亞馬遜（Amazon）今年1月底宣布將測試送貨無人車。聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹（UPS）等物流巨頭與沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）等零售巨頭也意圖分一杯羮。Google母公司Alphabet旗下初創公司Wing兩周前亦獲准在澳洲首都坎培拉推出無人機商業送貨服務。 雖然這些自動送貨機器可降底企業成本，滿足消費者追求方便的心態，但對於當地民生又有何影響？

以電動無人機送貨，Wing聲稱更環保，並指芬蘭有12%溫室氣體排放來自馬路運輸，用無人機送貨的碳足迹僅為傳統送貨的二十二分之一。美國智庫蘭德（Rand）去年的研究亦指出，無人機比貨車少用6%能源。

但對於澳洲坎培拉一些居民，他們的環境已被Wing無人機破壞了。小鎮Bonython居民Irena說，她的家庭生活嚴重受影響，甚至每個周末都要帶小孩離開住所好幾小時，以避開無人機的噪音：「關上窗，即使用了兩層玻璃，你仍可聽到無人機的聲音。我們很擔心噪音和私隱問題，也擔心野生動物會不會消失，雀鳥沒有之前那麼多。由早上7時15分開始聽到第一架無人機飛過，之後你就睡不了，因為它們從7時飛到下午4時。」

Wing在澳洲坎培拉測試逾一年，兩周前獲政府批准商業營運。但不少居民投訴噪音嚴重影響民生。（Wing提供照片）

有居民反映因噪音而減少使用住宅後園。當地一間狗會的主席說，有些會員會避開無人機起飛區域，因為狗隻會變得緊張。當地人成立反對無人機的組織，聲稱已有逾500人聯署。甚至有居民揚言，若警方不跟進，他們將自行擊落無人機。Irena憂慮道：「坎培拉的景觀將變差，我們很擔心，因為我們素來所熟悉的『叢林首都』是充滿新鮮空氣、清澈天空和大自然聲音的地方，而我們即將失去它。」

Wing表示已聽取投訴，新的無人機的音量將減半，聲音也沒有那麼尖銳，將更容易融入郊外背景聲音，並會調整飛行路線，以防止無人機不停飛越同一住宅。不過，澳洲首都行政區（ACT）首長安德魯．巴爾（Andrew Barr）反駁，無人機的聲浪與住所其他聲音如割草機無異：「坎培拉基本上對任何新科技都傾向正面。若有意見說需要進一步管制噪音活動，那麼，大家將不可以在准許時間外使用割草機，因為割草機與無人機一樣對鄰居造成噪音滋擾。」反對無人機的居民如Irena自然不認為兩者可相提並論：「若其他居民聽到40部割草機在頭頂飛過，就會體會我們的痛苦。」

有居民反對無人機送貨，但喜歡的人認為無人機送貨速度快。（Wing提供照片）

當然，居民亦非一致反對，Irene Clarke曾使用無人機送貨購買太陽油，7分鐘內送到，開車到購物中心的話則要25分鐘。她說，有些人不喜歡無人機送貨，只「因為他們不是用家」，她又說沒有鄰居要求她不要再用無人機收貨。坎培拉另一地區Tuggeranong居民Jamie Hengst也說：「我可以吃到平時區內吃不到的食物，而且10分鐘內便送到，新鮮熱辣。坦白說，那5分鐘少許噪音絕對值得。」

至於無人機會否影響澳洲生態，Wing曾委託環境顧問研究，去年10月遞交報告予政府，聲稱只會造成「最低限度環境影響」。ACT政府保育研究組就該評估而作的同行評審報告則反駁：「無足夠資訊可以假設無人機對ACT或英聯邦列出的瀕危滅絕物種或一般野外生態沒有明顯影響。」

野生動物未必能適應送貨無人機。例如喜鵲至今仍會視單車騎士或汽車侵入牠領土，撲向他們，以保護幼鳥。（澳洲環境及一級產業部門DEPI圖片）

對於評估假設動物可以適應無人機，報告同樣駁斥：「鑑於很多高危物種（例如華麗鸚鵡和小雕）的遷移性質，加上極少證據顯示本地生物可『適應』人為活動，這假設毫不恰當。例如，澳洲喜鵲（Australian magpies）和白頸麥雞（ masked lapwings）至今仍會覺得單車騎士和行人威脅牠們的領土，因而不斷飛過去衝撞他們。」

