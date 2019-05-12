不管你的個人立場如何，均無法不承認「中港融合」是香港探索發展路向時無法迴避的命題，而香港與深圳如何加強聯繫，則是這個發展大脈絡裏的關鍵一環。如何加強基建互通及在規劃上互相配合，在港深兩城政府交往中反反覆覆出現，早在九七之前，即使香港尚由英國管治，也有人提出過讓香港和深圳「共同規劃、共享基建」——在深圳建造香港的新國際機場。不過，當時港深各有其「主」，方案當然不獲英方支持，計劃也就從未正式成形，可說連「扼殺於萌芽狀態」也稱不上。 回到當下，港深已不再是「敵對」關係，要是類似的倡議再現，我們又當如何看待？該視之為天馬行空，抑或認真思考是否可行？現在重塑這段只見於解封政府檔案的歷史，不單可作有趣秘聞視之，亦可從另一角度認識港深關係的淵源，進而對中港融合、港深同城等議題有另一番理解。 《大灣區航空》報道之四

1980年1月4日，《南華早報》獨家報道了一單令港府困惑不堪的新聞。報道稱，中國已批准興建一座橫亙深圳河的機場，充當「香港的第二機場」，目前計劃已傳至英國外交及聯邦事務部國務大臣百禮嘉（Peter Blaker）手中，只待英方批准，即可成事。

計劃如斯創新、重大，港府官員以至百禮嘉本人卻均對之摸不着頭腦，紛紛表示聞所未聞。有趣的是，事情非以港府澄清而即時告終；相反，這則空穴來風的「新聞」，竟令中、英、港三方展開了一場歷時數年的心戰。

其實早在1965年，港府已預計啟德機場會在十五至二十年內不敷應用；1975年，官方聘用的顧問公司初步建議在大嶼山北部的赤鱲角建造新機場，這些都不是秘密，是以《南華早報》的消息令人深感唐突。

早在1965年，港府已預計啟德機場會在十五至二十年內不敷應用。（資料圖片／路透社）

報道觸發中港互摸底

報道指，新機場將位處后海灣，橫跨深圳河，跑道在大陸境內，惟中港兩邊各有客運大樓，來自香港的乘客會在香港完成出境及清關手續，而前往香港的旅客，則在由港方設立的「特殊客運大樓」辦理手續。乘客欲到新機場，可乘水翼船、直升機、單軌火車，或經新建的高速公路，海陸空三路俱全。據悉，機場需時五年建造，涉資達20億港元，中港政府各負責三成，剩下的則由香港、美國及海外中國商人組成的財團承擔，作長線投資。這個牽線的財團更建議中國將機場劃為「中立區」，確保航空公司能不受限制進入。新機場將由一股份公司營運，執行委員會的組成須得各方同意。

舉凡位置、基建配套、過境手續、工程預算、完工年期、管理機構等，均見於傳聞中的提案之內，繪聲繪影，難怪報道一出，即使港府確知中英從沒此等計劃，仍不敢掉以輕心。

港府早於上世紀七十年代已研究在赤鱲角興建新機場。（資料圖片／GettyImages）

據港府內部調查，事件源於報道刊出前一年的一件小事。1979年9月，百禮嘉到訪一家熱中參與廣東項目、名為Andrew Jean and Associates（AJA）的香港財團，其間，該財團向百禮嘉呈交了一封信，內容與《南華早報》的報道相仿（諷刺的是，百禮嘉及其身邊官員均不記得曾有此信）。港府估計，是次風波由AJA引起，他們旨在推進心中盤算。這番推測是對是錯已無從考證，但假如「報料人」真欲逼政府上馬，卻是先勝一仗—報道出街僅數天，廣東省官場中人便開始探聽港府的態度，港府亦不得不認真研究對策，又推想假如中方認真看待這個「計劃」，他們該如何應對。

為使大眾不相信《南華早報》的故事，時任民航處處長紀業（Brian Dennis Keep）率先粉墨登場，接受《大公報》訪問，重申香港確有必要建造新機場，雖然顧問工程公司的研究報告尚未完成，但其時的最佳選址是赤鱲角。這篇刊於1980年1月11日的專訪用意明顯，就是要表明所謂的「跨境機場」不是官方計劃。

1980年一則深圳擬在深港邊界處興建新機場的報道，引發中港兩地互探虛實。（資料圖片／公共圖書館檔案）

不過，香港傳媒並沒就此了事。《東方日報》記者致電予中國國際信托投資公司（今日的中信集團）香港負責人吳志超，查詢他對《南華早報》報道的看法。《東方日報》稱，吳志超已向各方打探真偽，北京、新華社和其他本地親中團體均謂從沒聽過這「計劃」。港府政治顧問魏德巍（即後來的港督衛奕信）為此邀約吳志超午膳，席間吳志超指《南華早報》的報道子虛烏有，而令魏德巍印象尤深者，是吳志超冷嘲稱（commented with a wry smile），即使計劃成事，中國也不會提供資金。大概是吳志超言辭真切，加上《大公報》報道紀業專訪時隻字不提傳聞中的「跨境機場」，魏德巍判斷中國不欲讓人對這個憑空而至的「計劃」多作遐想。同年3月，布政司姬達（Jack Cater）在工程師學會周年餐會中透露，赤鱲角很可能是新機場選址，港府高層級官員如此公開表態，民間自然不再談論「跨境機場」。

鍾士元獨倡建跨境機場

此後半年，事情漸被丟淡，就連5月行政局討論工程顧問撰寫的新機場研究報告時，也沒將「跨境機場」列入備忘。然而，該年夏天發生了一件事情，令港府再次改寫議事日程。

（資料圖片／李澤彤攝）

1980年8月，兩名香港英資公司（包括香港太古）高層獲邀到深圳，與國務院第三機械工業部（專掌航空工業）副部長陳少中會面。原來，第三機械工業部已獲明確指令，要在深圳建造機場，故先聯繫外國公司，聽取建議。據兩名英資高層理解，中國的計劃事在必行，香港會否興建新機場，已不會影響他們的部署，更甚者，中方似乎欲以深圳的國際機場取代啟德機場地位。太古集團主席彭勵治（後來任香港財政司）立即將消息告之姬達；與此同時，港府已循別的途徑得知此事，更發覺中國副總理王震也對計劃甚感興趣。署理政治顧問歐義恩（Iain Orr）非常擔憂，認為這將不利香港，須設法說服中國相信赤鱲角機場也能令深圳受惠，使他們打消念頭。

事已至此，以麥理浩為首的港府該如何自處？應該堅守赤鱲角計劃，抑或真的要改與中國合作，在深圳合建機場？一山不能藏二虎，假如赤鱲角機場非建不可，那又將與深圳機場保持什麼關係？兩個國際機場如此鄰近，會否形成惡性競爭？問題複雜且影響深遠……請繼續閱讀：【大灣區航空．解密檔案】赤鱲角或深圳？當年香港新機場暗戰．下

重要參考歷史檔案資料︰ HKMS189-9-255, Possible New Airport for Hong Kong, 1978 HKMS189-5-44, Possible New Airport for Hong Kong, 1980 HKMS189-8-7, China's Economic Relationship with Hong Kong (Shenzhen Economic Zone), 03.01.1983 - 09.01.1984 HKMS189-9-34, Hong Kong International Airport, 18.03.1986 - 19.12.1986 HKRS934-8-105, Possible Airport at Shenzhen

上文節錄自第160期《香港01》周報（2019年4月29日）《赤鱲角抑或深圳？解密檔案中的香港新機場暗戰》。

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