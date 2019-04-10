打工族一生平均轉工幾多次？我沒有香港的數據，但有美國勞工部的數據，答案可能令你吃驚，是12次。打工族的工作生涯約三十五至四十年，即是平均三年轉一次工。12次是平均數字，內藏很多細節，細看相關數據分析，看到兩項有趣資料，一項預計到，另一項預計不到。預計到的是年紀愈大，轉工頻密度愈低，換句話說，12次轉工，不是平均分布，大部分在年輕時發生。預計不到的是男女轉工次數相若，感覺上女性選擇穩定，實際上轉工現象沒男女之分。

轉工者都有故事，有些轉工原因是非自願，例如公司倒閉、裁員等。有些人做得很好，被行家挖角，不過，大部分轉工由自己策動，出發點或多或少包含對現狀感到不確定。不確定於人工偏低、事業停滯不前、沉悶的重複，轉工是想變。轉工者採取行動前，必定泛起這疑問：「這份工能做一世嗎？」

大部分轉工由自己策動，而且多在年輕時發生。（GettyImages）

這問題一出，代表打工族進入迷霧地帶。這地帶的特點是可進入，也可離開，有時感到迷霧中命運在自己手，有時真的感到迷迷糊糊，一朝醒來感到自己彷彿在另外一個地方。轉工前打工族多處於迷霧地帶，接受不到不確定而採取行動。也有人永遠處於迷霧地帶，虛度工作生涯。

如果離開迷霧地帶的時候懷着信心，帶着新期望，迷霧地帶是好地方。可惜很多人被困於迷霧中，胡思亂想，作出不應該的抉擇。對於很多人來說，不確定是一種不能接受的狀態。不能接受不確定，害死很多人，特別是積極樂觀一族，這些人相信付出半斤，必定獲得八両，當事與願違，打擊可以很大。至於長期被困於迷霧地帶的人，外人很難幫，這些人習慣了自我懷疑的感覺，注定長期不快樂。進入迷霧地帶，經歷過不確定，反思過後作出抉擇，是有益的循環。迷霧地帶不是壞東西，我們需要把握被困時的歷練。即使是職場長勝將軍，也曾經感受不確定，分別是有些人在迷霧地帶找到答案，作出改變。

轉工就是想變。（GettyImages）

「這份工能做一世嗎？」這問題十分差勁，因為沒答案。箇中有太多不能控制的因素，每個階段都會遇到獨有的挑戰，有的是關於自己，有的是關於環境，真正需要問自己的問題，應該是，在可見將來的工作階段，我們怎樣改變自己？

轉工前被困於迷霧地帶，一個尋常的感覺是，世界移動的步伐太快，自己對世界的認識是這般貧乏，現在的工作不能給予進步的機會，因此需要向外看。首先，須弄清楚自己的假設是否沒錯，不是指認識貧乏，而是指現在的工作真的不能滿足我們的期望。或者，在迷霧地帶中，我們產生偏見，隔離飯香一點，眼前工作就是不順眼。我們的眼光不夠闊，包括懂得欣賞現在擁有的東西。

轉工前被困於迷霧地帶會胡思亂想。（GettyImages）

想轉工又不確定是否正確，我有一個建議：定期留意求職網站。想轉工時當然要看，不想轉工時也要看，因為我們需要知道市場發生什麼事，走向哪個方向，我們處於市場什麼位置。自我懷疑中，我們不需要朋友打氣，需要的是增加自信，自信來自知識。瀏覽求職網站的好處，除了增加資訊，最重要是擴闊想像空間。

迷霧地帶中，不確定的狀態不能完全消除，我們的職責不是追求完美，而是把自己的爭勝比率提升到最高。現狀最舒服，但不會是最適當的地方，我們需要改變，如果需要轉工，我們此刻開始考慮累積哪種技能？年輕打工族，我相信你們一生人轉工次數不止12次，進入迷霧地帶不要感不安，這是好地方，好好利用這磨練機會。

上文刊載於第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《這份工能做一世嗎？》，網上標題為編輯重擬。

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