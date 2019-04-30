談了社會問題後，讓我們從國際層面看日本，尤其是它和美、韓、中的關係。眾所周知，日本和美國的關係親密又微妙，看待美日關係，似乎可以分為三層。 撰文：馬挺

【平成令和】日本的「劃時代」和「劃時代」的日本

同盟的日本VS孤獨的日本

一曰同盟。戰後，自日本解除了被以美軍為主的盟軍（GHQ）佔領狀態後，五十年代開始，據《美日安保條約》，日本和美國是同盟國。美日同盟一直被奉為日本外交的生命線。

當然，因為美軍可以在日本任何地方駐軍，這也成為日本想要從俄羅斯要回南千島群島（日稱北方領土或北方四島）的障礙。俄方的疑惑是如果美軍援引安保條約，駐軍島上，直指俄羅斯領土。怎麼辦？

二曰屬國。日本認為，可以排除美軍駐島的可能性，但事實是，不僅沒有任何法律層面的保證，就是日本戰敗七十多年來，美軍基地還一直佔領着日本大片的土地。駐軍及其家屬享有治外法權，犯罪不受日本法律制裁。

美軍基地自戰後一直佔領着日本大片的土地，引起日本人的不滿。（Getty Images）

更有甚者，日本的美軍基地上空，存在着立體的所謂「橫田空域」、「岩國空域」，地面高度達7,000米以上。這些區域不經美軍允許，民航飛機等不准進入。也就是說，日本對這些區域沒有主權。從經濟、金融、匯率、貿易、國際關係等方面，美國耳提面命，日本俯首貼耳的事例，那就數不勝數了。《三藩市對日媾和條約》簽訂後，日本政府、媒體一直表示，自己已經成為一個獨立的國家。但民間「只不過還是個附屬國」之聲，不絕於耳。

三曰復仇。前幾年一次在內地講演，一位資深記者問我：「日本人會不會報那兩顆原子彈的仇？」我答：「一定會的。」並反問：「您怎麼會想到這個問題？」答曰：「昨晚和一個日本記者吃飯……」我問：「那人如何說的？」答曰：「跟你一樣。」

曾有人要與筆者探討日本右翼勢力「反華」，我回答：不必了，日本是不屑於反華的，只不過煽動一下「厭華」情緒而已。因為他們的終極目標不是中國，而是美國！

日本人至今仍未忘記美軍投下原子彈造成的傷痛。（Getty Images）

最近，日本連厭華也不太搞了，開始與「盟友」韓國過不去了。日韓關係，自「徹底解決」慰安婦問題的進程擱淺後，徵用工賠償、海上火器雷達照射事件，以及禁止日本的八個縣海產品進口的WTO裁決上告案韓國獲勝……問題接踵而來。轉眼間，竟有人表示「日韓關係零下30度」，更有甚者開始探討「如果韓國是假想敵國」……

日本和朝鮮半島可謂積怨甚深。其實，自古代，就有很多人從朝鮮半島來到日本列島，融入了日後的大和民族，他們被稱為「渡來人」。其實，西渡半島的大和人，再回到日本，也被視為渡來人。

平成天皇多次公開確認，桓武天皇的生母是（朝鮮半島）百濟武寧王的子孫，「這使我感到與韓國的一種親切感」。2010年，在奈良舉行的「平城遷都1300年紀念典禮」，他又表明與平城京（時期）在位的光仁天皇結合、成為下一代的桓武天皇生母的高野新笠，根據《續日本紀》，被認為是以百濟武寧王為始祖的渡來人的子孫，並稱很多移居日本的渡來人「對我國的文化、技術的發展，作出很大貢獻」。

日韓關係自「徹底解決」慰安婦問題的進程擱淺後，進一步陷入谷底。（Getty Images）

對天皇這些話，韓國的媒體反應很大，但日本媒體卻一帶而過，尤其是日本的右翼勢力，對此向來諱莫如深。因為有一部分日本人內心是抱有很強烈的民族歧視的，尤其對來自朝鮮半島的人。

1910年，日本對朝鮮半島強行合併，進行殖民統治。1923年9月1日，日本關東地區發生大地震。

在震後混亂中，謠傳當時在日朝鮮人「放火投毒」，幾千朝鮮人、中國人被暴民虐殺。

戰後六十年代，在美國的強壓之下，日韓兩國締結了基本關係條約。但包括領土、賠償等都沒有得到妥善解決，為以後島嶼爭端、慰安婦及徵用工的歷史賠償問題，留下了伏線。

中日關係不是友好關係，今後也不必刻意去追求什麼「友好」。

我在內地大學開課，就曾以《中日不友好史》為題。比如歷史上被作為友好往來的事例，日本派遣遣隋使、遣唐使，是來汲取中華文化的。但從中國史書上使用的「倭國」、「卑彌呼」等稱呼，就可以看出，其實當時的朝廷並不歡迎他們。

