設計師陳嘉興和麥萃俊都記得當時的畫面，設計師和大專學生一起上樓，走進斗室之內，屋內就沒剩下多少空間，這樣狹小的空間卻往往住了一家人，小孩放了學就在床上做功課、看書、玩遊戲，到了晚上吃飯的時候，一家三口蹲坐在兒童學習枱上埋頭吃飯，場面叫他們這群客人心有戚然。 「我那組的學生，成長時剛好遇上三年上樓的政策，就算他們家境不甚富有，也只是住公屋的那種『窮』；比較起來，現在這一代遇上的卻是無樓可上的時代，一個只可住在劏房、太空艙和工廠大廈的當下。」設計師嘉興感慨道。

承接上文：

【設計救港．一】官方設計被批「破銅爛鐵」 港設計師望普及設計

沙發、書桌和衣櫃都是劏房戶裏明顯缺乏的家具，然而，他們只遇上一個家庭開口說想要一張沙發，「你聽落，都會覺得：『嘩，不會吧，要沙發？』但細心想想，這個要求其實是沒有問題的，劏房家庭一樣想要一個正式的家，能一家人放鬆地坐在一起，談談天。如果有一天，香港人連這基本要求也得不到滿足時，那麼，我們已沒有什麼想去爭取和追求的了。」他說。

那次活動聽來感覺和一般慈善機構上門送家具並沒有兩樣，但其實中間的過程是一次參與式設計，是一項社區協作的運動，不由某個專業去作出決策，而是在商量和互相理解之下的成果。

「許多人都不知道『參與』是需要學習的，那應是一種生活經驗。香港人其實很需要這樣的經驗，一種民主的經驗，不是由某個人告訴他，他需要什麼，而要是靠自己去想像，不再只是順從權威，而能勇於提出要求，最後，這個要求更是被尊重和接納。」嘉興說。

「如果有一天，香港人連這基本要求也得不到滿足時，那麼，我們已沒有什麼想去爭取和追求的了。」 陳嘉興

設計師為劏房居民設計的家具，把枱、椅和櫃合而為一，大大節省空間。（照片由被訪者提供）

展覽裏最後出現了許多令人意外的作品，如打開衣櫃可拉出一張書桌，儲物櫃改裝成梯狀，放在上下格床旁既可當梯子，又可以儲放衣物……「我們希望這次的活動是一種重新『授權』（empower）的力量，不是為他們做了家具就算，而是令這些家庭開始有意識，去想想自己想要的居所，問問自己家的模樣應該是怎樣。試想像，一個劏房戶獲通知可以上樓住公屋那一刻， 他們是否馬上就知道家是什麼呢？」

嘉興說，等了五、六、七年，終於可上樓，許多住在劏房的人首先想到的是，愈早搬愈好，因為早一個月就可以慳到一個月貴租，結果搬家那天，新居連一塊地磚都沒有，在水泥地上鋪一張床墊就睡了──長期住在狹窄環境的基層想像過自己的生活嗎？「我們希望可以藉由這個活動，把設計的基本觀念帶給他們，令他們提早想想搬到公屋後家裏的佈置。」他說。

社會設計師：改造公共空間

香港理工大學於前年開辦了社會項目設計或社會設計（Social Design）一科，面對社會問題嚴重，社會服務不停改良，不少非牟利組織都會邀請設計師一同策劃項目和活動，而設計教育亦因應需要，培訓相關的社會設計師。

「設計是一門能把抽象的概念轉化成實體的專業，譬如怎樣把跨代共融的概念放在一個公共空間之中，聽來抽象，但設計的確可幫助把這些抽象的想法放諸於現實世界當中。」任教社會項目設計的理工大學設計學院助理教授李宇軒說。

「許多人都不覺得設計師和社會是有關的，但其實日常的設計工作使大多數設計師都具備同理心，我們很習慣以對方的角度思考，要設計師走進社區，參與一些民生相關項目並不難。」 理工大學設計學院助理教授李宇軒

