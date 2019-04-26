17歲的麥文鋒能有去朝鮮體驗的經歷，起初全因一心想在能造出成績的平壤賽道參加半馬，但這次成行，卻為年紀小小的他看到了這封閉的共產國度的其他面向，得着可謂比單純參加一場海外馬拉松，或是勝出了半馬海外男子組賽事要來得多。 雲南集訓後，文鋒和學校體育科科主任姚Sir（姚汝基）討論過跑步目標。姚Sir兩年前去過朝鮮旅行，知道有平壤半馬賽，也認為賽道平坦好跑，溫度是攝氏八至九度，濕度低，氣氛也好，有多人打氣，就建議他去參賽。「朝鮮很難得開放給外面的人參與馬拉松盛事，有新鮮感。」本來姚Sir建議幾位和他水平差不多的學生一同參加，惟其他家長考慮到朝鮮的安全和旅費問題，最終只有文鋒一人成行。

【平壤馬拉松】半馬海外組奪冠 17歲麥文鋒：跑步令我目標更明確

在馬拉松賽事起跑前，麥文鋒跟當地跑手在凱旋門前拍照留念。（受訪者提供）

有了清晰的目標，加上不想辜負學校、教練和跑會的期望，旅程頭兩天，他沒什麼心情欣賞風景。「我是為了比賽而去的，加上比賽前有點擔心，玩得不是很盡興，因為知道有件很重要的事未做。比賽後放下了心頭大石，後兩天玩得開心，看到很多很有特色的面向。」

對於朝鮮，文鋒以前從新聞上得到的印象是很封閉、很神秘。「他們似乎不知道外面的世界，像被困一樣，還以為手機是他們發明的。我很想知道，這是怎樣的國家，他們是怎樣的人，是否真的很愛戴金正恩？」

在當地很多的地方，也能看到領導人的畫像。（受訪者提供）

在共產國家生活，人民擔憂的事好像較少，但和幸福是否距離較近？「我們看到平壤的房屋都是七彩繽紛的，好像希望帶給別人開心的感覺。我也發現，原來朝鮮人的住房是政府分配的，他們的交通開支不大，但他們開心嗎？他們接觸不到外面的世界，只見到同一層面的事物，不知道原來外面的世界是這樣的。只知道自己的領導人是最好的又是否最好？由於資訊不流通，很多事情都無法知道。」

感受過封閉國度的生活後，文鋒覺得在香港生活是幸運的：「我們知道世界各地發生什麼事，我更珍惜香港這地方，有很多自由。」

在旅程中到訪過百貨公司、咖啡室這些地方，衝擊了他對共產主義社會的想像。「之前有想過共產主義社會是否所有東西都是由國家分配好了，會否食大鑊飯？有百貨公司是意想不到的，他們可以有自己的選擇，可以消費，有其他地方可以花錢，好像較現代化了。」

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在幾天的行程中，他感受到當地人好像都很愛戴領導人，因為到處都看到領導人的銅像。「入境時已見到兩個畫像（金日成和金正日）高掛，而在孤兒院那一幅，小朋友高興地圍在領導人身邊，像是很重視小朋友的未來般。電視上也總看到金正恩，形象也很『有型』，他像是英雄騎着七星彩雲出來的。」他開玩笑說，若再逗留長一點，說不定也會擁戴金正恩呢。

其中一個最深刻的地方，是培訓當地小朋友各種文藝體育技能的基地──萬壽台少年宮，裏面有約600個多用途練習室及學習場地，青少年放學後會前來學習一門技能。他說，「在少年宮，見到一大群人在接受專門訓練，令我想起在雲南訓練的景象。少年宮助學生學習一種技能或一門手藝，以便將來餬口；但在香港，小朋友的課外活動主要由父母安排，想增加競爭力而已，是兩個不同的學習出發點。」

當地少年宮很多的訓練也是集體的，令他想起在雲南集訓的景象。（受訪者夫提供）

對訓練特別感同身受的他認為，集體培訓才更容易出到傑出人才，但香港的長跑界卻欠缺像內地或朝鮮這種密集式訓練。「香港近年也出了很多傑出運動員，但長跑項目仍落後很多。」說回運動發展，又聯繫到自身的訓練經歷，文鋒有點着緊起來，認為香港在亞洲地區來說，運動風氣沒那麼好。他說，政府和社會給予的支持度不足，長跑訓練項目只靠跑手的熱情。

眼見很多人在香港跑完學界之後就不見蹤影，文鋒深明香港運動員生涯艱難，很難靠跑步維生。他的短期目標是打破青年組紀錄，看全馬能否做出成績，希望有更多突破，長遠冀能取得奧運入場券，再看看能否成為全職運動員。學業發展方面，他希望能考入香港大學，覺得那裏匯聚較多精英，至於要讀什麼學科，他暫時未有像對跑步那樣，有那麼明確的目標。

至於朝鮮，他說自己也有可能再來，如果是為了參與全馬賽事的話。

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日）《17歲小將平壤馬拉松揚威 麥文鋒：跟電車競賽 跑出新天地》。

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