【冷戰戀曲．影評】音樂人的愛情悲劇　餘韻悠長的愛情烈酒

講述大時代的故事，不一定以「史詩式」長篇表達。波蘭片《冷戰戀曲》（Cold War）乃短小精悍的示範作，以簡煉手法勾勒宏大歷史下的細膩人情，形同一杯小烈酒，縱然分量少，但純度高味道濃，僅呷一口，餘韻不散。 本片由波蘭人彭維彭域高斯基（Pawel Pawlikowski）編導，與他上一齣奪得奧斯卡最佳外語片的《修女伊達》（Ida）一樣，皆以黑白影像呈現，加上畫面比例是復古的四比三，懷舊感厚重。

今年叱咤影壇的《羅馬》雖也是黑白片，亦與時代感傷有關，惟兩者處理各擅勝場。《冷戰戀曲》跟《羅馬》最大不同，乃沒訴諸長鏡頭、長篇幅來醞釀情緒；相反地，這齣以冷戰時期音樂人的愛情悲劇為主題的「大片」，片長僅有88分鐘，而後者則長了足足近半。十五年間的悲歡離合，本片剪接捨去了狗血煽情成分，更着重主角的身心變化，尤其歲月留下的痕迹。

《冷戰戀曲》的焦點落在主角的感情經歷，縷述十五年來的起伏變化。（《冷戰戀曲》電影劇照）

另一必先強調的，乃冷戰背景不等於有大義凜然的批判，戲中政治元素絕非主菜。由始至終，焦點都落在主角的感情經歷；亦因如此，電影才具感染力，觀眾也更易投入，這又不同於《羅馬》稍為刻意抽離的冷，一切皆源於角色心路歷程的慘淡，予人一種回不了頭的唏噓。

近年，荷里活電影有點走「回頭路」，不時出現極長篇大作。可是，片長片短與質素到底是否掛鈎？惟有創作時去蕪存菁，才算是高手之作，《冷戰戀曲》正是取捨得宜的代表作。

（《冷戰戀曲》電影劇照）

不過，倘若戀人真心相愛，物理上的距離到底阻擋不了。即使Wiktor遠赴法國發展，Zula選擇留在原本樂團，但後來，她也以嫁予意大利人為由出國，繼而輾轉跟他再續前緣。

觀乎片中兩人經歷，頗似《星聲夢裡人》的一對主角，愛得痛苦均非受累時代氛圍或第三者，而是基於雙方價值觀有異，以致思想及行動未能同步。早前的私奔計劃無疾而終已是一例；到二人排除萬難再相遇，感情又再受到考驗。

Wiktor在音樂上向商業靠攏，未受商業洗禮的Zula不能適應，男方甚至「催促」女方與導演相識，以發展事業。令人遺憾，在物慾橫流的世界裏，愛情的本質被俗世影響。他幫助她出了唱片，後者竟悶悶不樂，甚至爆口稱導演與自己一晚做愛六次，也比男主角的態度認真，裂痕再次出現。

（《冷戰戀曲》電影劇照）

電影時空跨越1949至1964年的冷戰時期，音樂家Wiktor（Tomasz Kot飾）與音樂少女Zula（Joanna Kulig飾）俱為波蘭人，兩人在歌舞團相遇，位居高層的男方對前來面試的女方一見傾心，因而譜出一段命運糾纏、歷盡滄桑的「冷戰戀曲」。

Wiktor忍受不了藝術創作淪為政治讚歌，遂毅然離開故國，並邀請Zula一起「私奔」，但歌女沒有應約。因為，二人對自由的追求各有不同：男方是義無反顧的，但曾因抗父強姦而入獄的女方卻以「穩陣」為出發點。

（《冷戰戀曲》電影劇照）

到二人再度分離，Zula重返故國，Wiktor本來也想一起歸來，卻因之前曾經「偷走」，被政府順勢安插其他罪名，令他鋃鐺入獄。女主角得悉後，在不忍的情況下與原樂團另一高層出手營救，才令Wiktor提早出獄。不過，他的手已傷得玩不了音樂，Zula也委身給有份營救的高層。片末，二人還是決定走在一起，拋下一切在小村結婚，並同時服藥自殺，結束愛情長跑，乃至人生。

十五年的起伏，兩人身份俱受不同程度的傷痛，雙方為了愛情不惜一切，可以拋下名利、本我，甚至是生命，最後共赴黃泉，這在某程度上是可理解的。

（《冷戰戀曲》電影劇照）

必須稱讚的是，全片並無哭哭啼啼，就連衝突畫面也不多，電影忠實地拍出二人的變化，帶出蒼涼感。編導沒有「加鹽加醋」絕對可取，只要恰到好處反映他們的經歷，已有足夠的悲劇性。情感洶湧都要有譜，瀉得太多則弄巧成拙。

說到底，飲烈酒毋須一大瓶，好喝的、耐喝的，只要一小杯就足夠。《冷戰戀曲》猶如一杯力度十足的愛情烈酒，貴精不貴多，比許多通俗的、假大空的作品甘醇得多。

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上文刊登於第159期《香港01》周報（2019年4月23日），原標題為《《冷戰戀曲》餘韻悠長的愛情烈酒》，網上標題為編輯重擬。

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