【產業政策】 依賴商界盲從業界——弱勢政府不敢做不敢為

潮流興講「產業」，中共中央及國務院2月中公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，「產業」一詞出現95次，與102次的「香港」比肩。事實上，特區政府最近十年已不時把「產業發展」掛在嘴邊，更揚言會推動「產業轉型」，可惜事與願違—說好的「產業政策」似有還無，結果「四大行業」穩踞本地生產總值（GDP）近六成，「六大優勢產業」則仍佔不足10%。究其原因何在？ 前文提到，殖民時期香港發展順遂，以致政府不擅未雨綢繆，未有制定產業政策；回歸後特區政府繼續心存僥倖，緊抱「不需」及「不要」的思維。事實上，港府百多年來奉「市場經濟」為圭臬，難免陷入「路徑依賴」，例如不擅長規劃經濟、傾向成立委員會諮詢精英，但最終「意見接受、態度照舊」；這或許也是政策效果不彰、產業轉型緩慢的關鍵。

承接上文：經濟結構未轉型：是政府「無能」，還是「無知」？

宋恩榮說，對香港而言，要做整全的經濟規劃並非易事。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不敢

「我們唯一的發展藍圖，是基建及城市規劃，而非經濟發展。內地一直都有，因為是『計劃經濟』。大灣區要搞藍圖，（是）好頭痛的問題。香港政府如何come up with（提出）一個藍圖？1842年到現在，百幾兩百年，香港沒有這回事。政府（收支）有《財政預算案》，土地規劃來自《香港2030+》，（至於）經濟規劃？這麼多年都沒有。」宋恩榮坦言，要做整全的經濟規劃並非易事，「試想像，政府要設立一個委員會，涵蓋各行各業，集思廣益規劃未來五年、十年……得出一個vision（願景）後，有沒有follow up action（跟進措施）去實行？誰負責去實行呢？」

事實上，歷任特首都慣於成立諮詢委員會，為經濟發展問題「把脈」。這套沿襲港英政府的「行政吸納政治」，把商界精英納入行政機構，藉此賦予統治階級合法性。不過，時至今日，這些諮詢架構的效果漸漸式微，與經濟發展及產業政策攸關的就更加欠奉。

董建華曾於1998年成立「策略發展委員會」，又特設「國際顧問委員會」，謀劃長遠發展；後者14名非官守成員全部由國際知名企業的領袖出任，包括摩托羅拉、德意志銀行、滙豐控股、豐田汽車、蜆殼集團及聯邦儲備銀行等等，惟每年僅召開一次會議，且未有公布任何成果。曾蔭權上場後，將約70至150人的「策發會」視為最重要的諮詢組織，當中有近半非官守成員來自工商界；至2008年底，因應金融海嘯挑戰，他又特邀10位知名人士組成「經濟機遇委員會」，其中8人屬商界，該會建議發展「六大產業」後並無後續，即告解散。

經濟發展委員會5年任期內，全面產業政策無影，經濟結構亦無大轉變。（資料圖片）

梁振英任內的「經濟發展委員會」，是首個針對產業發展而成立的高層次、跨部門組織，銳意針對航運，旅遊，專業服務，製造、高新科技及文化創意等，制訂全面產業政策，而22名非官守成員中，有18人是工商界代表。委員會曾經促使當局成立民航訓練學院、全面評估本港旅遊承接力、擴大創新及科技基金的資助範圍、額外注資電影發展基金，以及擴建會議展覽中心等等；不過，有關措施與「全面產業政策」有一定落差，被指「不痛不癢」、「只見樹木，不見森林」。

梁振英曾引述經委會稱，「香港的經濟發展充滿機遇，政府必須配合業界的發展需要」。然而，如果政府只是追着業界跑，即「配合」而非「引領」產業發展，就能突破目前經濟困局嗎？2013年以經濟學家身份加入經委會的鄭國漢坦言，「我們只係建議，究竟落實幾多，能否落實都要視乎政府」，故實際上難以為社會帶來驚喜；但他強調，已落實的措施有正面影響。

鄭國漢強調，政府必須在決定採取什麽政策後向人民解釋，說好自己的論述。（歐嘉樂攝）

「產業政策（的推行），需要一個強勢政府。」鄭國漢指出，若要推動產業政策，政府的決心及能力缺一不可，強勢政府會義無反顧，弱勢政府則面臨諸多阻滯，「我們體制內太多內耗，沒有共識向前。歷屆特區政府都是弱政府，沒有強政府。」宋恩榮也認同，行政立法關係緊張，政府認受性低，「如果要高瞻遠足、發展高風險行業、提供合適政策，困難度更高。」



無獨有偶，特首林鄭月娥上任後，也成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」，取代「經濟發展委員會」及「策略發展委員會」，並同樣以產業發展為重點之一，而36名非官方成員中亦不乏曾任上述委員會的工商界「舊面孔」。「改名不換臉」的委員會，就能提出比以前更有序、連貫而全面的產業政策？自詡「好打得」的林鄭政府，就會比前朝政府更加敢作敢為敢推動？對於顧問團的成效，宋恩榮笑言，「好多嘢未成熟，沒有客觀環境。（諮詢組織）可以提很多vision。但除咗死了好多棵樹（指開會耗費紙張），有什麼用途呢？不知道。」

林鄭月娥上任後，成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」。（資料圖片）

「香港的結構轉型，特別是根本性的轉變，不可能由本地市場因素推動。而即使在產業部門之內的調整，香港亦缺乏技術和組織創新能力來推動。而在外力不可得的情況下，香港若要從目前結構轉型困難中脫拔出來，要達成結構的良性轉型，唯一的方法是從政府政策入手，用政府的政策資源來掌握外部和內部的市場機會。」早於2003年，曾任世界銀行顧問、現任珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻，已經發表論文《結構轉型與香港的產業政策》，力諫當局應該積極作為、帶動產業發展，「這要求特區政府從政策方向、原則和具體方法上，有一個根本性的更新轉變。」



事隔16年，該變的，似乎仍然未有大變，不該變的，卻在慢慢改變。

上文節錄自第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《香港經濟結構單一 難迎大灣區挑戰 產業政策為何似有還無？》。

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