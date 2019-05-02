【大灣區航空．三】香港飛機租賃有優勢　新稅制成吸金關鍵

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到，要進一步擴大灣區的境內外航空網絡，並依托香港金融和物流優勢，發展高增值貨運、飛機租賃和航空融資業務等。 泛珠三角地區航空業發展迅速，同時帶動區內對飛機租賃及融資服務的需求，香港又能否把握機遇，致力發展成為全球飛機租賃及航空融資中心？

全球航空需求大增，帶動飛機租賃和航空融資業發展。（資料圖片）

中國是近年全球航空需求增長最快的地區。根據波音（Boeing）公司2018年預測，未來二十年中國將有多達7,690部全新民航飛機投入服務，佔全亞洲飛機總付運量近半，扣除退役飛機數目後，中國民航機隊規模將擴大143%至8,630部飛機。

波音又估計，屆時全球民航飛機的市場價值將翻倍增長至6.3萬億美元（折合為49.4 萬億港元）。航空業務前景可觀，不過，在飛機售價、燃油及維修成本高昂下，亦可預見全球航空業界將出現龐大的飛機融資及租賃需求。

波音預測，至2037年，中國民航機隊規模將擴大143%至8,630部飛機。（Boeing Service Market Outlook 2018-2037）

民航機租賃需求殷切

立法會秘書處2016年發布的《飛機租賃中心的主要發展動力》顯示，截至2015年底，全球有多達四成民航飛機均是出租自飛機租賃商，全年營業額高達1,790億美元（折合為1.4萬億港元）；至於在全球未來十年付運的新飛機中，也有半數透過租賃協議形式融資，涉及金額達7,250億美元（折合為5.6萬億港元）。

上述資料分析顯示，發展飛機租賃具有宏觀經濟效益：首先，有助提升航空界的整體地位，並透過業務聯動效應，間接推動融資、保險及法律服務等發展；其次，飛機租賃可創造眾多高技術及高薪職位；再者，飛機租賃屬資本密集型行業，交易額數以十億元計，可帶來可觀的新增稅收；最後，出租飛機毋須在租賃商的所在地停留，故政府只須為此投資相當輕微的基礎設施。

作為位處全球航空市場最迅速發展地域的國際航空樞紐，加上在國際貿易與金融領域佔據一席之地，香港可謂坐享發展飛機租賃的便利，但起步卻晚。2013 年，時任行政長官梁振英提出，香港極具發展飛機租賃中心的潛力，由他成立的經濟發展委員會，設立了航空融資專題小組研究相關財務及稅制問題；及後在2015年及2016年《施政報告》中，梁振英均重申香港應發展飛機租賃市場，成為航空融資中心。

梁振英在2015年及2016年《施政報告》中，重申香港應發展飛機租賃市場。（李澤彤／資料圖片）

要吸引飛機租賃商落戶，首要任務是制訂方便業界經營的稅務政策。以全球飛機租賃業「一哥」愛爾蘭為例，該國在1980年至2003年期間，將公司利得稅率大幅降低至10%，吸引大量飛機租賃商遷冊當地經營。儘管愛爾蘭其後將相關稅率上調至12.5%，但與目前經濟合作暨發展組織（OECD）35個成員國的平均公司利得稅率24.7%相比，仍然處於全球最低行列。

香港原有《稅務條例》對飛機租賃行業沒有任何稅務優惠，而飛機租賃商若把飛機租予非香港航空公司，亦無法享有就購置有關飛機的折舊稅減免，不過，立法會於2017年三讀通過由財政司司長陳茂波遞交的《稅務條例》修訂草案，把合資格飛機租賃商及飛機租賃管理人的合資格利潤稅率，定為正常利得稅稅率的一半（即8.25%），而合資格飛機租賃商把飛機租予非香港航空公司所獲得租金收入的應課稅款額，則為租金收入總額扣減支出（不包括折舊費）後的20%。

陳茂波自2017年起推行飛機租賃專用稅制改革。（資料圖片）

港需改革稅制加速鬆綁

羅兵咸永道曾分析，新稅制的執行，將使往後在香港訂立的飛機交易的實際稅率降低至約3%至6%，比愛爾蘭及另一飛機租賃中心新加坡（8%）還要低。上述經濟發展委員會的航運小組亦曾預測，港府若為飛機租賃業設立專門稅制，至2037 年，本港在全球飛機租賃市場的佔有率將達18%，同時帶來多達100億港元的企業利得稅收益，以及創造相等於總值4,300億港元的本地生產總值。

愛爾蘭稅制另一優勝之處，在於當地與全球70 個司法管轄區簽署避免雙重課稅協定（Double Tax Agreement），保證飛機租賃商不會被註冊地和公司所在地雙重徵稅。新加坡亦先後與多達80 個地區簽署避免雙重課稅協定，成功吸引國際飛機租賃巨企進駐當地設立全球或地區總部。相比之下，香港目前只與約40個地區簽署避免雙重課稅協定。財政司司長陳茂波去年曾說，短中期目標是將簽署協定的總數增加到約50份。

新加坡與多達80個地區簽署避免雙重課稅協定，成功吸引國際飛機租賃巨企進駐當地設立總部。（資料圖片）

另外，為規範離岸飛機租賃及融資交易，國際民航組織自2001年起實施《開普敦公約》（Cape Town Convention），明文確立租賃商、融資商及債權人的法律權益和責任，至今有多達78 個國家或地區獲納入公約保障範團，但至今仍不適用於香港。2017 年，時任運輸及房屋局局長張炳良於立法會辯論《稅務條例》條例草案時提到，發展飛機租賃的首要任務是調整稅務安排，在參考業界意見及經過進一步思考後，會適時考慮會否加入公約。

除了稅制，香港金融制度亦對飛機租賃發展構成制約。由於飛機租賃及融資活動需要龐大資金維持，即使是日常交易，亦會有影響金融市場正常運作的風險，因此這類企業在港上市後須定期遞交資產賬面淨值、交易所得收益或虧損等資料予當局查閱。這使飛機租賃商營運成本增加，消磨其落戶香港經營的意願。金管局已意識到這個問題，在2017年發表報告，建議監管機構調整上市條例，把因應飛機租賃獨特性而提供的交易豁免措施變為常規，吸引業界以本港為融資平台。

將於今年9月離任金管局總裁的陳德霖，任內建議調整上市條例，吸引業界以本港為融資平台。（資料圖片）

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》其中一項重點政策是積極推動珠三角境內機場擴建，包括香港國際機場增建第三條跑道、開展廣州新機場前期研究工作等，務求進一步擴大境內外航空網絡，為未來翻倍增長的客貨運需求做好準備。這股「東風」為香港帶來打造全球飛機租賃及航空融資中心，進一步強化自身經濟實力的良好契機。香港能否順勢而起，端看政府能否突破思維框架，及時解決上述種種約制。

借助大灣區東風，香港絕對可以借勢成為全球飛機租賃中心。（資料圖片）

延伸閱讀：

【大灣區航空．一】港深珠澳機場一體化不是夢

【大灣區航空．二】由研討會到主席會議 機場合作磋跎18年

上文節錄自第160期《香港01》周報（2019年4月29日）《借大灣區東風 港宜建全球飛機租賃中心》。

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