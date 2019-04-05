【假面酒店．影評】推理味淺偶像味濃　單看木村拓哉值回票價

《假面酒店》有兩大招徠：一是以木村拓哉為男主角，二是改編自日本推理小說名家東野圭吾作品。兩個名字同樣響噹噹，堪稱是強強聯手；不過，木村名氣肯定大過東野，而電影予人感覺亦然—偶像味太濃，推理味太淺。

其實，本片主角除了木村拓哉，另一主角長澤正美亦名氣不小；可惜，同樣地，她也被木村鋒頭蓋過。觀其舉手投足，彷彿俱在告訴大家：他如何寶刀未老，他到底才是日本第一型男，甚至「型英帥」定義究竟是啥！

與此同時，長澤正美一樣「攞正牌」飾演一位日本典型完美女性，吸睛程度絲毫不比木村遜色，尤其永遠笑容可掬、幾乎句句敬語，一言一行均散發端莊美與知性美，單是氣質已完勝時下不少偶像。片中二人對手戲，既體現了角色間的矛盾衝突，還相當於兩人的顏值與演技較量；可以說，單看木村拓哉和長澤正美，已值回電影票價——雖然相關男女設定不符性別崗位平權。

長澤正美吸睛程度絲毫不比木村遜色。（電影劇照）

至於，東野圭吾今次又什麼葫蘆賣什麼藥？這位在港愈來愈為人熟悉的推理大師，繼續重塑港人對推理故事的看法。畢竟，金田一和柯南之類的本格式推理太過深入人心，即兇案均以懸疑為賣點，並會遺下線索，好讓讀者推理真兇是誰。東野圭吾則是傾向社會派推理，當中懸案不過是引子，重在帶出社會意義。所以，故事均很寫實、人性、批判—這才是本片背後的核心。

熟悉社會派及愛推理的朋友，單看《假面酒店》四字或足以猜想作品的大概內容；對於本格派的粉絲而言，或嫌片中兇案不夠懸疑，但要推理電影的終極訊息，實饒富趣味。

木村拓哉在戲中彷彿俱在告訴大家「型英帥」的定義是什麼。（電影劇照）

《假面酒店》圍繞一宗連環兇殺案，飾演臥底刑警新田浩介的木村拓哉，跟飾演酒店前台服務員山岸尚美的長澤正美，一起在酒店等待兇手來犯；前者重視緝兇，後者重視顧客，兩者注定火花四濺。

然而，兩人卻做到和而不同，不單互相尊重對方的理念，而且逐漸認同、學習、欣賞彼此處事方式與態度，過程裏雙方皆不斷成長、變得成熟。這跟其他歡喜冤家不同，這涉意識形態上高層次融合，非簡單地純靠互生情愫來化解矛盾。

《假面酒店》重在刻劃人生百態，酒店裏熙來攘往的人多帶着「面具」。（電影劇照）

事實上，戲中兩人的愛情線並沒有發揮到盡，彷彿是刻意保留一種君子之交、相敬如賓的關係；大概，這正是東野圭吾的社會派言志訊息—眾人縱有不同，卻不代表水火不容，為何不能求同存異？

片中兇案之所以不幸發生，頗大程度源於「假面」，即人際溝通出現問題。一如其他懸疑案件，本片牽涉許多「煙幕」；不過，各「煙幕」非僅故弄玄虛，最後既能一線牽起，各自也含言志訊息。首先是假裝失明的婆婆，不單觸及人與人之間不必要的猜疑心，還帶出了兇案的終極「真兇」。

（電影劇照）

之後兩夫婦的跟蹤與反跟蹤，則帶出兇案背後的捉姦不成「動機」，戀人關係亦始終不應該不坦白。再來的教師復仇記，帶出行兇「對象」原來包括酒店職員，而師生關係之類也應真誠相待。最後聲東擊西的婚禮，過程中交代了針筒注射此一「兇器」，以及一旦溝通受阻，繼而產生誤會及誤判，後果絕對非同小可……可見，兇案的所有元素及言志訊息，都在「煙幕」裏一一呈現。

《假面酒店》重在刻劃人生百態，酒店裏熙來攘往的人多帶着「面具」：一方面，如非必要拆穿，我們誠應尊重他人「面具」；另一方面，最好的情景乃對方主動以真面目示人。

（電影劇照）

電影最後有幕華麗的超現實「假面酒店」畫面，山岸尚美主動在新田浩介面前摘下「面具」；當他思緒返回現實，則見她換去酒店制服和穿上日常服飾—兩個畫面，皆令新田浩介「眼前一亮」，這也是他所期待的；至於山岸尚美，當然樂於以本我與他相處，亦感謝他沒主動揭開「面具」。

所謂「酒店沒有規則，顧客就是規則」，到底要求大家互相尊重與自律；惟有如此，勿當惡客或刁民，酒店才運作順暢，社會始能運作順暢。

上文刊登於第156期《香港01》周報（2019年4月1日），原標題為《《假面酒店》偶像味濃 推理味略淺》，網上標題為編輯重擬。

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