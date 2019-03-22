民主是為了個人追求、亦或是穩定社會的力量？當年輕人普遍對中國失去認同感的情況下，民主制度是否還能走得順暢？劉鎮海認為，如果年輕人對中國有認同、有感情，國家也比較有信心，自然會比較放鬆；但如果年輕人無法接受香港是中國的一部分，還有港獨思想的話，民主將只會撕裂香港社會，國家也沒有信心去給香港進一步的民主。在這種瀰漫分化、歧異的社會氛圍之下，很難使香港邁入民主化的政治改革。

沒有國家認同

香港難走民主之路



話雖如此，劉鎮海仍認為要有健全的民主制度，香港社會還有很多矛盾必須先解開，有很多前設工作要先做好。他將追求民主的年輕人分成三種類型，一種是希望國家好、為了國家團結而追求民主；另一種是為了生活而支持民主，希望民主程序能讓生活改善；最後一種是純粹想要民主制度。



「我覺得前兩種都沒問題，純粹為了想要民主而民主就很不好，你會為了民主、為了你個人而忘記國家。民主是為了民族跟民生，我不會多說什麼公義或公平，因為那些對每個人而言定義不同，你覺得的公平別人可能覺得不公平，但它最基本、也最重要的功能應該是要讓社會更加穩定。」

劉鎮海認為，民主的主要功能應該是讓社會更加穩定。（黃奕霖攝）

他認為香港有個奇特的現象，如果有年輕人說自己「愛國（中國）」，在其他人眼裏就是一件奇怪的事，會把「國家」與「共產黨」畫上等號，而年輕人大多覺得「愛國」是有問題的，綜覽全球，這種情形並不常見；年輕人將愛國視為一種經過洗腦後極度不理智的行為，不喜歡、不認同中國，似乎在一定程度上成了主流思想。



「愛國反而變成一件錯的事情，你不覺得這種現象很奇怪嗎？愛國不是那種看到國旗會哭的傻子行為，而是認同自己國家、希望她變得更好，你覺得政府有哪些地方做得不好，甚至可以大力批評要他改進，但為什麼要去討厭自己的國家呢？」



劉鎮海進一步闡述，在一個不愛國的民主制度下，人民只會看到自己的利益，而不是拉開來看到整個國家的利益，然而中港在現實上無法脫離關係，難以將香港從中國的框架下拿出來單獨看待；如果香港人能站在整個國家的角度去思考後再去投票，這樣的決定對自己、對香港、對國家，都會比較負責任；如果香港人對於國家沒有任何想法，甚至在仇視、討厭自己的國家下投票，投出來的結果肯定會令香港分裂。

歸英派人士曾抗議中國嚴重違反中英聯合聲明，要求英國收回香港。（盧翊銘攝）

「現實上來看，香港必須凝聚出一個共識，以愛國情感作為前提，再開始走民主的道路就會比較順一點。如果就『831框架』再作出一些修正，讓整個民主程序有一點進展，我覺得對年輕人而言是有吸引力的。現在就是原地踏步嘛，原地踏步絕對不會是好事。但預備的工作要做好，要解釋清楚『一個國家』的原則，不管是現實的或是感情的方式，不要那麼自私地只想着香港，不要那麼狹隘，一定要把香港當成中國的一部分，這個民主才有談論的價值。」



他強調，如果大部分的年輕人還是不接受香港是中國的一部分，那根本沒辦法談民主，他們要的只是民粹；反之，如果年輕人對中國有認同、有感情，國家也比較有信心，自然會比較放鬆；但如果香港現在還對國家沒有認同，還有港獨思想的話，國家也沒有信心去給香港進一步的民主。在這個瀰漫分化、歧異的社會氛圍之下，很難使香港邁入民主化的政治改革。



在劉鎮海的認知裏，怎麼讓年輕人願意去了解中國，了解自己的國家，進而慢慢產生認同，再來開啟政改，是政治人物最大的課題。

香港青年的身分認同在日劇加深的中港矛盾下仍是難解的課題。(陳永武攝)

後記：承擔責任

帶青年走出沉寂與落寞



經過連串社會運動過後，有些政黨已經土崩瓦解、有些人則面臨牢獄之災，年輕人內心底層的想法可能從未改變過，但如何因應現實處境做出最合宜、最有效的斡旋，或許也成為內心最大的糾結。



如何重新挽回年輕人的支持，讓年輕人對政治重拾信心，每個政黨、每個候選人都還在尋找答案。有些人認為年輕人在等待下一次翻天覆地的變革契機，唯有到那時年輕人才會再次站上舞台，在此之前只能先替年輕人「守護淨土」；也有人認為從社區或基層着手，培養香港青年的公民意識，等待那民主的種子再次萌芽；有的人認為從教育體制着手，加強香港青年的國家認同，解決了中港矛盾，一切問題就能迎刃而解。



這個問題在一時半刻內可能難以找到解答，年輕人或許也仍在迷網，自己追求的支持是什麼？政改否決後，一個區議會選舉民調顯示，有48%的年輕人沒有特定的政黨傾向，可見政黨標籤對於年輕人已經毫無吸引力，他們更多的將自己視為一個獨立的個體，傾向支持符合他們理念、形象的單一候選人，傳統政黨所代表的符號反而是個負面的印記。

年輕人的投票意向大多已不再被特定政黨所左右。

有人提出「年輕人都是左派」的說法，在全球化的趨勢下謀生愈趨不易，比起以往，年輕人更多選擇與父母同住，擁有第一間房產或車輛的年齡遠高於上一代，結婚年齡上升、成家比例大幅降低，但高齡化社會的來臨，政府同時需要將社會資源投注在高齡者身上，年輕人或許不免怨嘆，現正位居高位的上一代，究竟將什麼樣的香港留給了自己？世代衝突在不滿的情緒下只怕將愈升愈高。



毫無疑問的是，不論年輕人陷入多深的低落、憤恨、甚至絕望之中，政治人物背負着選民所賦予的權力與期望，不該繼續以上一個世代的角度問其「何不食肉糜」？更不該與他們一同搖頭嘆息，在年輕人徬徨無措之時，身為政治人物應該比他們更快找到方向，並告訴他們在茫茫前路中將帶領他們走向何方。



年輕人對於政黨乃至社會而言，總是代表着希望與動能，畢竟擁有投票資格的年輕選民只會愈來愈多，主導議題風向、帶起社會驅動的能力，也會慢慢交由年輕人接手。好的政治人物不應該等待年輕人提出他的所想所需，才跟着舉旗吆喝，而應是告訴年輕選民我能給你什麼，並且要如何替你爭取。



年輕人的熒熒之火，目下儘管微弱，卻從未真正熄滅，只待一炬火種，再度將它點亮。

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上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《從希望到失望 香港青年的沉寂與落寞》

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