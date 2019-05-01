歷史博物館可讓我們了解一個地方的過去，香港歷史博物館常設展館「香港故事」自2001年開幕至今已18載，它如何讓我們認識自己的成長地？在策展上又有何欠缺呢？ （此乃《博物館遊蹤》系列之一）

在香港歷史博物館大堂最盡頭，可以見到「香城茶室」的招牌，霓虹燈相當耀眼。掃視一下貼在牆上的菜單，盡是港式懷舊食品：即蒸點心、豬仔包、秘製羅宋湯、絲襪奶茶、招牌鴛鴦……但我眼睛卻仍離不開右上角紅噹噹的「香城」兩個大字。「香城」二字往往與中學公開考試的回憶緊密相連─香城中學、香城居民、香城政府、香城日報……無論背景、歷史、文化價值觀都與現實中的香港如出一轍。

「香城」二字或是很多人在讀書時期的共同記憶。（歐嘉樂攝）

「香城」顯然是根據真實的香港塑造出來的。年輕人沒經歷過老一輩所說的香港「黃金時代」，要緬懷舊式香港故事，需要經過幻想，模仿重塑─到香城茶室吃個菠蘿包，或走進「香港故事」展覽的綠色電車。不過，這種模糊不清的集體記憶，是否能讓年輕一代真切地認識我們的成長地？

到香港歷史博物館參觀，可以順道享用地道港式下午茶。（歐嘉樂攝）

地方歷史博物館往往是提供給市民的一本活生生的歷史教科書，但如何呈現一個地方的緣起蛻變，涉及到敘史的手法、口脗、語調，展覽的走線方式，以及如何與觀眾互動等等。香港歷史博物館的常設展覽「香港故事」自2001年開放至今，透過文字說明、立體造景和多媒體劇場，介紹這片彈丸之地的前世今生。記者分別與民間戰爭史專家蔡耀倫及中學歷史科教師張往來到這裏，思考該館的微型「香港」，是否足夠讓香港人認識自己的家園。

歷史不是單純記錄過去已經發生的事情。追溯歷史脈絡，從中抽絲剝繭，剖析一個城市的蛻變緣起，才是歷史之於現代的重要意義。不過，兩位受訪者都認為「香港故事」比較平鋪直敘，以歷史事件主導，並非以人為本。

歷史博物館裏的這輛電車，是館內的點睛之作。（歐嘉樂攝）

少數族裔聚居 塑造多元文化背景

蔡耀倫到外國的地方歷史博物館參觀，有一個深刻印象，它們都喜歡說當地的人口組成。譬如在北海道札幌的博物館，它的敘史主調顯示：嚴格來說，沒有一種人稱作「北海道人」。日本島上來自各地的居民，在不同時期分別移入北海道，從而組成現時的新群體。香港更是這樣：從很早以前已定居在此或附近沿海地區的四大民系，還有開埠以來不同國籍的人紛紛移居香港，慢慢構成現時華人以外的少數族群人口。雖說是「少數族群」，但他們對造就今天的香港有莫大貢獻，這些卻沒記載於「香港故事」裏。「如果沒有*嘉道理，我們現在分分鐘沒電用啊！」蔡耀倫笑道。

嘉道理家族（Kadoorie Family）是巴格達猶太後裔，19世紀於上海發迹。後來埃利嘉道理（Elly Kadoorie）在香港入股中華電力公司，並先後取得九龍及新界的電力供應權。其孫米高嘉道理（Michael Kadoorie）為現任中電集團董事會主席。

廣東、福建沿岸的水上人過往以海為家。捕漁也是華南一帶經濟重心產業。（Getty Images）

以前早在南方定居的水上人、從北方而下的移民，再到近代英國人到來，改變了香港蛻變過程中的人口面貌。「即便開埠後，也不是只有英國人在香港啊……人流動的故事，將我們的香港塑造為多元、接受能力強的地方。」蔡耀倫認為，「人的流動」其實就是香港最獨特的一種精神面貌，其發展路向基本上就是「人流動的故事」。

「你在香港走出街見到白人、非裔人士，你不會覺得奇怪啊……但你想想，在日本見到一個非洲人，總會有少許驚訝。」香港是多元化社會，習慣遇到不同族群，這是我們的獨特之處，並傳承至今。

現在，我們很容易接受外國語言，很多人會去學日文、韓文、西班牙文等，之所以有動力學習某種外語，正體現了香港人敢於接受多元文化的特質。「不過，在香港歷史博物館裏，似乎比較缺乏這種反映香港人特質的內容。近代史這部分，很少描述到香港各個族裔在英治時期的生活。」

上世紀40年代，國內不少人因避難而輾轉逃到香港。（Getty Images）

不只生活在香港的少數族裔，即便是華人流動也有很多故事。譬如戰前中國內地有很多人南下打工，為香港注入源源不絕的勞動力，亦構成戰前香港的大分額人口。再到抗戰期間，國內也有很多人抵港協助防務。中共建國之後，則有很多來自上海、廣州等富裕城市的實業家、知識份子南來香港。他們最初只想暫居，卻想不到一生留在香港。他們對現代香港的建設有實質貢獻。

