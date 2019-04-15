特區政府自2003年就《基本法》第23條立法工作鎩羽而歸後，「23條」也彷彿成了港人禁忌。在問題懸而未決之際，《香港01》上周一（4月8日）獨家披露，全國人大常委會正醞釀為23條釋法，以加快本地立法進程。香港政策研究所行政總裁、曾任基本法諮詢委員會委員的馮可強表示，23條立法是香港在「一國兩制」中最大的考驗，港府應借鑑「土地大辯論」廣開言路，務求「必須做、盡快做、做好佢」。《基本法》列明，特區政府有憲制責任為23條立法，以維護國家安全。但與此同時，如何緊守港人「風雨中抱緊」的自由？風雨飄搖的香港又如何藉此機會，重新認識「一國兩制」？

《香港01》近日兩度獨家引述權威人士，指中央視《基本法》第23條立法為現屆特首林鄭月娥的首要任務，而為避免立法工作繼續拖延，當局正研究多個積極介入的方案，包括由人大常委主動就23條釋法，讓港英時期制訂的法律適用於涉及國家安全的案件。

「現在不立，未來只會愈來愈艱難！」馮可強認為，現實存在「中央釋法」的可能性，但被動接受釋法並非香港上策，反應藉主動立法以「最大化」港人利益。

2018年7月，民陣發起遊行示威，表示當局動用社團條例取締民族黨，等同「23條」再現。（余俊亮攝）

由「須立法」到「應自行立法」 六四後中央收緊條文

作為當年基本法諮詢委員會成員之一，馮可強見證着《基本法》的誕生。他說無論是今日抑或起草當年，社會對23條立法都存在巨大爭議。而在起草期間，該條文亦經歷多次修改：由最初1988年的版本「須立法禁止任何破壞國家統一或顛覆中央人民政府的行為」，到1989年2月修訂為「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂或竊取國家機密的行為」，再到1989年六四事件後的「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政權及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體建立聯繫」，都可見中央對香港維護國家安全的鬆緊拿捏。

馮可強相信，既然中央政府最終授權香港「自行立法」，相信是了解該法必須由特區政府和港人按照普通法和香港情況而訂；同時，當中央將立法主導權交給香港，也代表着「自行立法」是香港必須履行的責任。他又提到，當年起草《基本法》時，雙方參與者的共識或許是「河水不犯井水」，但這「共識」在當下似是港人「一廂情願」，而且「犯」字用得不準確。

馮可強認為，23條立法是香港在「一國兩制」中最大的考驗，但危中有機。（鄭子峰攝）

馮可強認為，當初中央政府之所以給予香港十足的自由度，皆因「自由香港」能為內地改革開放作巨大貢獻，惟近年香港社會飄搖不定，當中央認為香港不能「自行解決」問題時，便會出手協助香港解決；以中央可能就23條釋法為例，可能暗示「香港搞唔掂，我（北京）就幫你決定。而自行立法則代表中央政府相信，香港（仍然可以在一定框架下）自己解決。」

有評論認為，中央倘以釋法介入23條立法工作，將削弱香港的高度自治權。馮可強則指出，港人一直存在誤區，以為除了軍事及外交，中央政府都沒有權管，但根據國務院新聞辦於2014年6月發表的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，「它（中央）能管你（香港），只不過是它要不要管」。不過，馮可強對「全面管治權」有所保留，認為該字眼未能表達出《基本法》中「港人治港，高度自治」的法律效力；他亦補充，當中央嚴格按照《基本法》和《白皮書》逐條落實中央與香港的關係，「如果佢（中央政府）要踩，可以踩好深。」

十多年來「避而不談」的23條立法是港人始終要面對的現實。（林若勤攝）

沒有立法「最好時機」 被動等釋法絕非良策

「中央釋法」消息傳出之前，英國國會外交事務委員會於4月4日發表報告稱，「憂慮香港在現實中正邁向『一國一點五制』」，中國政府對香港的態度更是「正邁向『一國一制』」，而非堅守《中英聯合聲明》的承諾。

馮可強指該說法「太誇張」，他強調「一國兩制」仍是「兩制」，但認為如果中央就23條釋法，就可能導致「兩制」慢慢變為1.7制、1.5制、1.3制……話雖如此，他仍然相信危中有機，因為香港仍可維持司法獨立。他反問道，香港尚有「討價還價」的條件、自行立法的機會，既然「有機會、有條件，為何不爭取」？

馮可強強調「一國兩制」仍是「兩制」。（資料圖片／羅君豪攝）

事實上，基本法委員會委員、北京大學法學院教授饒戈平曾於2017年3月引述內地學術界建議，認為如果香港遲遲不為23條立法，中央至少可以採取四種行動，包括敦促港府立法；由香港參照國外例子設定暫時性的替代法律；中央設定暫時適用於香港的《國安法》；中央政府收回「自行立法」的授權，將《中華人民共和國國家安全法》納入附件三，直接引入香港。

林鄭月娥多番表示，「政府會審時度勢、謹慎行事，並繼續創造有利於立法的社會環境。」對此，馮可強就批評林鄭月娥是「避得就避、拖得就拖」，又強調「23條立法永遠都不會有最好的時機，社會不可能風平浪靜。」他認為，香港目前已具備「人心思穩」這個有利立法的條件，因為經歷了議員DQ、取締民族黨、馬凱事件等政治風波，再到最近的「佔中九子」案判決，社會已出現一種從幾年前政治躁動中逐漸平靜下來的趨勢，逐漸對「法治」有更多思考，明白如何依法、理性表達自己的訴求，也知道界線在哪裏。馮可強直言，23條立法不應成為禁忌，而是藉助「人心思穩」的社會有利因素，「必須做、盡快做、做好佢」。

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）的《不主動立法恐成俎上肉 來場大辯論消除23條心魔》。

相關文章：

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

其他有相23條立法的相關文章：

【01獨家】權威消息：人大醞釀為基本法23條釋法

【01周報社論】港人歷盡劫波趨理性 談廿三條立法正當時