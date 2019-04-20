如果用一句話總結麻理惠在書中和劇中的具體教義，那便是「只留下讓你怦然心動的，其他通通『扔掉』」！不過，在扔掉之前，你要心懷感恩，向它們道聲謝謝。美國人對此似乎頗為受落。今年1月，美國二手慈善商店「Goodwill」及「救世軍」收到的捐贈物數量異常增加，或許與此有關。 日本的「執屋之道 」究竟有何特別，為何此刻在美國以至各地如此受落？

「她將丟棄物品和簡單生活的理念結合起來，在人人都想為生活解壓、『排毒』（detox）的時代，麻理惠為我們丟棄物品提供了一張道德通行證，如此一來，我們不再為丟掉物品而感到內疚和自責。」 Cederström解釋。

海嘯引發整理狂潮

日本之所以在近年興起極簡收納風，不少人將其歸因於2011年那場千年一遇的災難，地震引發的海嘯吞沒了日本東北部沿岸多處城鎮，造成逾18,000人死亡。整個日本見證了財物在幾秒內被沖刷淨盡，於是加倍體會到「錢財乃身外物」的道理。2010年出書的麻理惠正好趕上了這個時間點。

日本素來予人乾淨整潔的印象，其整理收納的傳統深植，從書店架上一整排的整理收納主題雜誌便可窺見一斑。（盧偉文攝）

《Waste: Consuming Postwar Japan》一書作者、美國威廉姆斯學院（Williams College）歷史學教授Eiko Maruko Siniawer雖然同意災後的日本出現了這種聲音，但她也提到人們在災後對物的另一種態度：由於在災害中失去了意義重大的物品，有些人反而對物質愈加留戀，追求一種有東西在手的「實在感」。因此， Siniawer將「麻理惠效應」放到更長的歷史脈絡去解讀。

經濟狂飆後的反思

Siniawer爬梳了日本大量關於「浪費」的資料和文獻，發現在經濟表現如日方中的上世紀八十年代，人們並不那麼熱中於討論整理收納和極簡主義。不過，那個年代的經濟狂飆確實為往後社會風氣的轉向埋下了伏筆。

八十年代的日本在經濟上進入高速增長時期，人們的生活壓力也日重。（Getty Image）

日本的泡沫經濟在1989年爆破，進入九十年代，昭和時代的「剎那主義」、「消費即美德」、「金滿日本」等社會風氣不復存在，取而代之是「平成不況」（即平成不景氣）及「失去了的三十年」。「在一個經濟增長缺乏動力、卻仍相對富裕的社會，這種斷層促使人們反思什麼是真正有意義、有價值的東西。」Siniawer說。

「上世紀五十年代開始，日本將美國管理學家泰勒（Frederick Winslow Taylor）的科學管理原理（The Principles of Scientific Management）應用到家居收納，『所有的家居用品都應該有固定的位置擺放，一目了然，這樣才能節省找東西的時間』—類似這樣的家居收納概念便是受到泰勒的影響……到了2000年初期，指導家居收納的問題開始和人生、心靈的面向掛鈎：『你喜歡什麼？』『什麼能讓你開心？』『什麼是真正的休閒放鬆？』『富足的生活意味着什麼？』諸如此類。」

山下英子從瑜伽練習中領悟「斷行．捨行．離行」，並將這種概念應用到日常生活層面，轉化為家居整理術「斷捨離」。（Instagram截圖）

這個時期最具代表性的人物當屬山下英子，她從瑜伽練習中領悟「斷行·捨行·離行」，並將這種概念應用到日常生活層面，轉化為「斷捨離」。自2001年起，山下英子便以「整理收納顧問」的身份在日本各地舉行講座，分享「斷捨離」理念。麻理惠2010年在日本推出她的第一本書籍時，「斷捨離」一詞已入選當年日本「新語、流行語大賞」。

