香港、韓國、台灣和新加坡曾被譽為「亞洲四小龍」，全因上世紀發展勞動密集型產業，成功帶動經濟高速增長。不過，博鰲亞洲論壇上月底發布《亞洲競爭力2019年度報告》，香港的綜合競爭力已在四地中「包尾」。面對經濟轉型，星、韓、台三地的產業發展模式，值得香港參考。

創意文化近年風靡全球的韓國位居競爭力榜龍頭。這股強勁軟實力的「韓流」，並非一朝一夕就能形成，而是與韓國政府十多年前的產業政策有關。1997年亞洲金融風暴後，韓國認清單一產業結構必然帶來經濟脆弱的事實，至金大中1998年就任總統後，遂提出以科技及文化產業為立國之本，正式確認「文化立國」戰略，翌年將文化部門預算增加四成，使其首次佔國家總預算的1%，把文化產業當作國家21世紀的經濟支柱產業來培育。

韓國痛定思痛推文化立國戰略

韓國政府並非只視文化產業為口號或願景，更制訂一系列策略及政策，為業界創造有利的發展環境。制度上有《文化產業振興基本法》，為各項支援措施提供法制基礎；實行上有韓國文化產業振興院，進行政策研究、市場調查、支援創業等相關工作；資源投放上大手筆設立基金鼓勵個人創業。此外，政府亦提供完善貸款保障制度、稅收政策和保護知識產權等措施，鼓勵企業投資文化事業。

韓國自1998年已確立以文化產業為立國目標。（資料圖片／符祥定攝）

韓國的文創實力固然無容置疑，但論產業政策的成功，便不得不提新加坡。近年當地創科業發展蓬勃，被視為亞洲先驅。事實上，新加坡立國至今不時推出具前瞻性的發展策略，逐步擴闊及深化其經濟結構。早年新加坡形成勞動密集型工業結構時，時任總理李光耀已想到要着眼於提高經濟效益及高科技產品，不可「食老本」，遂制定「經濟發展十年計劃」，完善政策及基建，培育吸納相關人才，發展高科技、高產值精密工業。

自上世紀九十年代起，新加坡全力推動知識型經濟的願景，包括推行五年一期的「國家科技計劃」，注重人才培育及基礎研究，輔導中小企業發展，吸引外資等。瑞士洛桑國際管理學院（IMD）發布「2018年數碼競爭力排名報告」顯示，新加坡在63個經濟體中位列第二（表），屬亞洲之首。

新加坡產業發展的最大特色，是因勢利導。2017年，新加坡未來經濟委員會發表報告，提出該國的經濟發展策略，希望通過三大途徑、七大策略，確保未來十年，每年平均取得2%至3%的經濟增長。其中一大策略，是斥資45億新加坡元（約260億港元）推動產業轉型計劃，為23個產業提供轉型藍圖，以面對不同環境變遷的挑戰。

新加坡近年在推動創科與智慧城市方面取得顯著成果，獲得不少國際間的認同。（資料圖片）

台灣大力改革谷底反彈

相比以上兩個國家，台灣的產業政策來得較遲。台灣一直靠富士康及台積電等半導體及精密組件產業撐起半邊天，惟當地的半導體製造新設備銷售金額自2016年起逐年下降。當地經濟近年增長緩慢，台灣人甚至自嘲為「悶經濟」，一直苦無突破。眼見昔日對手已成功轉型，執政的民進黨亦不敢怠慢，蔡英文就任總統後，隨即大刀闊進行經濟改革，將經濟結構的轉型視為最優先項目，推動「5＋2產業創新計劃」，包括物聯網（亞洲．矽谷）、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防等五個重點發展產業，以及新農業和循環經濟產業。

計劃的目標明確，期望加速台灣產業升級及結構轉型，從代工為主，轉為高附加價值、以服務與解決方案為導向的商業模式，鞏固台灣的競爭力。策略上以建構完善產業生態為主，具體政策包括大幅修訂被認為阻礙產業轉型的現行法規；建立研發與應用基地；為初創企業提供支援等。相關改革是否永續經濟之道，現階段言之尚早，但去年台灣GDP增長達2.6%，較預期好。蔡英文接受傳媒訪問時表示，政府扭轉經濟劣勢，全因發展方向明確，以及到位的整體經濟策略及執行政策。

綠能科技是台灣重點發展產業之一，圖為無人車測試場「沙崙智慧綠能科學城自駕車試驗場域」。(資料圖片)

「亞洲四小龍」這個名詞已是過去式，四個地方這些年來各自發展不同的故事。但當昔日的競爭對手都漸漸摸索到未來方向，戮力前行時，他們的經驗是否可堪借鏡，助香港找尋新出路？特區政府願作企業指路燈，或是甘願讓本港裹足不前，繼續留守「龍尾」？

上文節錄自第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《三小龍華麗轉身 韓星台產業齊升級》。

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