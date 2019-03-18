同樣抱持着對政府的不滿，同樣曾因「中國因素」燃點，引發了一場由青年主導的社會運動——台灣在激情過後，儘管生活仍不盡理想，對政府仍多所埋怨，但年輕人依然在體制內或體制外，以各自認同的方式影響着社會、影響整個政治生態，期望着改變的可能；相較之下，香港距離「雨傘運動」的爆發也將邁入第五個年頭，年輕人對政治的想法或追求是否出現了不同的變化？香港青年內心的火苗是否依然閃爍？

對年輕人而言，1984年的《中英聯合聲明》似乎過於遙遠，但聲明中提及的「香港保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變」卻是那麼熟悉又陌生。熟悉的是，這段話不斷在中港「全面管治與高度自治」的拉扯裏出現；陌生的是，別說五十年不變，自「雨傘運動」至今，連串大大小小的事件，包括政改破局、旺角騷亂、議員DQ（取消資格）、立法會補選，都足夠讓年輕人起伏跌宕。



2014年8月31日，全國人大常委會為香港「雙普選」一錘定音，否定被民主派視為普選核心的「公民提名」特首候選人（即831框架）。9月22日及26日，香港專上學生聯會及學民思潮（雙學）先後發動學生罷課，惟活動結束後，雙學突然衝入政府總部東翼迴旋處以重奪「公民廣場」，時任學民思潮召集人黃之鋒等學生領袖被捕，引發大批市民到場聲援。到28日凌晨，佔中發起人戴耀廷等宣布提早「佔中」，至當日下午，警方發射多枚催淚彈以驅散群眾，卻激發更多市民到場。一名面戴口罩的男子挺立於催淚煙霧中高舉雨傘的畫面，許多人仍記憶猶新，這場抗爭也被冠以「雨傘運動」之名——示威者在港九多條主要幹道靜坐，無數個微小卻又明亮的手機燈光劃破夜幕直到破曉，無數條黃絲帶繫在街上、頭上、心上。

在雨傘運動中，警方發射多枚催淚彈驅離抗議民眾。（資料圖片）

他們的訴求雖然沒有得到期望的政府答覆，最終也未能爭取到理想的普選方案，但這場由年輕人主導的社會運動，仍極大程度地影響了社會氛圍，「公民覺醒」觀念成為這一代的政治啟蒙，更有多名年輕人成功晉身立法會，儼然掀起嶄新局面。然而，接踵而至的宣誓風波及人大釋法，導致六名非建制議員被褫奪資格；隨後兩次補選中，一向較獲年輕人支持的民主派卻接連嘗到敗果，檢討聲浪蜂擁而至，有人批評是泛民分裂，有人歸咎於候選人魅力不足，有人則認為選戰策略有誤。以去年3月11日九龍西立法會議席補選為例，18至20歲及21至25歲族群的投票率，分別由2016年立法會選舉的55.43%和55.40%，下跌逾20個百分點至28.38%和31.16%。



不過短短兩年，年輕人為什麼不願再出來投票？是再沒有興趣追尋民主自由，還是回到現實過後面對更多仍待解決的難題，讓他們對政治的熱情已被撲滅為如螢火之光？

11月26日，立法會九龍西補選結果出爐，李卓人以13,410票之差輸給陳凱欣。（資料圖片/李澤彤攝）

只有泛民VS建制？

無從選擇的年輕世代



「與其說對政治變得冷感，不如說年輕人根本不知道怎麼辦。」從2012年加入學民思潮到參選香港中文大學學生會，在2014年的傘運中被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，2017年又參加了新界東立法會補選民主派初選，年僅25歲的張秀賢對政治的參與程度不可謂之淺薄，現為智庫立言香港召集人的他，談起對香港政治未來的想像，卻充斥了悲觀與絕望。



回顧雨傘運動前後的政治環境，張秀賢認為年輕人表達的不只是對中央介入的抗拒，更多是對傳統民主派的不滿。「老實說建制派跟民主派，把他們名字遮掉根本分不出誰是誰，大家都說民生政策、都說關心年輕人，但最終行為上有讓年輕人覺得你關心他嗎？沒有啊。為什麼？年輕人不爽民主派，就是因為民主派的政綱，跟他們說的話、跟他們的行為根本就不符合嘛。」

張秀賢認為，香港年輕人在政治上已經沒有選擇空間。（資料圖片／張浩維攝）

2016年立法會換屆選舉，非建制派政黨看似完成了新舊交替，並拉高整體泛民勢力的聲量，但實際上呈現的卻是泛民分裂的前兆——年輕人對傳統民主派保守、迂腐、無力的不耐，讓他們把希望都轉移到了本土派身上，使二營對立變成三分天下。「這部分很像台灣的情況，對藍綠兩黨始終沒有作為產生不滿，因此形成了（台北市長）柯文哲、（高雄市長）韓國瑜等人的旋風，本土、自決派形成的根本原因就在於他們不滿民主派，加上他們的政綱與訴求對年輕人而言是有共鳴的，像中間派也說他們是民主與建制外的第三條路，但就不會得到支持。」



