【人才政策】香港自視過高　「以為只要開門　別人便排着隊進來」

「香港不能假設人人都有興趣來，我們總是有點覺得自己是『什麼』。」前人口政策督導委員會成員、香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝沒好氣地形容，香港總覺得自己很吸引，以為任何人也喜歡來工作，這種自視過高的思維拖了香港後腿。他很疑惑，雖然政府一直以來都很積極招攬優才、專才，但當土生土長的香港人出外留學後也不願回來，那些林林總總的計劃又能否吸引外地人才？

承接上文：

【人才政策】成效不彰 量質未達標 拖經濟發展後腿

葉兆輝認為除了待遇，人才更看重生活質素。（吳鍾坤攝）

人才泛指優才與專才，與輸入低技術或基層勞工屬截然不同的概念，據2001年立法會保安事務委員會會議討論文件，政府早年已下定義，優秀人才專注於創新及研究工作，需要一段時間才可發揮成效；專業人才則有助所屬企業及機構應付當前的營運需要，兩者在提升本港競爭力的角色不盡相同，但卻相輔相成。隨着社會發展，愈來愈多私營機構要求輸入更多具備資歷的專業人才，以填補難以聘得合適本地人才擔任的職位。

內地女星湯唯參加優秀人才入境計劃，成為香港人。（資料圖片）

政府在回歸初期已意識到人才短缺的問題，遂在促進經濟發展及保障本港市民就業機會的前提下，先後推出「輸入內地專業人才計劃」及「輸入優秀人才計劃」，期望借助內地及海外人才一臂之力，重點發展以科技為本、知識密集或高增值的產業，可是反應不似預期。據立法會保安事務委員會會議討論文件，優才計劃自1999年12月推出至2001年2月底約一年多間，僅接獲452宗申請，即平均一日一宗，當中只有117宗獲批。

政府就此進行檢討，並歸納出以下原因：

1. 內地及海外國家均求才若渴，與香港爭相招攬人才；

2. 有些本地公司已在內地開展業務，可在當地物色及招聘優秀人才；

3. 一直以來，香港公司投放在研究發展的資源較少，因此需要若干時間，才能在創新及科技領域建立實力；

4. 新成立或規模較小的公司，可能缺乏資源，未能從內地物色和輸入所需的優秀人才。

二十年過去，政府是否已克服上述阻礙，吸引人才？現時本港主要設有六個計劃（見表），以吸引不同背景人士來港工作或投資創業。除了沿用多年的「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」外，自2006年起本港先後實施「優秀人才入境計劃」（2006年）、「非本地畢業生留港/回港就業安排」（2008年）及「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」（2015年），申請人如循這三個途徑來港，毋須先獲得聘用。此外，面對全球激烈競爭科技人才，創新科技署於去年6月推出為期三年的「科技人才入境計劃」，以先導形式加快輸入科技人才來港從事研發活動。

不同的輸入人才計劃各有清晰定位，如「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」主要滿足市場的短期技能需求；「非本地畢業生留港/回港就業安排」則鼓勵非本地學生留港工作；「優秀人才入境計劃」及「科技人才入境計劃」則吸納人才以應對香港中長期經濟尤其創科的發展。除了「優秀人才入境計劃」及「科技人才入境計劃」設有配額外，其他計劃並沒有人數上限，總申請及獲批人數持續上升（見圖一）。

香港需要嗎？

每當談起從外地尋找人才，不少人會聯想到會衝擊本地人就業，但這是否事實的全部？作為缺乏天然資源的經濟體，資本與人力資源是本港賴以成功的基石，惟近年來人力成為香港經濟發展的瓶頸之一，本港的人力資源在質、量兩方面，均面對嚴峻挑戰。

論量，過往政府不少統計報告揭示了叫人擔憂的現象：香港人口老化比想像中急促嚴重，但未來人口增幅卻比預期緩慢。翻查政府統計處《香港人口推算2017-2066》，「居港人口」推算由2016年年中的734萬人增加至2043年年中822萬人頂峰，然後回落至2066年中的772萬人，以整個推算期計算，每年平均增長率為0.1%。

隨着戰後嬰兒潮世代踏入老年，人口老化加速，加上出生人數減少，未來人口年齡結構面臨嚴峻考驗，報告推算65歲及以上人口由2016年的116萬人（佔當時總人口16.6%），上升逾100萬至2036年的237萬人（31.1%），即未來20年將增加逾一倍，到2066年長者人口推算將達259萬人（36.6%）；與此同時，基於生育率低下，報告推算15歲以下人口佔總人口比例由2016年的11.8%逐漸下降至2066年的9.2%。

香港人口老化問題日益嚴重，勞動人口將會愈來愈少。（資料圖片）

如果政府推算準確，香港的人口老化已接近危險邊緣，人力供應必然首當其衝。參考《香港勞動人口推算2017-2066》，香港整體勞動人口預計將在2022年起開始縮減，由徘徊於約367萬人的高位，逐步下降至2066年的313萬人，整體勞動人口參與率按推算由2016年的59.2%下降至2066年的49.6%。勞工及福利局《2022年人力資源推算報告》指出，本地整體人力需求按推算會由2012年的348萬人增加約31萬多人至2022年的379萬人，年均增長率為0.9%，本地整體人力供應則平均每年增長0.4%，推算屆時整體人力短缺達約11.7萬人。勞動力是經濟增長的原動力之一，人口萎縮、勞動力見頂後回落，整體經濟發展無可避免地受到影響，因此增加人力日漸迫切。

在質素方面，創新科技浪潮席捲全球，港府去年亦收到「國家任務」，獲批示「和內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心」。本港銳意發展創科外，亦期望各行各業能受惠於此浪潮，這意味着大眾需持續為知識與技能增值，才可在經濟轉型過程中屹立不倒。

港府近年大力推動創科發展，並鼓勵加強與內地合作。（資料圖片）

除了鞏固已有的四大產業外，發展其他產業也是大勢所趨。據勞福局報告，如果按支柱產業劃分，大眾耳熟能詳的金融服務業、貿易及物流業、專業服務及工商業支援服務業以及旅遊業，共佔2022年香港整體人力需求51.9%，各支柱產業年均人力需求增長率為0.1%至2.3%；如果按選定產業的人力需求推算，資訊科技及資訊服務業、創新及科技產業、檢測及認證業、文化及創意產業、環保產業，以及經濟發展委員會職權範圍下的四個行業羣，即航運業、會展及旅遊業、製造、高新科技及文化創意產業，以及專業服務業，合共九個選定產業的人力需求有所增加，年均增長率為0.4%至5.8%。到了2022年，不論是四大支柱產業還是上述九個選定產業，均各需要多20萬的人力供應，才可應付需求。

再者，隨着香港持續轉型為知識型和高增值經濟體，社會需要的職業模式或會出現轉變，報告預測人力需求會轉向較高技術及學歷人士，即經理及行政級人員、專業人員和輔助專業人員的比例會普遍增加，而因自動化應用技術日漸廣泛，較低層的員工如文書支援人員的比例會下跌。

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日），《 量質俱未達標 拖經濟發展後腿 成效不彰的人才政策》。

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