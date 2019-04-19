作為東方之珠，五光十色的霓虹招牌曾經是香港充滿特色的城市景觀，它們既作為一個城市符號而存在，也作為歷史一部分見證着社會的變遷。然而，時移世易，隨着科技進步和經濟轉型，昔日陪伴港人成長的霓虹招牌也逐漸被拆卸，一個個消失於無聲中。 這些招牌不但是商家宣傳業務的手段，有些更成為某個地區的標誌或遊人的路牌，而且，不同的招牌設計也往往反映當時的香港經濟活動和社會狀況，在一定程度上成為香港的文化特徵和香港人的身份象徵。 撰文：曹民偉

人們虔誠地跪拜祈禱/沉浸於自己創造的霓虹之神/然而這閃亮發出警號/在逐漸形成的話語裏/那警號說着：「預言的徵兆/是塗鴉於地鐵的牆上/以及廉價公寓的大廳/也細語於此寂靜之聲中。」 《The Sound of Silence》中文歌詞

迷惑於眼前目迷五色的人們，卻看不清光亮背後其實正是貧富懸殊、地產霸權、政治爭拗等的反射。（Getty Images）

少年時代愛聽這首Simon & Garfunkel唱於1964年的英文歌《The Sound of Silence》，每當聽到原文歌詞中「neon god」這個名稱，心中陡地一震，「霓虹燈之神」如何將人催眠，令人墮入物慾的深淵。這些光亮炫麗的假象與虛幻的物質，發出的警號提醒人們現實社會的真相，然而，迷惑於眼前目迷五色的人們，卻看不清光亮背後其實正是貧富懸殊、地產霸權、政治爭拗等的反射。

台灣導演蔡明亮首部劇情長片名為《青少年哪吒》，英文名字正是《Rebels of the Neon God》，裏邊講述此時此刻人們還在膜拜，向自己創造的霓虹燈之神像，用網絡電玩，並以集體的吶喊、集體的焦慮，以及高亢的聲調。霓虹燈之神更像是集體的夢幻泡影，如露亦如電，那變幻更是無情。

《青少年哪吒》是台灣導演蔡明亮的首部劇情長片，其英文名為Rebels of the Neon God。（電影海報）

有霓虹招牌的地方就是能量空間，這個空間很特殊，酒精，黑幫，妓女，稍有不慎就會失足。 張愛玲

霓虹燈給人們帶來光

其實，在上世紀四十年代戰爭前後，香港還是烏燈黑火，張愛玲也不只一次寫到這小島上暗黑的街巷，她在以香港為背景的小說《傾城之戀》中就這樣描述：「有霓虹招牌的地方就是能量空間，這個空間很特殊，酒精，黑幫，妓女，稍有不慎就會失足。」

事實上，張愛玲三十年代在上海度過童年，已看到亞洲最早的霓虹夜燈的流光溢彩，當年的租界南京路上，「先施公司」、「永安公司」、「大世界遊樂場」已裝上最早的霓虹招牌，夜裏整條大街熠熠生輝，令人目眩神迷。當年上海就有這樣描述霓虹都市的街頭竹枝詞：「火樹銀花燦若何，西商賽會賽燈多。電光環作招牌字，萬點明星遍屋羅。」

有霓虹燈招牌的地方，就是有能量的空間，張愛玲在以香港為背景的《傾城之戀》如是說。（Getty Images）

五十年代的香港，首先亮麗起來的正是1949年美國人李察．梅臣（Richard Mason）撰寫的《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong）帶來的虛幻繁華。那年代，從韓戰到越戰，大量美國軍艦停靠香港，那時的香港霓虹燈招牌紅紅綠綠，正象徵了無窮盡的慾望，尖沙咀的霓虹招牌櫛比鱗次：露臀夜總會、癲馬夜總會、波斯貓（酒吧）；灣仔的駱克道酒吧街也滿布霓虹招牌：APPLE酒廊、烈唇酒吧、鑽石皇宮桑拿、金像獎夜總會、OK酒廊、帝都桑拿浴等等。

