥安全；其之所以風行世界，並非純粹出於經濟考慮。（Artec AS）

有人或會質疑：斬樹建屋，何言環保？其實，樹木是地球的「肺」，除了呼出氧氣，同時間亦會將二氧化碳封存於體內—使用木材建屋，等於將大量的碳鎖死在建築結構裏，充當地球的「碳儲存庫」。

當愈來愈多的樹木用作建屋，即意味愈來愈多的碳被封存在城市的建築物裏；在新的樹木栽種的同時，又有更多的二氧化碳被鎖在樹木內。而當木造建築物拆卸後，木材又可循環再用，用於興建新的房屋或其他用途。一個新的「碳循環」就此形成—於此循環中，地球上的二氧化碳將愈來愈少！

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上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《返璞歸真 廣樹木屋 環保建築新時代》。

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