怦然心動成小確幸

讓「斷捨離」流行起來的社會背景，或許解釋了麻理惠何以在美國走紅。相比於山下英子的「斷捨離」，麻理惠的「怦然心動法則」並不激進，而且富於儀式感，而這似乎更符合美國人的胃口。麻理惠不同於典型極簡主義或「斷捨離」的地方在於，後者秉持「斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執着」，而麻理惠則強調根據自己的好惡，對物品排出優先次序，鼓勵人們留下讓人「心動」的東西。

近藤麻理惠在節目中協助客戶打理家居，鼓勵人們對物品排出優先次序，留下讓人「心動」的東西。（Netflix提供）

無慾無求、清靜自在的生活狀態對深受禪文化影響的日本人來說或許容易入口，但要讓養尊處優的美國人接受，則不是一件容易的事。畢竟，在九十年代末期，日本社會已經湧現為生活作減法的反思，而同時期美國的大眾文化領域卻仍充斥《慾望都市》（Sex and the City）這類情景喜劇。

從展示都市慾望和誘惑過渡到明顯帶有反思自身文化性質的《怦然》，近二十年間，美國主流文化景觀的變化不可謂不大。曾幾何時，跨越階級藩籬、追逐財富、過比上一代更富足生活的美國夢凝聚了一代又一代美國人。然而，這個美國夢愈來愈像一個遙遠的神話。

《慾望都市》是美國HBO有線電視網播放的情景喜劇，於1998年首播，2004年結束。（《慾望都市》宣傳海報）

2014年《怦然》在美國出版，美國歐維希國際市場研究公司（ORC International）發表了一項名為「CNNMoney美國夢」的民意調查，結果顯示，59%的受訪者表示美國夢遙不可及，其中，18至34歲的千禧一代最為悲觀，有63%的受訪者認為美國夢根本不可能實現。值得一提的是，這一年齡層也是Netflix劇集的主要受眾。

研究自助現象的社會學家Daniel Nehring表示，當2008年金融海嘯引發的經濟衰退仍在持續，人們不再追求物質上的成功，而是更關注心靈的富足。他認為，正是這種向內尋索的心靈轉向，為當下「正念運動」和近藤麻理惠的流行奠定了基礎。

近藤麻理惠在美國的走紅或許也反映了美國社會的部分狀況。（Netflix提供）

正念概念最初源於佛教禪修，從坐禪、冥想、參悟等發展而來。將注意力集中在當下，但只是單純察覺，對當下的一切不作任何判斷。其後，正念更被發展成為一種心理療法。

2012年，美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌以《慳吝的一代》（The Cheapest Generation）為題，呈現出千禧一代在消費模式上的改變。美國的新生代不再像他們父母一樣大手大腳地消費，這一代的買車購房比例都在下降，經濟低迷當然是導致這一趨勢的原因。

2008年的金融海嘯以降，美國國內亦有兩股對立的社會運動不期而至。一方面，右翼茶黨運動於2010年崛起，大大削弱共和黨建制派的黨內統治力，更間接為特朗普的崛起鋪平道路；另一方面，來自左翼陣營的「佔領華爾街」則成功將自己塑造成一場「1:99」的運動，一度讓美國這個資本主義大本營的人心倒戈，並步步推向今日的社會主義回潮。

近藤麻理惠分享「令人怦然心動的人生整理法則」，強調「從開始整理那一刻起，人生就再次啟動」。（資料圖片／視覺中國）

「當社會和政治大環境陷入膠着，人們也許覺得能改變的東西非常少。近藤麻理惠在泥濘滿布的處境中傳達出這麼一個觀念：日常生活中微小而實際的改變，能為人生帶來巨大的影響。」 Nehring說。



的確，在當下的美國，人們無法控制政府是否停擺及市場如何波動，他們所能做的，或許是按照麻理惠的「收納四原則」—把所有能折疊的物品都折疊起來，把所有能直立的東西都直立起來，把同類物品集中擺放，並且按四方形擺放—「微小而確實的幸福」便唾手可得。但這些「小確幸」能不能比退休保障、醫療保障、住屋保障及體面的人工更令人「怦然心動」，普通美國人心裏也許最清楚。

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）《從家居收納到整理人生 日本「執屋之道」登陸美國》。

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