日本派遣唐使往中國，是要汲取中華文化。（Wiki-Commons）

【告別平成】日美關係「令和開年紅」 安倍在隱忍中步步為營

鑒真和尚東渡，被視為是象徵中日友好的歷史性事件。鑒真到了奈良東大寺，被委任為大僧都。開戒壇，給太上皇夫婦、天皇直至尼僧400人授戒。但為什麼八年後，就離開東大寺，另建唐招提寺呢？

實際上是鑒真傳播戒律，觸犯了本土和尚的利益。當時，很多日本人當和尚，目的是為了不交稅。鑒真一到東大寺，就受到日本和尚的欺辱，並被捲入政爭。天皇也沒辦法，只好將他解職，另封「大和上」。賜給他一塊地，讓七十多歲的鑒真重新建寺，繼續傳播戒律。到了近現代史，中日之間，不堪回首的事情就更多了。

友好，作為烘托氣氛，是可以的。但不應該是目的。日本人早就意識到了這一點。2006年安倍晉三初任首相，到訪中國，就提出建立「互惠」關係，而非友好關係。

最近，中日關係再次轉暖。「中日友好」、「學習日本」等等再次甚囂塵上。民間往來另當別論。國家間的外交，還是平淡、冷靜一些為上。

友好，作為烘托氣氛，是可以的，但不應該是目的。中日關係不是友好關係，今後也不必刻意去追求什麼「友好」。（Getty Images）

成功的日本VS失敗的日本

學習日本，是非常需要的。但至少要想到兩點。

其一、學習「日本如何學習」。

日本學習中國，始於一千多年前。當時的朝廷只知道要日本稱臣納貢，而二十幾次遣隋唐使，帶回日本來的是佛教、漢字，還有中國文化、教養和國家治理理念、方式、法律。日本的「律令制」就由此產生。

但至少有兩項重要舉措，日本沒有引進：宦官和科舉。日本人的血統概念和貞潔觀與中國不同。宮中不需要宦官。《源氏物語》主人公源氏少時與母后（其後母）通姦，老後又陷於戴綠帽的恐懼之中。至於科舉，作為中國的選官制度，日本人讚不絕口，認為這是古代中國不論貧富貴賤，都可以有機會參與政治的制度。但日本從來沒有真正實施過。

遣隋唐使把漢字和佛教等帶回了日本。（Getty Images）

日本直至明治時代，官僚階層主要來自皇親國戚。雖有過律令規定的官職官階，但脫逸法令、主要由貴族把持並世襲的所謂「令外官」，如攝政、關白、納言等的人數，要多於「令內官」。

明治維新前後，日本發現學習了上千年的老大帝國正在走向沒落，最後竟然抵不住區區英倫三島的進攻。他們馬上改弦更張，傾倒於（西）洋學，開始擯棄中華文化。這對於一個需要時常面向海外，詮索發展方向、學習治理方式的國家來說，無可厚非。

有人說，日本人不懂得報恩，恩將仇報。殊不知，在大和民族的DNA中，沒有「恩義」。「恩」這個理念是中國傳過去的。並未植根於日本人的意識深層。而且，日本人的所謂「報恩」，主要不是對施恩者，而是要把從「先輩」（比自己資歷深的人）受到的「恩」，再施予「後輩」（比自己資歷淺的人）。再者，日本人在與施恩者的競爭中，把對方擊敗，才是「恩返」（報恩），如大相撲。中國人未必能學到日本人的「學習」方法和「學習」觀念。但至少要想到，一味拘泥於歷史之長短。報恩之有無，沒有實際意義。

日本人會把受到的「恩」，再施予「後輩」。（Getty Images）

日本1886年始創帝國大學（今日之東京大學），以及後來的十來個帝國大學，形成了為日本政府培養官僚的主要教育機構。其人才水準之高，令人咋舌。至今，還可以說，日本基本上是一個由官僚統治的國家。

日本人只選符合自己文化內核的外來事物學習，同時在學習中注重汲取其符合自己需要的部分，改造甚至擯棄其相衝突的部分。

漢字的引進，就是將鄰國中國的語言（孤立語）記錄形態，「硬」穿到了屬於完全不同語系的本國語言（黏着語）身上，形成了現今世界上唯一兼表音表意於一身的語言系統。這是日本人聰明才智的集中代表。

【性蕭條．四】日本「低慾望社會」 性產業卻發展蓬勃

東京大學與一眾帝國大學，形成了日本政府培養官僚的主要教育機構。（ Getty Images）

其二、要學習日本的「失敗」。

成功往往是不可模仿重複的，而失敗卻常有很多共同點。中日兩國先後經歷經濟的高速發展期。日本在先，但污染公害的危害，使得日本在之後的幾十年，不知花費了多少人力物力財力，才使污染得到了基本的治理。日本的公害，還有倫敦的霧霾，當初都是媒體長篇累牘批評的現象。但輪到中國開始高速發展，卻失去了或放棄了「學習」這種失敗的機會。