琳琅滿目的招牌中，有中文字，也有英文字，以橫線、直線、曲線、小圈、半圓、大圈、方形以及外方內圓的圖案，為夜空添上玫紅、粉綠、淡黃、粉紅、玉色、紫色、淡藍、金黃、乳白等繽紛色彩，而這些色彩、字母、線條和符號，倒映在地面的水漥上，以及路過汽車的車身與玻璃窗上，閃爍發光，有傾倒着酒的粉紅色酒杯，有兔女郎一起一落在踢着腿，也有眨着霓虹光的幽幽大眼睛，反照得企街女郎的臉色更形蒼白，也更映照得彤彤綠綠；令那些半醉的水手們亟欲走進去，一解那永遠解不了的渴！

入夜，滿布霓虹招牌的灣仔駱克道酒吧街人來人往。（Getty Images）

到了八十年代，因為一句「舞照跳」，尖東成了一處紙醉金迷的漩渦中心，現今尖東市政局百週年紀念花園一圈，入夜璀璨一如白晝，四面巨大的霓虹字體，那年代還不准走動的霓虹燈，然而，大型如「大富豪」夜總會的「BBOSS NIGHTCLUB」霓虹招牌幾乎橫越一整條街，還有無數發亮的霓虹星星，襯托起一條不夜街；「中國城」的大型霓虹燈牌則像一輪永不下降的明月，裏邊還有花與女郎，令人充滿憧憬！還有「新花都」、「迷城」、「大都會」幾大夜場的巨大霓虹招牌……

那時候，整個尖東夜晚真是不愁寂寞的。從早期灣仔的小型霓虹字體，到後來的大型夜總會式上千盞的霓虹招牌，正正反照着整個城市情色事業的無比膨脹與升溫，同時也是香港經濟繁榮的另類解讀。

霓虹招牌多少反映了香港經濟繁榮的一面。（Getty Images）

夜燈建構城市歸屬感

自此，香港就沒了黑夜，抬頭只見「霓虹星空」。過去很多移民初來乍到，面對這小城縱橫交錯的街道，認路很不容易，於是，總要記住那些大大個、日夜都看得見的霓虹招牌，比如，去皇后大道西，會叫小巴在「森美餐廳」那隻「牛牛」霓虹招牌下有落；到灣仔，會去那個「大金龍蔴雀耍樂」那條飛龍招牌下落車；想往觀塘，則到那隻大雄雞招牌「雞記蔴雀館」下；而一去到「醉瓊樓」那隻鹽焗雞招牌下邊，就知道到了銅鑼灣；至於中環，自然是「羅富記」那條大魚招牌作指示路標……

昔時的香港夜裏，也真有點電影《兩顆寂寞的心》（Leaving Las Vegas）裏邊五光十色的味道，然而，穿梭於刺眼的霓虹燈光下，寂寞的人的心仍然感到寂寞。

不少人將灣仔「大金龍蔴雀耍樂」那塊飛龍招牌當作該區的指示路標。（Getty Images）

七十年代，有一本由建築師Robert Venturi撰寫的建築研究書籍《向拉斯維加斯學習》（Learning from Las Vegas）很風行。當時，建築界仍由現代主義思想主導，該書卻探討建築物並不僅僅是一個實體，而是空間裏的文字與視覺溝通元素，將建築視作為一種符號。「拉斯維加斯的建築風格與符號是反空間的，是以溝通凌駕空間的建築，空間建築與景觀上的元素由溝通主導。」 現代主義時代千篇一律的樓房建築，往往令人難以識別其個性，惟有採用更大更誇張的招牌，以求引人注目，並增強地方歸屬感。

例如，一個巨大的暖水壺霓虹招牌總讓人聯想到「駱駝牌」，一柄雨傘招牌則是「梁蘇記」，還有，蝙蝠銜金錢是「榮華大押」，「金馬餐廳」有隻大馬仔招牌，「英皇珠寶」夜裏閃亮的大皇冠招牌，巨大嫦娥霓虹招牌中紅荳沙月四個大字的是「瓊華大酒樓」，「檀島冰室」是一杯閃亮霓虹燈光大奶茶……那些我們珍惜的美食、遊樂、時尚，這些浮華光影早已深深烙印在每一個人的心坎中，成為人們成長記憶的一部分，也增加人們的歸屬感。

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上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）《當霓虹招牌消失 光影叢林日漸模糊》，網上標題為編輯重擬。

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