父母一手一腳照顧及養大小孩，是過去幾代人習以為常的事，在政府的政策中，幼兒照顧服務一直未得到重視，正因這被看作是私領域的責任。然而，數十年來香港社會、經濟和人口結構轉變，更多婦女加入職場，也因為生活成本太高，雙職家庭愈來愈多。 本港託兒服務數量早已遠遠追不上需求，有質素的資助託兒服務一位難求，託兒難的問題久未解決。具專業教育功能的託兒服務，能透過不同的活動設計，促進幼兒發展，政府早前委託大學進行幼兒服務研究，也認同教顧合一的方向，但服務缺口卻仍然龐大。在現行制度下，獨立幼兒中心為主要的教顧合一提供者，但名額嚴重不足。 政府如今有意增加更多資源發展獨立幼兒中心，同時繼續提升非恆常計劃的質素，這些日間照顧服務該如何重新定位，才是長遠幫助幼兒成長的良策？

步進五彩繽紛的嬰兒園，0至2歲的小孩有的在這邊拋紙球，有的在那邊玩剪貼，還有的在另一邊玩攀登架，但千萬不要以為他們只是在玩遊戲。在嬰兒園的日程設計裏，遊戲和生活結合，既營造一個愉快環境給孩子們探索，也協助他們培養技能。採訪當天的主題活動是紙，一個小朋友握紙球，發現紙的形狀可變，滿足地拋來拋去；一個女孩把濕透的紙貼到牆上，張大眼睛看着流下來的水珠；另一位男生想方設法，要弄掉手中沾滿漿糊的紙……

培育小朋友可以從0歲開始，但不是逼他們站在更前的學習起跑線，而是順着孩子的年齡、能力和發展需要，透過適切活動，讓他們快樂地走在成長的階梯上。嬰兒園設有固定作息日程，照顧小朋友的職責落在幼兒工作員身上，但除了餵食、換尿片等基本照顧外，他們也是老師，更重要的工作是引領小朋友在活動和遊戲中學習，讓他們在不知不覺間掌握運用大小肌肉、認知探索與社交的能力等等。

嬰兒園的小孩有的在這邊拋紙球，有的在那邊玩剪貼。（歐嘉樂攝）

教顧合一嬰兒園 出生前已要爭位

逢星期一到星期六，14個月大的Arthur早上8時會被送到粉嶺香港保護兒童會利黃瑤璧日託嬰兒園。Arthur的爸爸是教師，媽媽是言語治療師，他們與許多家庭一樣面對「土地問題」，無法聘用外傭，從朋友那裏得知有政府資助的日託嬰兒園服務，於是在Arthur出生前五個月，甫符合申請的門檻便遞表輪候。在香港，即使父母同是專業人士也需要託兒服務，託管之餘也期望子女可在嬰兒園愉快學習，並非只有基層或弱勢的家庭才有服務需求。

「我們試過聘用坊間的保姆，或是延長陪月，我和先生都要全職工作，不希望把照顧嬰兒的責任全交給『四大長老』，想讓他們有自己的生活，所以當得知這項服務除了照顧外還有教育成分，就申請入託了。」Arthur七個月大時成功入園，算是幸運，更多父母輪候超過一年，有的甚至等到孩子可以上幼稚園、毋須再使用託兒服務時才輪到。

Arthur媽媽（左）每日也獲告知兒子在嬰兒園的情況。（鄧倩螢攝）

需求估算與實際供應有龐大落差

不過，每天送Arthur上學的過程絕不輕鬆，他們居住的大埔區沒有資助的獨立幼兒中心名額，故夫婦二人早上須先送Arthur到粉嶺的嬰兒園，然後才分別到尖沙咀與回大埔上班。

在傳統觀念裏，親自照顧兒女是父母的天職，但在本港，不少家長被迫把這個責任「外判」。最近三次大型人口調查結果反映，有0至6歲小朋友同住的雙職家庭，佔同住家庭的百分比一直維持在四成以上，實際的家庭數目更上升至超過13萬個（表一）。這些家庭的父母面對如何平衡工作和照顧家庭的難題，可負擔的日間託管服務無疑可為他們解除一部分煩惱，奈何一席難求。

