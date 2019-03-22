【蘇格蘭女王】二女宮鬥　瑪麗為什麼註定輸給伊麗莎白？

看厭宮廷權鬥題材？即使看夠，也不妨看看《蘇格蘭女王：爭名奪后》，因為裏面玩法跟中港截然不同。這齣講述16世紀蘇格蘭女王瑪麗一世的作品，除涉及英格蘭女王伊利沙伯一世的「兩后之爭」——正確說法不是「后」，而是「女王」——還牽涉兩地交鋒、宗教改革、政治婚姻等，甚而身為女王的背後辛酸……若想加深了解英國歷史、政治、文化，以至皇室八卦，本片絕對值得一看。 撰文：李美

入場前，觀眾誠宜先認識當時的英國局勢，否則恐難入戲。電影開局階段，雖有盡力簡述一切，惟基於相關歷史太過複雜，而本片解說節奏亦嫌太快，訊息之多使人喘不過氣。

這齣講述16世紀蘇格蘭女王瑪麗一世的作品，除涉及英格蘭女王伊利沙伯一世的「兩后之爭」。（網絡圖片）

電影的背景可追溯到馬丁路德掀起宗教革命後，羅馬天主教和新教之間發生衝突，歐洲多地陷入逾百年戰爭。只有兩女又急欲誕子的英王亨利八世（亨八），由於不獲羅馬教廷允許休妻再娶，遂另設英國國教並自許離婚。不難想像，國內天主教徒與新的國教教徒肯定矛盾不斷，包括盯緊繼任英王屬何教派。亨八次女伊利沙伯一世（伊一）當上女王後，聰明地選擇「中立」，不作宗教表態，因而為英國稱霸確立穩定土壤。至於被英格蘭武力攻佔的蘇格蘭，則以新教為主。不過，從法國歸來的新任女王瑪麗一世（瑪一），卻是一名天主教徒。此前，老來終於得子的亨八，本擬安排外甥孫女瑪一許配兒子愛德華六世，以實現英蘇兩王的政治聯姻，但蘇格蘭卻寧願找英格蘭之敵法國聯姻。故瑪一五歲便移居法國，當其法王丈夫16歲早逝並由弟弟繼位，才返回蘇格蘭。

《蘇格蘭女王：爭名奪后》表面是講權鬥，更牽涉兩地交鋒、宗教改革、政治婚姻等。（網絡圖片）

《蘇格蘭女王》表面是講二女權鬥，但更多時間她倆其實各自為政、分別應對不同勢力的奪權威脅——出乎意料，結婚與否原來是箇中關鍵。眾所周知，伊一有「Virgin」（處女）別名——姑勿論寵男隨身的她，到底是否名副其實的處女。為何她終身不嫁？正是擔心王位不保。扮演「反面教材」的瑪一，其悲慘遭遇無疑始於婚姻：嫁往法國固然是一場空，當了法國王后不等於能當法國女王；嫁予帥哥達德利亦然，他在大婚之日已問，「我是國王嗎？」當時瑪一還沒危機意識地答，「你是我丈夫罷。」（其地位似今日英女王伊利沙伯二世丈夫菲臘親王）。嫁予權臣博思韋爾，更肯定是場災難，就連她婚後誕子，更提供了誘因將她罷黜……最後，瑪一只能孑然一身地求救於伊一。

不難發現，西方政界的許多元素，均與中式宮廷明顯不同，例如中國無宗教鬥爭，權鬥僅限一國之內而不涉兩地，外交方面的政治婚姻關係亦不及歐洲複雜。去年憑《不得鳥小姐》在金球獎稱后的Saoirse Ronan，由飾演反叛少女搖身一變為高貴女王，其剛柔並濟的出色演繹，也是片中亮點。作為一齣宮廷作品，沒有美輪美奐的服飾和場景，絕對不成；本片以蘇格蘭為藍本，拍出高地之美與城堡之美。

本片縱以瑪一為主角，惟更大程度乃側寫伊一，尤其剖析她甘當「處女」的歷史懸案。綜觀全片，伊一經常被催促早點成婚產子，導演還常常運用鏡頭，將她倆並列對比。伊一的「守貞」決定必然勝過瑪一，由政治上到道德上皆然，包括毋須面對教派借題發揮妖言惑眾。伊一的成功，除在規避宗教矛盾，還在規避婚姻及繼任矛盾——有時，問題毋須強求解決，束之高閣也是出路！瑪一與伊一的壓軸相遇，道盡了萬民之上的「女王」，如何反被「王位」枷鎖困住——伊一本身實也有愛嫁不得。

戲中好些內容純屬「創作」，包括將達德利設定為男同志，並用黑人演員當白人角色。饒是如此，本片的所謂政治正確，或更體現在高舉「製造矛盾不如規避矛盾」的智慧。於今世代，英國既準備脫歐、蘇獨又不時發酵，以至假新聞充斥，本片誠值世人反思。

上文刊登於第154期《香港01》周報（2019年3月18日），原標題為《《蘇格蘭女王：爭名奪后》延續權鬥宮廷熱》，網上標題為編輯重擬。

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