民間戰爭史專家蔡耀倫。（受訪者提供） 蔡耀倫認為，這都是館內鮮有提及、卻很值得細訴的「香港故事」：「不要總是老調子：『英國人打中國，滿清政府割讓了香港……』是的，這是不容抵賴的事實……但試想深一層，我們今日的香港的確是英國人建設出來的。」每個人都像砌格子般慢慢堆砌，最後就成為現今香港這一塊大的「馬賽克」。他稱，「來到二十一世紀，每個人都說『全球化』、『地球村』，而香港這個城市本身就是『地球村』。」

教科書結合博物館 學生加深認識

說起少數族裔在香港的歷史，本身作為中學教師的張往表示，最近新編的中學課程，已經議定將會加入有關香港少數族裔的內容，包括猶太人、南亞人、日本人、歐洲人等族群。「香港最特別的地方是多元，你讀歷史就是要認識這種價值觀……你要學習到少數族裔這個概念，你才能學到怎樣與他們相處。」

倘若香港歷史博物館未來翻新改造，在理順香港歷史脈絡的同時加入少數族裔的元素，未嘗不是一個嶄新的敘史視角。配合未來歷史科的教科書內容，學生能親眼看到年代久遠的相關原始資料，更能了解今日香港的緣起。

館方回應《香港01》查詢時表示，他們現正構思更新館內常設展覽，計劃中的專題展區會包括不同族群在香港的故事，首輪將介紹香港的葡裔社群，希望藉此展示香港的多元性。

將歷史博物館與教科書結合，兩者相輔相成，有助提高學生對於學習歷史的興趣。（歐嘉樂攝）

談起常規歷史科課程，張往進一步建議，教育局可以考慮與香港歷史博物館館方商討，將部分館內藏品數碼化，放上網絡共享資源平台，供教師隨時隨地在課堂上展示。「現時很多教育局的網上教學資源已經很舊，並沒有定期更新。」若能將博物館與教育資源兩者結合，可讓教師和學生共享館內藏品資料。但現時的局限是，教育團體和教師沒有渠道看到館內的數碼化藏品。由於課時緊迫，學校又未必可以定期抽空帶學生參觀博物館，這或令他們在學習歷史方面處於被動狀態。

茶客閒聊坊間點滴 成最動聽章節

除了「人的流動」，一路看下去，展區鮮有出現「人」這個元素，很多都是與「事件」有關的東西。張往認為，館方在未來的更新工程中，可考慮多加「人的故事」。譬如當訪客走到模擬舊式涼茶舖的造景前，會否有機會聽到當年舖頭東主或一眾老茶客的小故事？

也許只是雞毛蒜皮的小事，然而坊間點滴，往往是最動聽的章節，訪客留下的印象也最深刻。

當訪客走到模擬舊式涼茶舖的造景前，如果能聽到街坊老茶客憶說以往點滴，絕對能讓展覽變得更加像真生動。（歐嘉樂攝）

有關戰後香港的部分，館內除了設有一些仿真造景，還有劃出陳列舊式玩具的展區。熟悉香港工業史的讀者相信亦有所認識，在上世紀六、七十年代，香港製造的玩具傾銷全世界，是全球玩具製造中心。蔡耀倫提到，戰後初期，很多香港製造的玩具是以「Empire Made」為標記，後來才有「Made in Hong Kong」的標記。這正好是一個很好的教材，見證了香港如何由一個沒太多人認識的小漁港，蛻變成世界知名的工業城市。

同時，「玩具生產」也是一個側面的切入點，勾勒出香港作為英屬殖民地，在戰後脫殖風潮中的地位及轉變過程。館方只以陳列方式「介紹」香港製造產品，卻未能見微知著，藉此連繫到香港蛻變脈絡之中，實屬遺憾。而且，製造業工人是推動香港向前發展的重要一環，展區卻忽略了「人」的元素，沒有把他們的故事納入其中。

香港的玩具生產工業，是認識香港蛻變的最佳切入點。（歐嘉樂攝）

在戰後時期展區的盡處，設有從上世紀六十年代開始至九七回歸的大事回顧線。蔡耀倫很快就留意到上世紀七十年代有關「海上學府」的相片資料板。「海上學府」的前身「伊利莎白皇后號」是一個有趣的故事。當時它是世界上最大、最豪華的郵輪，擁有「伊利莎白皇后號」的船商董浩雲是全球七大船王之一；其長子董建華是香港特別行政區首任行政長官。無論在國際或是本地層面，有很多關於董浩雲的故事可說，但展板僅生硬地略略提及，這樣就浪費了一個「人的故事」。

昔日「世界七大船王」之一的董浩雲，實有太多故事可說，可惜在此展板僅約略帶過。（歐嘉樂攝）

上文節錄自第160期《香港01》周報（2019年4月29日）《博物館講故事 我們認知的香港是這樣煉成的》。

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