面對目前的中美貿易談判，日本人往往有一種苦澀的回味。

日本戰後埋頭發展經濟，竟然可以在七、八十年代，總體國力緊逼美國。美日貿易戰爆發，不但把充斥美國市場的日本汽車，砸得一塌糊塗，在底特律還把一名華人錯當日本人殺了。提高進口關稅，援引超級301條款，逼使日本開放市場……國際上掀起了所謂的Japan bashing（敲打日本）風潮。

1985年的廣場協議，逼使日圓大幅度升值。以此造成的「貨幣錯覺」，被認為是造成日本泡沫經濟的原因之一。同時，為了打擊日本高科技，美國更把NEC和富士通的超級電腦等排擠出來；以對IBM進行商業間諜為名，逮捕日立、三菱電機等六名員工；以違反巴統條款為名，責罰東芝；不准日本獨自開發衛星和軍用飛機……

日圓在廣場協議下被迫大幅升值，被認為是造成日本泡沫經濟的原因之一。（Getty Images）

從1994年開始，至2009年左右，美國政府還每年向日本政府提出所謂「改革要求」（The U.S.-Japan Regulatory Reform and Competition Policy Initiative），被認為是從美國利益角度改造日本。其內容是不公開的，實際上對日本社會產生了很多帶有根本性的變化。

比如，開放超市導致大量傳統小商家倒閉；「人才派遣」自由化，動搖了日本傳統的終身僱傭制；還有小泉首相時代的郵政改革。

以上很多內容，與目前的中美貿易衝突情況，何其相似。從長遠結果來看，這些可能不能都以日本的「失敗」一言以蔽之。但至少是與美國打交道中的「波折」或「打擊」吧？

不過，前些年有推測中國在2025至2030年左右，經濟上將與美國平起平坐。但居然會有人相信，美國人會平心靜氣地等待中國趕超上來！也沒有人「學習」研究一下早年日美貿易摩擦中，美國的策略和日本的得失。

【孤獨死之後】專訪日本「遺品整理士」 收拾了殘局卻難撫傷痛

日本與美國打交道的「波折」或「打擊」，值得中國「學習」。（Getty Images）

憂患的日本VS曖昧的日本

日本是一個沒有「憂患」、「危機」，就活不下去的民族。就像中華民族不談遠景、不談成績就團結不起來是一樣的。

世代生活在受到火山、地震、颱風、海嘯經常關照的島子上，日本民族不但習慣了災害、危機，而且，危機感成為了不可或缺的精神支柱。在他們的意識深層，沒有了危機感，反而會感到不安。所以，忽悠「失去」了多少年，煽動鄰國對日本的虎視眈眈，這都是日本民族之必需。

日本將再次走向孤獨，就像二戰之前。但日本不怕孤獨，因為孤獨才能受到注目。四面環海的自然環境，曾經使他們必須孤獨。從與大陸開始文化交往，也不過一千三百年，而真正的開國，恐怕還要從戰後算起。

日本人曖昧，不講究什麼事情都講清楚。你聽不到關於日本幾十年後將要如何如何，但日本人在很多事情上是講究「心照不宣」的。

觀察日本，其擺在桌面上的，都應該先看作是假的，而其真實，要從其「心照不宣」之中去領會。（Getty Images）

幾十年後，日本人口將大幅減少，總體國力排行將大幅度後退，但每個日本人都明白，在某個時段，自己應該做些什麼。植根於村落文化的日本集團主義精神，不是經過了昭和、平成、令和幾個元號就可以很快磨滅的。

了解一個國家，一個民族，最忌套用自己的固有價值觀。你的理所當然，往往就是別人的理所「不」當然。觀察日本，其擺在桌面上的，都應該先看作是假的（日語稱「建前」），而其真實（日語稱「本音」），要從其「心照不宣」之中去把握。其實，日本人之間的交往，也基本上是只說「建前」，而「本音」則是要你去推測的。

上文節錄自第160期《香港01》周報（2019年4月29日）《寫在令和來臨之際 日本的「劃時代」和「劃時代」的日本》。

更多《香港01》周報相關文章：

【告別平成・經濟篇】昭和模式神話失靈 凍結了的30年

【告別平成・社會篇】女性就業與少子化 經濟崩壞改寫家庭模式

【告別平成・社會篇】由紙醉金迷到斷捨離 折射日本人的昭和鄉愁

【告別平成・政治篇】兩代首相小泉與安倍 和平隙縫裏尋國族認同

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。