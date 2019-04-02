項目大功告成，老闆帶頭慶功，歡呼聲中，老闆為項目作總結，他的發言恰到好處，讓同事興奮之餘，感受到團隊合拍的重要，最後他點名表揚參與項目的同事，但遺漏了你。過去半年朝思暮想的事，多少個通宵達旦的晚上，多少份嘔心瀝血的報告，已成為歷史，領功竟然無自己份，彷彿被世界遺忘了。

那種不舒服很難形容，一時心裏隱隱作痛，一時痛至想大叫。胡思亂想是難免的，老闆的發言不是即興，事前作好準備，是否有心不提某些同事？老闆日理萬機，我只是小薯仔，漏了一個名字毫不出奇。如果是大事，例如性騷擾、欺凌等，公司有既定的處理程序，上層不跟進，我們一定追究到底。可是，這件事的性質不能相提並論，對全世界微不足道，說出來被人覺得心胸狹窄。

有冤無路訴的感覺無奈，最要好的同事也不敢傾訴，小器這標籤可大可小，況且我們知道傾訴後的結論，必定是忍，千萬不要採取行動。我們認為的大事，上司覺得瑣碎，追究下去的輸家是自己。幾可肯定，老闆不是故意漏說某名字，老闆犯的錯是疏忽。當疏忽的受害者是其他人，我們很懂得處理，向前看吧，但當受害人是自己，真的很痛。

訴苦會顯得很小器，不追究又很難吞下那啖氣，最鬱悶的境況莫過於此。（Getty Images）

辦公室的確存在很多小刺激，這些事不是令人憤怒，但足以令人惱怒，惱人的感覺短期內揮之不去。正因為犯事者多數是無意，受害人追究的風險頗高，例如直接或間接向老闆指出疏忽，他的反應必定是表示歉意，然後不知道他怎樣看這件事。追究除了解開自己心中的結，好像無甚建樹，但惱怒可以像黑雲籠罩整個人。那可以做什麼？

我會向直屬上司表露心聲。直屬上司也有出席慶功宴，其實，他應該察覺到老闆的疏忽，馬上安撫下屬，替下屬出頭。如果直屬上司同樣疏忽，察覺不到我們的不快，我們便應該坦白告知。好上司不會推搪，聽後的回應應該是：好的，讓我處理，我會跟老闆解釋。直屬上司清楚我們的為人，我們不是小器之輩，當這件事影響工作心情，須正面處理。

縮骨上司的座右銘是，多一事不如少一事，勸我們忍一時之氣。更縮骨的上司口說會做事，實際不做。時間是最佳朋友，上司是否縮骨，很快知道。上司的職責很多，保護下屬是重要職責之一，不肯撐下屬的上司，根本不是上司，是紙板人。

氣沖沖地跟老闆投訴，未必是解決問題的最好辦法。（Getty Images）

另一項重要的行動，是不行動。認為最需要行動的時候，最不應行動，因為我們不夠冷靜。「㷫烚烚」行動是犯錯的根源，事情的性質不迫切，最佳策略是等，然後再等。等什麼？等一個時機，一個所有人不覺突兀的時機。例如在不相關的場合跟老闆閒談，有意無意間透露，在那個大項目中找到一個有趣商機，或識到一個有趣的人，老闆話頭醒尾，記起我們曾為項目作出貢獻。

等的期間工作態度無異樣，切忌嬲爆爆，小器是打工族死罪。我們討厭小器，更甚於狡猾、衰格、卸膊等。這些惡行可以提防，同事可從狡猾的人身上學到有用的東西，但小器像無藥醫的病，人見人怕。在辦公室詆譭一個人，最差勁是cheap。如果我們能夠不忘記，但加倍努力工作，這是頗高境界。老闆沒提我們的名字，或者我們做得不夠突出，下次更加搏命，老闆的眼睛始終雪亮。能夠以這種態度自處，我敢肯定你沒事。

等一個恰當的時機向老闆表現自己，讓老闆記起自己曾經作出的貢獻。（Getty Images）

小刺激不可輕視，加起來變成大刺激。上司一次又一次製造小刺激，是壞徵兆，代表大鑊的前奏。上司不夠敏感，不能體察下屬心裏所想，長期而言，構成大問題。公司滿是不夠敏感的人，不停為下屬製造小刺激，我認為是離職的充分理由。

我希望小刺激的課題喚醒打工族，當我們有機會嘉許的時候，千萬不可掉以輕心，漏了一個名字的後果可以很嚴重，所以不能遺漏。不夠清楚的話，事前做足準備，問清楚有關人士。激勵同事的手法之中，讚許最有效，而且免費。

上文刊載於第156期《香港01》周報（2019年4月1日）《辦公室的小刺激》，網上標題為編輯重擬。

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