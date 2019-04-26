一年一度的影壇大事，香港電影金像獎頒獎典禮的得獎名單終於出爐。《無雙》無疑是大贏家，不單榮獲最佳電影，更囊括最佳導演、最佳編劇等共七個獎項；至於最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲等獎項，則由《淪落人》、《三夫》、《翠絲》及《逆流大叔》等分別奪得。可以看到，兩類電影堪稱分庭抗禮，瓜分了今屆金像獎—本土片和合拍片，正是香港電影界行走中的兩條路。 撰文：林莊

何謂本土片？港產片由背景到題材，多多少少總跟香港有關，這是正常不過的。而本土片則更進一步，所涉及的香港元素，不單比傳統港產片濃郁，在高高舉起香港文化的旗纛下，當中的廣東話極盡本地化，例如用上大量本土潮語，且或牽扯本土事件或政治圖騰，諸如回歸、佔中、中港矛盾等。故此，作品往往訊息行先，透過電影來表達意見。關心時事政治的市民不難心領神會，但對其他觀眾來說，恐怕摸不着頭腦，不易看懂電影的核心底蘊。

訊息行先VS賺錢優先

好像《三夫》所隱喻的港英政府、中央政府和香港人之類，即使香港人也不易理解，何況不熟悉香港歷史的觀眾？在其他人眼中，電影很可能只屬一齣奇情三級片，難對回歸及大灣區等迷茫感覺有所共鳴。

《三夫》對於中港關係的隱喻，觀眾不易理解。（《三夫》劇照）

又如《逆流大叔》，亦算是「後傘運」的勵志片，與傳統上強調「努力就有好結果」不同，此作反而刻劃「苦中作樂」，貫徹近年本土片的「失敗浪漫主義」風格；港人或易理解相關情緒，但海外觀眾未必有深切體會。

《淪落人》重視關懷貧窮傷殘人士、菲律賓傭工的境況，冀喚起大眾對弱勢群體的關注，這雖是一個跨文化的議題，但電影起用疑因支持「佔中」而遭內地封殺的黃秋生，則難免令本片抹上一層政治色彩。

此外，《G殺》絕對是齣鮮明的政治電影，「重口味」懸疑奇案不過是引子，實質主題乃為表達社會不滿，包括「黑警」、「教畜」等，展現青年是備受壓迫一群，宣洩味道濃厚。惟不少人卻批評，電影集中政治堆砌，反而犧牲了最根本的故事性。

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《淪落人》關懷社會中的弱勢群體，盼喚起市民關注。（《淪落人》劇照）

《逆向誘拐》同樣以「本格推理」招徠，實際上又是另一篇本土政治「宣言」，最後寄語觀眾要以抗爭手段改變社會，甚至鼓勵「公民抗命」。這類電影無疑有特定的目標群眾，政見相同者自能心領神會，但其他觀眾又怎看待呢？更莫說未置身香港政治風暴者。

何謂合拍片？照字面理解，當然是指中港兩地合資拍攝的電影，觀眾對象不限於香港本地，而是遍涉內地、台灣、澳門，以至東南亞，甚而全球各個角落的華人。因此，出品的商業味道往往較濃，傾向重視市場反應，相對較少以文載道。惟深層次而言，合拍片尚可能更進一步，或為了追求票房及商業元素，既不限於香港人觀看，甚至根本不將香港人視為主要目標，特別是在口味上主動迎合內地需要，劍指北方龐大市場，不惜自願放棄香港市場。

《逆向誘拐》以「本格推理」招徠，實際上又是另一篇本土政治「宣言」，最後寄語觀眾要以抗爭手段改變社會，甚至鼓勵「公民抗命」。（《逆向誘拐》劇照）

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《無雙》是廣義上的合拍片，出品公司除本地的英皇影業，還包括內地的華夏電影發行有限責任公司、博納影業集團有限公司、上海博納文化傳媒有限公司、上海阿里巴巴影業有限公司。但狹義衡量，本片始終照顧了香港觀眾口味，其中最重要一點，乃由影帝周潤發和郭富城主演，加上偽鈔題材亦為港人熟悉，故這齣商業大片大獲成功。電影所面向的，無疑不限香港以至中國大陸。此片似荷里活的商業片，娛樂效果必然世界通行。

另一獲提名最佳電影的《紅海行動》則是不折不扣的合拍片，題材切合內地主旋律，講述中國精銳部隊在也門撤僑的經歷，非常強調中國對於國民「一個也不能少」的道德價值。本片導演縱為港人林超賢，動作場面也保留港產片的靈活風格，但毫無疑問，受到題材及演員影響，香港觀眾並不容易投入其中。

至於其他獲提名合拍片，譬如《狄仁傑之四大天王》涉及的古裝懸疑奇案，便屬內地常見題材，港產片則少之又少，因為同類題材的話，港人或更傾向美歐或日本製作。在內地非常賣座的《捉妖記2》，同樣以古裝掛帥，箇中奇幻世界亦鮮見於港產片，尤其主角妖怪「胡巴」的賣萌模樣，相信不屬港人那杯茶。

《無雙》是廣義上的合拍片，但有照顧香港觀眾口味，且由影帝周潤發及郭富城主演，故在港成績不錯。（《無雙》劇照）

《西遊記女兒國》也是古裝大片，或受累《西遊記》相關影視作品太多、港人看得太膩太厭，是故電影上映時無法掀起坊間熱議。的確，以上合拍片的特技效果不俗，在港票房成績也不算差，可是在口碑方面，卻始終未獲港人的稱許。

稱霸頒獎禮VS稱雄票房榜

不問可知，本土片的好處，乃是切合香港觀眾口味，即所謂「港產片要拍給香港人看」，往往容易贏得香港人支持，十分「叫好」—這既見諸坊間輿論的反應，也反映在頒獎禮的得獎和提名名單上。金像獎最佳電影、最佳導演各五項提名，本土片便佔了三齣，即是《三夫》、《淪落人》、《逆流大叔》，到了最佳編劇還多增《自由行》及《翠絲》，而最佳女主角、最佳女配角亦有《非同凡響》、《G殺》。反觀，到了技術獎項才以資金多、豪得起的合拍片佔優，好像獲提名最佳服裝造型設計、最佳動作設計的《無雙》、《紅海行動》、《狄仁傑之四大天王》、《捉妖記2》及《西遊記女兒國》。

繼續閱讀：【港產片】港票房之於內地「九牛一毛」 本土片難有大作為？

上文節錄自第158期《香港01》周報（2019年4月15日）《本土片與合拍片 港產片只餘兩條路？》。

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