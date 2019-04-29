《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）作為謝幕之作，可說是浩瀚、接近完美的「告別禮」。如果你是一位忠粉、一位追捉十一年的忠粉、一位追捉22齣漫威（Marvel）電影的忠粉，看罷必定情緒翻滾、血脈沸騰。無疑，這是前無古人、難有後者的超級巨製，特技出色兼重劇本情節，還充滿「彩蛋」—本片絕對是空前成功的「粉絲向」電影，或許亦稍嫌有一點過度「粉絲向」。

各齣「復仇者聯盟」電影的世界觀互相交錯，一眾英雄角色既獨當一面，作品之間又互為因果，形成一個自成一格的漫威電影世界。觀眾一邊追看，一邊產生親切感，愈看愈投入。誇張點說，這更成就了一代人的「集體回憶」。今回作為「終局之戰」，居然成為全球影壇「盛事」，其實已跟電影好壞無關，而是昇華成為一種文化現象。

《復仇者聯盟4：終局之戰》可說是系列的壓軸高潮，復仇者聯盟的落幕，亦成就了漫畫英雄片另一高峰。（電影劇照）

22齣漫威電影，絕對可以合併為一齣「大電影」看待，今次則可說是「壓軸高潮」。新作長達三小時，即使沒有由頭打到落尾，卻也堪稱沒有悶場。文戲甚具感染力，將角色的心理掙扎，尤其將身陷險境的絕望感緊扣一起，呈現不少令人肉緊萬分的「心痛位」，令人始料不及。

中段的轉折位雖是「粉絲向」處理，未看過此前系列的觀眾或會莫名其妙；不過，對於場內漫威忠粉來說，則肯定拍案叫絕。最後一小時的戲肉，其實也算是「粉絲向」，但由於是荷里活的典型格局，動作場面全部「晒冷」，不論是否粉絲，相信都會看得出神。

（《復仇者聯盟4》電影劇照）

必須強調，這一幕的情緒爆發，實較前段有過之而無不及，創作人成功對準觀眾對角色的濃厚感情，是故，劇情發展震撼人心。說到底，本片官能娛樂性一流，故事情節也十分感動，《復仇者聯盟4》無疑是有始有終、善始善終的經典結局作。

本片上映之前，各路人馬均「呼籲」觀眾不要「劇透」，擔心劇情曝光會大大削弱觀影樂趣，「劇透死全家」之謂更再次在網上熱傳。

***以下內容有劇透，逃生門在此***

+ 10 + 9 + 8

本片大橋並非橫空出世的新橋，而是屢見不鮮的穿越時空。只不過，由於此前作品的有力鋪墊，才形成超強劇力。上集大反派魁隆（Thanos）集齊六粒「無限聖石」，彈指間消滅了一半人口，順勢令相當多的英雄死去，如奇異博士、黑豹、蜘蛛俠、紅女巫及大部分銀河守護隊成員等。

在電影頭一小時的第一部分，刻劃「世界變了樣」的氛圍，角色及世界如何面對巨大變故，繼續堅強地走下去，乃此部分的主調。

（《復仇者聯盟4》電影劇照）

剩餘的英雄如鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、黑寡婦、鷹眼等，還有「新加入」的Marvel隊長，需要逆轉勝，致勝關鍵竟落在一度於量子空間迷失的蟻俠，鐵甲奇俠後來受此啟發並發明了「時光隧道」，一眾英雄於是在不同時空重新集齊聖石，以求撥亂反正，情況就似《龍珠Z》的未來杜拉格斯。所不同的，乃本片玩盡「穿越」元素，回到了《雷神奇俠》第2集、《復仇者聯盟》第1集、《銀河守護隊》第1集的時空，牽涉不少令粉絲興奮的情節，譬如雷神與母后的關係、美國隊長對打美國隊長、重現星爵跳搞笑歌舞等。

來到第三部分即壓軸一幕，英雄的計謀當然成功，但為了增加「戲劇效果」，不同時空的魁隆 「得悉」未來發展，因而輾轉來到本片所屬時空—這裏又有點似最新《龍珠超》的黑悟空一段。

（《復仇者聯盟4》電影劇照）

在這場終極正邪「史詩式大戰」，死去英雄「復生」與反派大軍對陣。跟上集「消滅一半人口」的震撼位不同，今集以「元祖復仇者」（即首批復仇者聯盟成員）的生死大劫，來作為觀眾哭崩的催淚彈—有的自我犧牲，有的不幸戰死，有的在穿越時光時老去歸來……相關重要老角色的歸宿，也反映一個時代的終結。

漫威用了22齣電影、超過50小時，成就了一代觀眾的美好回憶。「復仇者聯盟」正式落幕，亦成就了漫畫英雄片另一高峰。漫威以後最大的「對手」，除了DC外，還有自己。要繼續獨領風騷，好劇本是不二法門，這條路值得漫威繼續走下去。

（《復仇者聯盟4》電影劇照）

上文刊登於第160期《香港01》周報（2019年4月29日），原標題為《《復仇者聯盟4：終局之戰》一場浩瀚告別禮》，網上標題為編輯重擬。

更多《香港01》周報影評：

【冷戰戀曲．影評】音樂人的愛情悲劇 餘韻悠長的愛情烈酒

【淪落人．影評】聚焦主僕情義 故事點到即止添味道

【非分熟女．影評】蔡卓妍演出僅合格 以三級片加持的幼嫩電影

【 沙贊！神力集結．影評】 關於一個尋找家庭歸屬的童話故事？

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。