傳統上，在人口販賣中，性販賣問題最為嚴重。根據聯合國2018 年《全球人口販賣報告》，全球已識別的受害人當中，72%為女性，當中更有23% 為未成年，大部分是性販賣受害者。香港保安局數據顯示，自2015年啟動人口販賣受害者辨識機制後，2016至2018年間，一共識別有29個受害者，當中僅僅3個屬於性販賣個案。 志願機構慨嘆現行法例難以入罪亦無阻嚇力，猶如對人販子開了方便之門，更發現原來性販賣在香港從未停止，不少外國來港的性工作者，多數被操控和威脅，成為現代性奴。 系列之九 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、勞顯亮

灣仔的多間酒吧，常有外籍女士流連。（資料圖片 / 潘思穎攝）

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱蔽的受害者

NGO統計 三成性工作者為人口販賣受害者

美國「恐怖主義、跨國罪行及貪污研究中心」（TraCCC）創辦人Louise Shelley出版《全球透視之人口販賣》（Human Trafficking: A Global Perspective）一書，提到香港、荷蘭鹿特丹等地，是人口販賣的中轉站，載貨來港的跨境貨車、小巴很少被抽查到，方便人販子操控受害人被偷運來港。書中又分析性販賣市場，「於富裕的中國城市如哈爾濱、上海及香港，對俄羅斯女人有很強的需求。」

人權律師田光譽（Robert Tibbo）亦提出，香港有可能是中國性販賣的重要中心。數年前，他遇過一名東非女子求助，由於同鄉聲稱可到中國內地的餐館工作，並安排她持遊客簽證前往內地，結果她被帶到農村，強迫與男人結婚，每隔數月，她就要來港更新簽證，後來成功擺脫人販子，現以難民身份居港。

「到目前為止，香港政府無搜集性販賣數據，任何人都難以清晰估計問題的嚴重性。」人權律師何珮芝經常接觸到性販賣個案，亦從多個非牟利組織了解到，「香港、東南亞和歐美的性工作者當中，十個起碼有三個是人口販賣受害者。」

尖沙咀有多幢著名的一樓一鳳大廈。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

被操控威脅 多次來港從事性工作

先進城市仍有現代版「賣豬仔」香港反人口販賣組織STOP.（Stop Trafficking of People）2015年成立，主要關注性販賣和強迫勞役的人口販賣個案，會定期隨義工團隊探訪性工作者。其時任項目經理陳苒婷說，曾接觸香港幾類主要的性工作者，包括一樓一鳳、酒吧女子、企街小姐和酒店小姐，相當部分都是性販賣受害者。陳苒婷稱，典型個案是來自泰國或菲律賓的女子，被香港時裝店或餐廳高薪招聘廣告吸引，到了香港後，才發現要在尖沙咀的一樓一鳳大廈提供性服務，「她們想逃走，人販子就威脅要歸還機票、置裝、屋租等費用，甚至不會告訴她欠多少錢，她們都是這樣入行。」

不少東南亞來港的性工作者，都是持旅遊簽證，時限一過就會回國，之後再次來港。陳苒婷發現，這些性工作者多數是被騙入行，不少人更被要脅，「很多女孩都被迫拍下裸照或影片，若不肯再次來港，甚至不肯騙其他同鄉來港，操控她們的人就會到她們的村莊發放其裸照，令她們不得不就範。」除了裸照，有些女孩的樓契，甚至電單車契被人販子操控，「一逃走，一生的名譽就沒有了，這些心理壓力，令她們不敢逃走。」

反人口販賣組織「STOP」，出版香港人口販賣詞典。（梁鵬威攝）

逃不掉，不少人漸漸接受自己是性工作者。陳苒婷說，很多人不知道自己的遭遇屬於人口販賣，一開始更不會對義工打開心扉道出慘痛經歷，「對外說很享受這工作，而家人就真的以為她們在香港的餐廳、服裝店打工。」

陳苒婷常在不同場合分享反人口販賣的重要資訊，最令她感到沮喪的，是常常聽到「香港這麼先進，怎可能有人口販賣」，她說這正是現代版「賣豬仔」，比以前更先進、更惡劣。

反人口販賣組織STOP. 的創辦人Tony Read（左）及 時任項目經理陳苒婷。（梁鵬威攝）

法律難保障本地人口販賣

識別受害者機制效用成疑本港《刑事罪行條例》有12條法例涵蓋性剝削罪行，包括第129條「販運他人進入或離開香港」，但何珮芝認為難以將人販子入罪。她曾於區域法院旁聽一宗人口販賣性工作者的案件，政府起訴了幾名人販子疑犯，指他們販賣泰籍女子來港工作，過程「斬件式」，運送女子的人，未必知道整個過程和最終目的，被告最終無罪釋放。「要令人販子入罪，要證實他們不止販賣人口，也迫使他人從事性工作。」

何珮芝批評，人口販賣並不一定是跨境的，可在本地進行，而香港在援交方面存在法律漏洞，以致有不法分子利用邊緣少女，借援交為名，性工作為實，實際都是人口販賣。