3月18日是台灣太陽花學運爆發五周年，自2014年這場持續近一個月的社會運動以降，一群原本政治冷感、不願就公共議題表態的台灣青年，成了社運與政治改革的先鋒，重挫被指「威權親中」的國民黨。但時至今日，原以為將被掃進歷史塵埃中的國民黨，去年竟在承認「九二共識」的高雄市長候選人韓國瑜帶領下死灰復燃，重新奪回多數縣市政權，包括民進黨掌控了三十年的高雄市；台北市也由高喊「兩岸一家親」的柯文哲在藍（國民黨）綠（民進黨）夾擊之下驚險連任。五年前滿懷熱血抗爭的台灣青年們，是否已從當初的「覺醒世代」，慢慢踏上現今的「覺悟之路」？

「當獨裁成為事實，革命就是義務」——這句改編自法國大文豪雨果的名言，被視為太陽花學運的立基點與精神指標——當年由於擔心執政的國民黨以黑箱作業、自我矮化等方式通過親中（亦稱「傾中」）的《海峽兩岸服務貿易協議》（下稱《服貿協議》），加速台灣被中國大陸鯨吞蠶食，台灣青年遂以佔領立法院、行政院等方式，表達對馬英九政府的不滿與憤怒。一連串的行動，除了迫使國民黨暫緩通過《服貿協議》外，也喚起台灣青年世代對公共議題的關注及參與。

但若回推至2014年之前，這些年輕族群卻被視為政治冷漠的「行動侏儒」，「寧願排隊買鬆餅也不願出門投票」、「萬人響應一人到場」、「網絡上的空氣票」。在平均只有六成多投票率的情況下，網絡上獲得年輕選民支持的候選人總是膽戰心驚，害怕他們真的只會在「嘴上支持」，而沒有實際行動。

太陽花學運，始於民眾不滿政府強推親中的「服貿」協定。（資料圖片/Getty Images）

「其實不是不關心，但父母常常跟我們說不要談論政治，尤其是在公共場合，只要一聊到政治，他們就會變得很緊張。」29歲的律師王筱涵提到，在成長歷程中她跟妹妹不斷被灌輸「政治很無聊、不要聊政治」的觀念，只要一談到相關話題，父母總會驚慌地制止她。「我不確定是不是以前戒嚴（台灣1949年至1987年實施戒嚴令達38年）的影響，但他們確實表現出一種害怕的感覺，好像評論政府是不恰當的，也常會說誰來做（執政）都是一樣的，過好自己（日子）就好。」因此，她雖然也關切社會上正發生些什麼，也會有自己的想法與不滿，但都僅止於在心裏嘀咕。

漠不關心或有苦難言

壓力鍋下的台灣青年

「一方面也覺得自己就是個no body吧，就算想說什麼也沒人會理你，反而好像自己過得很失敗才會在那邊搗亂，這樣好像很糗。」王筱涵表示，儘管畢業後就考上了律師，很多時候還是覺得自己沒有影響力，即便表達什麼想法可能也得不到回應，說不定還會被嘲笑是無法承受壓力的「草莓族」（指容易受傷）。「大人不是最喜歡說『你看現在的年輕人，我們以前可不是這樣』嗎？」王筱涵一邊開玩笑地說，一邊忍不住自己也笑了出來。

社會主流價值認為，只有缺乏競爭力的青年才會出來抗爭，讓年輕人受壓，不敢表達自己的聲音。圖為太陽花學運時，警方用水炮驅趕人群。（資料圖片／Getty Images）

年輕族群對社會議題發表看法時，常常被相反意見以一句「那麼多意見，繳過稅嗎」給噤音，「被政黨利用」、「不懂現實殘酷」、「對社會沒做過貢獻」等批評也不絕於耳。在太陽花學運之前，台灣年輕人即便對社會體制有諸多不滿，大多卻不願對政治或公共議題有太多表態，許多父母也從小向子女灌輸「政治是大人的骯髒遊戲」，年輕人只要顧好自己，讀好書找好工作，長大後自然有其一席之地等想法。

「會出來抗爭的年輕人不是缺乏競爭力，就是想藉着動亂謀求私益。」——想在這樣的社會主流價值觀中取得發言權，就必須先遵循由成人訂下的社會法則，在體制內博得一定影響力，你的聲音才有價值，否則就只是一群失敗者的集體抱怨。