儘管議會版圖並未產生決定性的改變，但破紀錄的投票率與政治新血和新論述的加入，都讓年輕人雀躍不已，「香港變天」的說法在網絡上甚囂塵上，似乎馬上要翻向新的政治篇章。



然而，熱情的種子才剛剛萌芽，就面臨了各種嚴苛的考驗。雨傘運動中多名示威領袖官司纏身，推行激進路線的黨派遭到取締，擁護「港獨」、「自決」的議員接連被DQ，一切抵觸「一國底線」的後遺症不斷湧現，原以為積極參與政治後將有所改變的美好泡沫，被現實的紋風不動一一戳破，體制依然、政府依然、生活依然，一切彷彿不曾發生過。

數以十萬選民選擇將六位自決派、勇武派送入立法會，無奈又面臨被DQ的命運。（資料圖片）

「有人說年輕人變得務實了、變得專注在現實的生活上。生活上可能很務實，他們會去深圳排隊買喜茶、周末會往大陸跑，這些都是事實，看起來他們好像很務實，但他們只是想不到方法去改變現在的政治困局。」張秀賢指出，年輕人的「務實」是將生活與理念分開，他們可以去內地玩、去接觸內地，但不代表在意識形態上有所改變，更多的是對體制的無可奈何。因為制度對立法會參選人的篩選，年輕人想選擇的對象幾乎沒有生存空間，他們既不可能轉投建制派，但面對傳統的民主派時，也不願再屈就或違背自己的意志「含淚投票」。



「香港年輕人政治上的選擇真的不多啊，我們這一代經歷了一連串民主運動及中國因素比較強烈的時期，在政治信仰上比較難有太大的改變，有人會說（前財政司司長）曾俊華在選特首的時候一樣受到很多人支持，不就代表有轉變的空間？但那是沒得選擇啊，他看起來好像萬人擁戴的樣子，但追根究柢就是我們根本沒得選。」



張秀賢再三強調香港青年缺乏選擇。現實的政局真的如此不堪嗎？枱面上的政治人物就讓年輕人那麼的「投不下手」？

內地飲料品牌「喜茶」深受香港市民歡迎，往往大排長龍。（資料圖片／盧翊銘攝）

「不可能投給建制派，但民主派身為反對黨，你有沒有交出一個漂亮的成績單？你是不是那個能帶來改變的人？我覺得民主派到現在還不知道自己輸在哪裏，溫和的人覺得不夠溫和、激進的人覺得不夠激進，民主派自己都搞不懂（定位），年輕人要怎麼投給你？尤其傘運之後很多人都政治覺醒了，你還用過去的方式跟大家對話、做議會工作，已經不合時宜了，大家希望作為民意代表的民主派，可做的事能更多更好，但很多年輕人根本不知道民主派現在到底在做什麼。」談到民主派為何爭取不到年輕人的支持，與其說是批評，張秀賢更像是「恨鐵不成鋼」的無奈。



張秀賢說：「民主派會明白年輕人現在面臨的困難嗎？我看不出來，他們對我們的感覺根本不深刻，因為沒有經歷過，他們跟年輕人經歷的是完全不一樣的經驗。所以說民主派『離地』並非不合理，就算是年輕世代的政治人物，在上一輩的栽培跟保護之下，能感受到現實中的年輕人多少？我相信，只要拋出有共鳴的政策或議題，年輕人很容易出來投票，因為大家需要的是『理解』，不需要你高高在上說些漂亮話，而是需要民主派自己去理解現在發生了什麼事嘛。」

民主派會明白年輕人現在面臨的困難嗎？我看不出來，他們跟年輕人經歷的是完全不一樣的經驗。 智庫立言香港召集人張秀賢

原本廣受年輕人歡迎的本土派，生存空間不斷縮窄。（資料圖片／江智騫攝）

隨着年輕人一次次祭出「泛民」以外的身份、盛大參與了每一場香港的議題與運動，傳統的泛民政黨們也一次次離年輕人更遠了一點。拋出的議題年輕人無感、推出的候選人年輕人也無感，還不時陷入「大佬文化」、被批阻止年輕一輩上位——或許在痛過後才能驚醒，原來這並不是一場「泛民內的世代更迭」，而是「更替泛民的世代拋棄」。



然而，原本廣受年輕人支持的本土派已無生存空間，現在的政治人物應該提出哪些論述、何種訴求，才能重新贏回年輕人的信任，讓年輕人重燃對政治參與的希望？張秀賢認為，在談政治、談理念之前，如何求存才是應該要做的事情，先求香港生存、先求年輕人的生活，才是最大的公約數，港獨、自決等議題不應再老調重彈。



「我認為政治人物在選舉時，港獨、自決這些議題真的不用再提了！提了以後只會面臨被DQ的命運。況且有很多年輕人支持港獨嗎？顯然不是，在這個問題上年輕人很務實，知道這個選項沒有未來、沒有很穩定的想像。自決是一個比較大的公約數，但現在被打壓過後，可能也不會再宣之於口了。所以不要再被那些舊的東西、舊的框架限制住。現在要提出的，是對未來香港的想像，在僅餘的權利跟制度下還能爭取什麼？對香港未來的藍圖、對民間路線的發展、對國際情勢的判斷有長遠的眼光，在一個新的框架提出一個大家都不會反對的『香港共識』，告訴大家要往哪走， 這才是可以吸引年輕選票的人。」

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《從希望到失望 香港青年的沉寂與落寞》

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