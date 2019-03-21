在攝影展的開幕禮上，Joan演說到最後忍不住落淚：「攝影迫使我留意許多人或者覺得理所當然的事物。我想在這個狀態下，以創意方式捕捉某一個時刻。在陌生的城市裏，我們長時間地工作，這份工作的本質是體力勞動，也是孤獨的，有時會令一個人存在孤寂。然而，每當我拍下照片，我覺得我與我的主體是共通的，在那一秒之間，我就像他們一樣（in their shoes）。拍到一張好的照片，我就極為滿足。

承接上文：

【菲傭攝影師．上】異鄉人眼中的寂寞之城 孤身拍照找回平靜

聽見許多菲傭的故事，她透過攝影反芻，表達自我，與群體共情。孤獨地拍攝，她想像自己是隱形的，融入人群之中，沒有其他人能見到她。

鏡頭下沒有菲傭，都是香港人的身影，處處在訴說共通的生命經驗。《Sacrifice》是女地盤工人的身影。她在尖沙咀拍下清潔工人，也拍下女子獨坐一角的安謐。眾生之中，處處是常人看不見的故事。

觀看先於語言，英國藝術評論家約翰．伯格（John Berger）於《觀看的方式》寫道：「我們注視的從來不是事物本身；我們注視的永遠是事物與我們之間的關係。」

Joan的得獎作品《Sacrifice》拍攝的是女地盤工人的身影。（Joan Pabona提供圖片）

+ 3 + 2

半年來，中文大學人類學系高級講師陳如珍與Joan一起籌備個人攝影展。陳如珍研究菲傭群體多年，因緣際會於Facebook看到Joan的作品，主動約她聚會，二人成為朋友。她看見Joan作品中的藝術價值：「這些照片代表她作為Joan Pabona看見的城市，並非她作為家傭的視角。」

捕捉瞬間按下快門 蛻變成為新的人

Joan去年獲獎時受訪，曾叫記者不要標榜外傭的身份；糾結過，現在這份顧慮已褪去。「別人提到我的時候，一定會先說我是菲傭，才說是攝影師，這個身份已經烙印在我身上。沒有這個身份，就沒有現在的我。」透過攝影展，她希望「別人能尊重我們作為人的身份，不止作為家傭」。

其中一幅《Quarter of Love》，訴說母愛的故事，最能道出很多菲傭離鄉別井工作的原因。（Joan Pabona提供圖片）

Joan最終把攝影展命名為《Empathy in a Click》，一句話概括她的攝影狀態：同理心就在按下快門的一剎那之間。

我手寫我心，《Quarter of Love》最能說出她的故事。某天她坐港鐵到元朗，從出口一直走到YOHO MALL，一抬首，天花板的鏡子像一塊碎片，剛好映照母親牽着兒子經過的身影。「Quarter」一語雙關，解作四分一，也指25分硬幣。「每位母親可以撐起一頭家，可以愛家庭，但這份愛是不完全的。」

她今年36歲，兒子轉眼12歲了。孩子自一歲半起，Joan就到海外工作，每兩年才回菲律賓一次，這些年來，在兒子身邊的時間屈指可數。現時她每天中午與兒子傳訊息、通電話，長年不在身邊，錯過兒子的成長期，她始終感遺憾。她語調平靜地剖白菲律賓12%海外工作人口的鄉愁，也自況：「十年、十五年，比起留於家庭，他們大部分時間在海外工作，只有錢，愛在哪裏？你愛他們，但並不完全。」

《Walk with Me》於銅鑼灣的Apple Store拍攝，她於透明階梯上，隔着迷霧般的玻璃，抬頭拍下三雙腳印。（Joan Pabona提供圖片）

《Walk with Me》於銅鑼灣的Apple Store拍攝，她於透明階梯上，隔着迷霧般的玻璃，抬頭拍下三雙腳印。「有時你會覺得孤單，需要有人牽着手同行。」

如今她擔任義務導師，一共有四十多人跟她上課。「作為女性，攝影令我充權（empower），所以我也想為其他人充權，更意識到自己的才華。」菲傭群體中有巨肺歌手、畫家和設計師，可惜來港後，時間有限，空間有限，外傭的自信有時萎縮，覺得自在，才能綻放。Joan說，「我鼓勵她們，不要在工作坊停止攝影，去尋找自己（想拍的）吧，熟能生巧。」

《Which Way》中，身穿黑白條紋連身裙的女子，站在一片黑白波浪紋之間，左右為難，無路可走。她曾經迷茫，「有時我好像被困於家傭的身份，我只能說，無論多難，都要找到生命的出口，出口有許多，但只能靠你自己去移動，並選擇要走的方向。」

Joan於菲律賓駐港總領事館「婦女月」舉辦個人攝影展，望透過攝影回饋香港社會及菲傭社群。（歐嘉樂攝）

+ 6 + 5 + 4

於是，Joan用盡力氣積累資本，為了飛得更遠，步伐不停。94個港鐵站中只剩下五個沒去，屈指一算，用上近兩年的周日街拍。平日晚上，她在床上以手機App Snapseed修圖。再次報名參加《國家地理雜誌》的比賽，決賽名單止步。由獲提名起花費半年時間籌備作品集，2018年終於獲Gawad Amerika Foundation頒發年度國際攝影師大獎。她又主動提出辦攝影展，與陳如珍一起籌備半年，找到贊助，拍板於菲律賓駐港總領事館「婦女月」舉辦個人攝影展，像一紙宣言，她希望透過攝影回饋香港社會及菲傭社群。

今年6月僱傭合約完結，Joan要脫下十年的外傭身份，踏上歸程。無論未來如何，做攝影生意還是選擇進修，她都不會放棄攝影。有朝一日回港，也不再以外傭身份。陳如珍所看見的Joan不斷蛻變：「每一次按下快門，她就成為新的人，而這正是她所傳達的訊息，你也可以成為那一個人。」

畢竟，Joan用作品所說的，正正是喧囂世間中，每一個人的故事。她是她，也是你和我。

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《活在寂寞星球 拍攝人間眾生 菲傭攝影師：過於喧囂的孤獨》。

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