李宇軒認為好的設計可以令社會發展得更美好。

活動先行 讓用家參與設計

走進社會項目設計一科的教室內，透明的課室裏到處都貼滿不同顏色的便利貼，一張連一張，變成了一個龐大的腦圖（mind map）。和其他的設計課不同，學生會在這門課上思考如何在社區中滿足不同持份者，從前設計一個公園，未必會有這樣周詳的計劃和草圖，把設施放在一起就算，但在社會項目設計的課上，設計師需先思考公園使用者的各個類別和年紀，再廣招他們一同參與設計過程。

「從前的設計教學法是不足以應付的，以前構思一個公園，無非就是幾個專業人士坐在辦公室，或到公園的地盤走走，向上面匯報完，工程部就開始施工，但現在需要先想一個活動，放進社區之中，與不同的持份者一起試，看看當中可否再產生一些更新穎和切合需要的方案。」李宇軒說。

他認為，社會項目設計能借用多元背景的合作去處理複雜的社會問題，例子正如前文提到的「基層生活空間協作展」。「許多人都不覺得設計師和社會是有關的，但其實日常的設計工作使大多數設計師都具備同理心，我們很習慣以對方的角度思考，要設計師走進社區，參與一些民生相關項目並不難。」

他說，本來設計就是學習解決問題的學科，而且設計工作需要通識，時常對應不同議題去學習，譬如客戶需要我們做家居家具的項目，設計師一下子就要跳過去理解家具的歷史和新的設計現象，「但如果客人交給我們一個公園項目，那設計師就要跳去看看當中的landscape design（景觀設計），並認識公共空間的意念──四周涉獵，但專業不變。」

Social Design的強項就是我們可以prototype形式將一些抽象的問題帶出來，讓大家去溝通，好像公屋的設計一樣，我們的想法或構思就算當下無法立即改變到公屋的建成形式，但可以做出一些東西，令人圍過來討論，比如一些實驗性項目，供政府參考。

社會項目設計和一般設計不同，班上同學的背景來自五湖四海，有心理學畢業的、社會政策畢業的，甚至有社工科的同學。李宇軒坦言，香港目前的社區設計發展不太理想，因為許多地方都被斬件，「設計需要整合，配合系統性的策劃與切入，譬如在家安老，我們希望長者可以在社區裏自如地生活，從而減低長者在院舍的問題，但昔日的公共屋邨並沒有想過後來變成『老人邨』，而且當時只要求達到基本的住屋條件就算，不會太深入探討。」

吸引討論 促成實驗性項目

他說，由於設計的斷層，空間被打成了碎塊，試想像由家裏出門步行到樓下，再出發到鄰近的醫院或診所取藥，整個路上會經過不同年代的設計，落樓梯，經過斜坡，途經公園歇一歇再出發，當中沒有很周詳的設計──香港因為沒有大型規劃，許多東西都是斷的，一個屋苑和另一個屋苑是斷的，不少基建都是斷的，簡單如路和天橋都未必可以很好地貫通起來。

要透過設計一下子改變並不可能。然而，社會項目設計強調的是prototype（原型或雛型），設計師做完了一個項目，同時也是完成了一次prototype，讓人更明白背後的理念，並成為下一次設計的範例。

香港理工大學於前年開辦了社會項目設計或社會設計（Social Design）一科。

「有時一些很大的項目，無法人人都參與，直到設計師做了個原型出來，其他人圍過來才會知道，之後慢慢才會有交流，並在這個原型上認識到相關的議題。我們很重視到底可否把一些抽象的東西變成實在的東西，Social Design的強項就是我們可以prototype形式將一些抽象的問題帶出來，讓大家去溝通，好像公屋的設計一樣，我們的想法或構思就算當下無法立即改變到公屋的建成形式，但可以做出一些東西，令人圍過來討論，比如一些實驗性項目，供政府參考。由於只是實驗性質，不會像官方那樣有太大的局限，到做出來成功了，獲國際認同，政府之後就可安心在社會上推行，市場也容易接受。」

李宇軒與嘉興也是老朋友了，一群這樣的設計師懷抱着相同的想法，他們都希望表達：設計其實不是躲在辦公室對着電腦畫圖，設計其實是一門專業，它和生活息息相關，好的設計可以建立更理想的生活，甚至令社會發展得更美好。

上文刊登於第156期《香港01》周報（2019年4月1日），《「劏房家具」展引發思考 面對社會問題 設計師能做什麼》。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。