（香港01製圖）

從服務量而言，現時本港各區幼兒託管服務名額分布既不均又嚴重不足（圖一）。近年，本港每年約有6萬名嬰兒出生，但具教育功能的資助幼兒中心名額只有約7,000個，主要面向0至2歲小孩服務的資助獨立幼兒中心（上述嬰兒園）更只有747個名額，平均使用率自2011/12年起一直維持在99%或以上，規劃遠遠追不上家長的需求，部分區域更完全沒有服務。

（香港01製圖）

去年底政府公布了社會福利署委託香港大學進行的《幼兒照顧服務的長遠發展研究》（下稱報告），估算在2016年2歲或以下的資助幼兒服務名額需求達32,736個，現時全港的資助獨立幼兒中心名額只能應付2.3%的幼兒需要。Arthur上學的嬰兒園只有51個0至2歲名額，是北區唯一一間資助嬰兒園，並有不少跨區家長輪候。

事實上，隨着社會家庭結構及風氣轉變，以及國際對於幼兒照顧概念的改變，照顧幼兒的責任早已不再只屬於私領域，公共政策的定位亦須改變，政府提供相關服務，也不只是立足於扶助弱勢或基層家庭。現代託兒服務的目的不只是防止兒童獨留家中發生危險，而是同時具有教育幼兒的功能。

嬰兒園着重教顧合一的概念，但坊間普遍以為只是照顧的成分居多。（歐嘉樂攝）

教顧背後的理念 打好成長基礎

利黃瑤璧日託嬰兒園園長鄧鳳儀說，表面上看，小朋友在園內只是玩耍，但那些遊戲或活動其實正在配合他們身心發展。幼兒工作員惠惠解釋，老師會讓0至1歲的幼童多做一些爬行活動，從而訓練幼童的大小肌肌力，到1歲半時便協助他們學習如何行走得更好；1歲到2歲左右的小朋友則可以培養探索能力、自主選擇權和群體發展等。

「除了這些身體發展或能力上的里程碑外，我們也很着重小朋友的心理發展，0至1歲講求建立安全感，如何令他們對環境產生安全感?當相熟的老師不在身邊時，他們如何和其他老師和小朋友相處？這些是我們重視的，我們希望令他們有探索精神，勇於自己探索和作出選擇之餘又能符合社會規範。」惠惠續說。

0至3歲的幼兒需要有好的照顧者來協助他們打好認知發展的基礎。（歐嘉樂攝）

鄧鳳儀舉例說，0至7個月的嬰兒活動量不大，可能只會轉身、坐下，主要透過五感接觸外界。「按摩可以促進身體血液循環，故會為他們按摩，並幫他們和成人建立互動和依附關係，令他們得到安全感，幫助將來探索環境和信任別人。」老師不單撫觸嬰兒，也會與他們有眼神接觸，會對着他們唱歌，讓他們習慣與人交流。嬰兒園還會舉辦工作坊，教家長回家幫小朋友按摩，幫助他們與子女建立更緊密關係。

進食也是需要一步步教導的環節。「小朋友在八個月大左右可以嘗試自己取食物，一開始我們會給他們幼細的薯條，讓他們嘗試自己放入口中，能否準確放入口是靠幼童的本體感覺，起初他們不知道口在哪裏，會亂放，吃的時候會用上小肌。進食也是一種解難能力。」

+ 5 + 4 + 3

對於能力較大的中B（一歲以上），老師會配合他們的學習自主期，讓他們圍坐桌子輪流選擇食物，並用公用匙羹舀進碗內，和乳酪混在一起來吃。「桌上放置着兩格切好了的水果和一杯乳酪，讓他們感受到自己的需要，自己想辦法去滿足，同時接受社會的規範，老師會問他們要什麼、還要不要，他們可以自己選，過程中也可訓練小肌。」

