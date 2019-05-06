【5G】因「洩密」革大臣　英國為5G政策設下先例

上周三（5月1日），英國首相文翠珊辭退國防大臣韋廉信（Gavin Williamson），原因是有令人信服的證據表明韋廉信洩露國家機密，將英國政府對中國電訊巨企華為參與英國5G建設的取態公諸於眾。

4月23日，英國《每日電訊報》獨家披露英國國家安全委員會（NSC）的會議內容，指英國將有限度允許華為參與英國的5G網絡建設。消息一出，引發全球熱議，英國政府亦對未正式公布的政策遭到洩露感到震驚，隨即對事件展開調查，包括韋廉信在內共有五名大臣因在會議上提出反對而備受質疑。

韋廉信否認洩密，並且以自己孩子的生命作擔保，力圖證明自己的清白，認為這是與內閣秘書塞德威爾（Mark Sedwill）之間積怨的結果。然而，即便韋廉信的革職與黨爭有關，亦無法否認關於華為政策的洩密事件，不僅令英國內閣的鬥爭再次浮上枱面，亦再一次反映了美國全方位排擠華為的手段。

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）因為洩密英國政府對華為5G建設的取態而被革職。（路透社）

美國的進擊

過去一年多以來，美國一直致力於遊說各盟友國排擠華為，聲稱華為設備危害國家安全，「五眼聯盟」之一的澳洲則率先跟隨美國封殺華為。不過，美國從未向盟友提供確鑿的證據支撐其說法，華為亦從未被發現涉及間諜活動，再加上其5G設備有着其他公司無法比擬的優勢，因此美國的「華為威脅論」漸漸失去了說服力。即使是去年曾經否決華為5G方案的新西蘭，亦於今年2月份表示「從未將華為排除於新西蘭的5G建設之外」。

隨着盟友的動搖，英國政府的取態顯得尤為重要。倘若英國允許華為參與5G建設，將對美國圍堵華為的攻勢造成重大打擊。近一個月以來，諸如美國中情局（CIA）獲得情報，宣稱華為受到中國情報部門、解放軍的資助等此類未經證實的消息在英國新聞界傳播，這些消息散播的來源不難揣測。

過去一年多以來，美國一直致力於遊說各盟友國排擠華為，不過美國從未提供證據支撐其論調，亦使其「華為威脅論」漸漸失去了說服力。（路透社）

可是，即使美國想在輿論上引起外界對華為的恐慌，亦無法掩蓋華為有利於各國5G建設的這一事實。因此，當英國政府對華為的取態遭到洩露後，美國便毫不避諱地在政策層面上向英國施壓。上周一（4月29日），美國國務院副助理國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）表示，「華為並非值得信任的供應商」，「如若英國或是其他西方國家使用華為設備，美國將重新審視雙方分享情報的可能性」，顯然是以情報系統向英國作出威脅。

文翠珊的整肅

實際上，相比於缺乏證據證明的「華為威脅論」，美國的施壓是試圖公開干預英國內政，是實實在在地威脅英國的國家安全，這亦是此次洩密事件引起英國政府震驚之處。

此前，參與英國國家安全委員會的大臣皆簽署了保密協議，但根據多家英國媒體報道，韋廉信之所以對外透露消息，主要是出於「擔心此政策觸犯美國」的考量，以圖透過社會輿論及華府向文翠珊施壓。然而，未正式通過的政策遭遇洩露，正中美國下懷。

一方面，美國試圖通過施壓令英國決策者陷入兩難；另一方面，鑑於英國脫歐毫無進展，文翠珊擔任首相的時間或已接近盡頭，美國希望能夠通過拖延來影響英國政府的決定，若下一屆政府否定文翠珊的華為方案，美國排擠華為的計劃便有機會實現。

文翠珊此次以強硬態度辭退內閣大臣，一方面是為了樹立自己在內閣的權威，另一方面亦是向外界展示英國政府的強硬態度。（路透社）

韋廉信此前被認為是文翠珊的「左右手」，故此次事件令人質疑文翠珊在內閣的領導能力，令文翠珊有必要以強硬的態度反擊。一方面，文翠珊能透過革除韋廉信，在內閣樹立權威；另一方面，文翠珊的做法亦向外界透露出英國政府在5G規劃上不受別國干預的強硬態度。

英國雖然是美國最重要的盟友，但政治上亦一向勢利，歷來將國家利益擺在第一位。而今在5G領域是否允許華為參與，已經儼然成為一個「是否對美國效忠」的問題，英國在華為問題上應對美國施壓的方法，或將成為他國參考的對象。

上文刊載於第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《因「洩密」革大臣 英國為5G政策設下先例》。

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