澳洲國立大學（Australian National University）工程及計算機科學教授Roger Clarke也批評Wing與政府步伐過快：「我們需要各界都參與討論，但結果沒有。」巴爾反指自動送貨乃大勢所趨，不與商界合作的話，坎培拉只會落後於人：「我們面臨的選擇是，是否能參與、測試、找方法讓這科技造福大眾，還是坐以待斃？但我認為阻止無人機的機會就跟阻止太陽升起一樣渺茫。」

面對居民投訴及科學家警告，坎培拉首長巴爾卻強調，無人機送貨是大勢所趨，不盡快採納將錯過商機。（Wing提供照片）

行人路塞車

在「最後一哩路」，現時主要靠人力利用單車、電單車、貨車等送貨。美國交通政策研究中心Mobility Lab研究和通訊總監Paul Mackie指出：「送貨在所有密集的市中心都愈來愈頻密。若城市領導人不開始思考創新方式，例如機械人送貨，可以預期交通擠塞會愈來愈嚴重。」 Mobility Lab與喬治梅森大學合作研究發現，在維珍尼亞州阿靈頓縣（Arlington）有73%送貨載具都停泊在非核准區域，阻塞單車線、消防栓、斑馬線等。因此，Mackie認為把送貨從馬路移師行人路，將可紓緩交通擠塞和解決違例停泊問題。

新墨西哥大學（University of New Mexico）教授、《Sidewalks: Conflict and Negotiation over Public Space》一書作者Renia Ehrenfeucht認為，美國有些城市行人路長時間人煙罕至，或許適合機械人送貨，但在擁擠的行人路上，即使機械人以途人步行的速度移動，亦會令情況變得更差：「在擁擠的行人路中穿梭，要順暢又撞不到人，真的很難。在機械人有很好技術之前，它們都只會阻街塞路……若真的有數以百部小機械人，行人路將失去功能，變成類似單車徑。」他認為，若要把機械人引入街道，需要重新規劃現有空間—可能要劃定機械人專用路線。

有支持者主張小型送貨無人車可舒緩馬路塞車，但也有學者質疑成效。（FedEx官網照片）

美國加州大學（University of California）城市規劃教授Michael Manville質疑無人送貨對於城市人是否必要：「我不肯定這些機械人會為我們解決到什麼迫切問題。」他建議，為了紓緩城市交通擠塞，更好的做法是在繁忙道路徵費、改善單車徑、徵收油稅等。

何況，這些機器要得到大眾信任，必須證明能安全又不阻街地分享行人空間。鼓勵步行的英國慈善組織Living Streets警告：「行人已經被家具、停上行人路的汽車等阻礙。使用行人路的送貨機械人會成為新的障礙物，而且它們會動，更危險。」去年12月，在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）服務的外賣無人車Kiwi更因電池問題起火焚毀。

One of the Kiwibots, the food delivery robot, caught on fire on campus. #kiwibot @kiwicampus pic.twitter.com/wk39ZhB8FI — Alex (@AlexLi98) 2018年12月14日

鼓勵步行的三藩市地方組織Walk San Francisco也反對送貨機械人使用行人路，主張步行有社會、經濟、健康層面上的好處。「我們認為這是公共路權的私有化。對於毋須外出的想法，我們不感興趣。住在市中心的人不是為了終日安坐家中，連牙刷都有人送上門，而是因為在街角有一間他們能步行過去的藥房。」該組織行政總監Nicole Ferrara說。

無人送貨發展將受限於監管條例，現時各地鬆緊不一。例如美國維珍尼亞州和愛達荷州就批准送貨無人車上路，只要不超越一定重量即可；華盛頓州正推動法案，要求這些機械人必須有真人遙距監控；三藩市的管制可謂最嚴格，每間公司最多只可有3架送貨機械人，整個城市合共不得多於9架，且只能於少人的特定地區試行，時速不得超過3英里，並必須有人遙距監控。

三藩市有地區組織反對無人車送貨，主張步行諸多好處；當地政府現時嚴格限制送貨無人車測試。（Walk San Francisco Twitter照片）

Postmates正與三藩市監督委員會及多間物流公司的聯盟合作發展監管框架，以簽發牌照准許有限度的自動送貨服務，同時與當地商會Emerging Technology Working Group及行人安全組織商討如何在促進零售、紓緩交通的創新工具與大眾行人路使用權之間作平衡。

在美國，無人機受制於聯邦航空管理局（FAA）多重條件。例如在夜間、高過400呎、很多聯邦設施上空及機場八公里內等，都不准無人機飛行。然而，最大絆腳石或許還在於無人機飛行範圍不可超出操控者視線的規定。

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上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日）《電商巨頭紛紛落場 自動送貨有望普及》。

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