鄧鳳儀指出，成人隨意幫助，有時反會弄巧反拙。她說，有些小朋友不想被幫，有些則太依賴，曾有一歲才來嬰兒園的幼童，進食時仍然只懂張開口等人餵。香港保護兒童會服務總監麥鏡英解釋，一般的照顧者可能沒注意到那麼細微，外傭也可能因為要做家務，為省時間而直接餵食。「其實讓他們在生活中多做那些動作，將來自然而然會做得順暢一點，比如穿衣服、用湯匙舀食物，我們會讓他們先活動肌肉，讓他們更容易做到。嬰兒園會按着嬰幼童的成長量表，根據他們發展需要，預設一些含有教學和肌肉拉動元素的活動，按月齡來看孩子的社交、大小肌運用和語言能力等發展。

鄧鳳儀說嬰兒園還會舉辦工作坊，幫助家長與子女建立更緊密關係。（歐嘉樂攝）

近年，政府在《施政報告》及《財政預算案》中均對增加社區託兒服務有所着墨，在增加託兒名額的同時，亦需要考慮擴展服務的方向。政府委託港大進行的研究報告檢視了現行服務的定位及發展方向，提出如何改善幼兒照顧服務的質素和供應。麥鏡英指出，報告反映政府知道教顧合一對0至3歲幼兒服務的重要，但政府在資源撥用及人手比例安排上，仍未見積極配合。

政府亦開始意識到這種託兒服務觀念上轉變的重要性，勞工及福利局局長羅致光去年在網誌表示，養孩子不只是父母的責任，孩子的成長，是社會與家庭的共同責任，在社會整體生育率下降的情況下，每名孩子的成長對未來社會愈來愈重要，可說是「一個也不能少」，政府應加強在兒童發展的政策及提供服務的角色。他坦承，本港日間嬰兒園的名額由約二十年前高峰期的1,530個，逐年下降至現時的747個，是「買少見少」，雖然政府已物色地方興建幼兒中心，預計未來兩年可增加300個名額，但仍要努力「追落後」。

鄧鳳儀表示嬰兒園會按月齡來看孩子的社交、大小肌運用和語言能力等發展。（歐嘉樂攝）

追量的同時也要定位好服務

保護兒童會是0至3歲幼兒中心服務網絡成員之一，該網絡由營運資助獨立幼兒中心的非牟利社會服務機構組成，一直倡導香港幼兒教顧政策及專業服務發展。保護兒童會本身為全港最具規模的受津助日託嬰兒園服務機構，轄下五間嬰兒園共有329個名額，每年有約160名小朋友因升讀幼稚園而離園，但目前輪候名單上有約1,700名小朋友在排隊，平均要輪候9至15個月才獲分配，逾千名家長等到孩子「超齡」也無法入園。資助嬰兒園的收費中位數為5,537元，是三或四人家庭月入中位數的16%及13%，私營收費通常會更貴，一般家庭難以負擔，遑論僅靠一份收入、維持生計也有困難的基層家庭。

麥鏡英強調，教顧合一對小朋友影響很大，「0至3歲是他們腦部發展、成長重要階段，需要有好的照顧者來協助他們打好認知發展的基礎，如果單純找一個人去照顧，放棄同時提供優質教育，對小朋友之後的影響會很大。很多社會科學研究發現，如果小朋友無法建立良好依附關係，會出現各種問題，包括對別人失去信心、不敢面對陌生事情、處理問題時出現困難等。」。」

麥鏡英希望將來政府更加重視教顧合一的概念發展。（歐嘉樂攝）

Arthur的父母說，嬰兒園的生活對兒子成長很有幫助，Arthur的自理和社交能力不錯，不怕陌生人。「由於Arthur是我們第一個孩子，比較少機會接觸到同齡小朋友，如果沒有嬰兒園，他只有在周末才有機會見到其他小朋友。」爸爸說道。

上文節錄自於第156期《香港01》周報（2019年4月1日）《學前託兒價值遭忽視 窒礙全人發展 幼兒照顧須與教顧合一》。

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