然而，當陽光看似將被黑幕籠罩，一株株太陽花再也無法保持沉默。

台灣學生發起佔領國會，歷時近一個月。（資料圖片／Getty Images）

太陽花出關播種

開啟台灣政治新頁

2014年3月18日，國民黨在立法院以30秒強行通過《服貿協議》後，大批年輕人衝入立法院、攻佔街頭，開啟了長達三個星期的抗爭，被外界稱作「318學運」或「太陽花學運」。

「那時候心裏是很複雜又很激動，因為第一次真的擔心台灣民主受到威脅，卻也很感動，原來有那麼多人跟我有一樣的感受，而且他們都站出來了。」王筱涵回憶起當初學運爆發時，許多人手持太陽花坐在立法院外面打着地鋪、搭着帳篷，許多抗議聲被畫成海報、看板等藝術創作，還有人在街上開啟了民主講堂交流感想，一時間似乎所有年輕的聲音都投入了這個輿論場。

「或許是看到大家熱情參與政治的模樣吧，從太陽花學運過後，我確實變得更關心政治，也比較有勇氣大聲說出自己對政治的想像。」從默默仰望，祈求些許關注到不再沉默，太陽花時期的各類社會運動，確實以「公民覺醒」的理念口號，將台灣青年參與政治的熱度推向新高峰。

太陽花運動爆發，一時間似乎所有年輕的聲音都投入了這個議題，讓很多台灣人都感到很震撼。（資料圖片／Getty Images）

事實上，2008年中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳雲林訪台時，國民黨政府以高壓方式阻止抗議群眾揮舞中華民國國旗、強行關閉播放台灣意識歌曲的唱片行等粗暴維安行動，導致許多社運團體與學生不滿所引發的「野草莓學運」，就已拉起近年台灣學生參與社會運動的序幕。

當時正逢各校的期中考試，學生其實未有長期抗爭的打算，也未做出大規模學運的籌備，未料就在學生已陸續散去之時，警察卻大動作強勢驅離，反而使已逐漸平息的情緒再度升高，最終演變為長達一個月的靜坐活動。

儘管野草莓學運因其「政治性」的本質，與當時社會運動「去政治化」的理念相背，產生許多內部的矛盾與外部的質疑，但仍不失其開啟許多年輕學子重視公共議題、並開始參與政治討論的重大意義。

幾十萬民眾聚集在總統府前，抗議台灣軍隊對下士洪仲丘懲罰過度，造成洪仲丘中暑死亡。（資料圖片／視覺中國）

受到野草莓學運啟蒙，一些年輕人開始投身各類社會運動，從反大埔拆遷事件、反媒體壟斷等社會重大議題，都能看到這些社運新血穿梭的身影，而細究這些社會運動的本質，雖然是針對基本人權、新聞自由、程序正義等訴求，卻也包含了對國民黨政府的不信任，以及對中國大陸日漸介入的反抗，儘管並未醞釀出太大的果實，但也在年輕人心裏種下覺醒的種子。 2013年7月，中華民國陸軍義務役下士洪仲丘疑在軍中遭虐待致死，但當局推諉卸責的說詞、新裝修的監視器「完全沒有畫面」、充滿疑點的偵查報告，在在踩踏着年輕人對公平正義的底線。公民團體打着「天下為公、公民覺醒」的口號，號召超過10萬人走上街頭，抗議政府漠視軍中人權及試圖遮掩的態度，公民覺醒的概念在青年心中萌芽，並以此展開了一連串社會運動的訴求，直到太陽花學運時被推展到了極致。 太陽花學運點燃了引信，打着「自己的國家自己救」的旗幟，台灣青年對政治的參與度開始大幅提升，除了勇於站上前線推動罷免不適合的立委，訴求各類政治改革外，在2014年的地方選舉及2016年的總統大選，20至39歲，佔了總投票人數三成八的年輕族群，投票率也從六成多攀升到七成五，在選戰中扮演了舉足輕重的角色（見圖）。加上青年利用網絡傳播議題、主導運動的能力，讓網絡世界成為帶起政治風向的新戰場，各政黨也開始思考如何回應這股旋風。

太陽花學運點燃了引信，打着「自己的國家自己救」的旗幟，台灣青年對政治的參與度開始大幅提升

這股覺醒之勢也確實如洪水一般，讓國民黨在2014年的地方選舉與2016年的總統大選吃下前所未有的敗仗，不只失掉中央執政大位，六都直轄市也僅保住新北市一都，連立委席次都只剩35席，執政、立法權盡失，被認為是覺醒世代的一大勝利。

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【太陽花學運】藍綠依舊控制大局 說好的政治新生態呢？

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《太陽花學運五周年 從覺醒到覺悟 台灣青年的「轉型」之路》

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