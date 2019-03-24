【公廁革命．​三】殘廁無故遭反鎖　難為傷健人士

俗稱「殘廁」的「暢通易達」而無分性別洗手間，近年才獲政府納入為新建公廁的標準配備，目前全港近半公廁均建有有一間或以上「暢通易達」洗手間，供傷健人士、長者和跨性別人士等有需要者使用。 然而，《香港01》記者日前巡查各區公廁時，卻不時發現有「暢通易達」洗手間在未有出示故障或正待維修通告下，遭清潔工或場地管理人用鐵鏈鎖上或反鎖，間接剝削有需要人士使用有關設施的權利。

承接上文：

【公廁革命．​二】6億可以整到乜？ 學者：頂多翻新吓批盪

本港近半公廁均設有一間或以上「暢通易達」洗手間。（資料圖片）

俗稱「殘廁」的「暢通易達」而無分性別洗手間，近年才獲政府納入為新建公廁的標準配備。官方資料顯示，目前有357所食環署轄下公廁設有一間或以上「暢通易達」洗手間，供傷健人士、長者和跨性別人士等有需要者使用，佔全港公廁總數799所近半（詳見下表）。

屋宇署的《設計手冊：暢通無阻的通道2008》規定，如某建築物樓層設有洗手間，必須設有最少一個「暢通易達而無分性別使用」的衞生設施，並根據《建築物（規劃）規例》的法定設計細則，劃出設有至少1.5平方米的內部如廁空間，供輪椅使用者等行動不便人士使用。

（香港01製圖）

食物環境衞生署在2000年至2006年間推行「公廁翻新計劃」，為全港公廁進行現代化升級工程，以及重新規劃公廁設施配套，其中一項重點項目是將「暢通易達」洗手間納入為新建公廁的標準配備，

然而，在《香港01》記者日前巡查各區公廁時，卻不時發現有「暢通易達」洗手間在未有出示故障或正待維修通告下，遭人用鐵鏈鎖上或反鎖，嚴重妨礙有需要人士使用。例如位於油麻地街市頂樓公廁旁的「暢通易達」洗手間，有需要人士必須先行致電或親身到街市辦事處求助，才能獲職員解鎖有關設施。

油麻地街市公廁旁的「暢通易達」洗手間，遭到職員反鎖。（李耀宗攝）

本身是輪椅使用者的路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通形容，傷健人士使用「暢通易達」洗手間時常有不愉快經歷，包括屢向職員要求解鎖不果、內裡放滿清潔器具和廁所用品、設施損耗嚴重等。他憶述過去有一次致電予場地負責人要求開鎖時，竟遭對方質問「點解殘廁要畀你用」，令他深感無奈，「公廁本應是方便大眾，但是相關限制卻徒增我們（傷健人士）不便，根本不合理。」

蘇永通形容，傷健人士使用「暢通易達」洗手間時常有不愉快經歷。（資料圖片）

蘇永通另外透露，該會曾接獲患有盆骨病變的傷健人士反映，場地負責人以他們未有使用輪椅為由，拒絕開放「暢通易達」洗手間予他們使用。他估計，政府設定有關限制的原意是杜絕市民濫用「暢通易達」洗手間，結果卻在實際執行層面「過咗火」，敦促當局制訂詳細工作指引，協助員工識別傷健人士，減少誤會。

面對政府「過火」做法，原本旨在方便傷健人土使用的「暢通易達」洗手間，反成他們的障礙。（資料圖片）

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《不治標 不治本「公廁革命」未竟全功》。

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