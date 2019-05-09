過去一周，與《復仇者聯盟4：終局之戰》同檔上映的，只得一齣日本片《無名浪子心》（His Lost Name）。這既反映了片商的信心，更重要是，說明本片的目標觀眾，如何跟前者大不相同——這非什麼動作特技片，而是韻味深長、訴諸心靈的純文藝片。事實上，院線應多給觀眾選擇，何必讓一齣電影幾乎獨霸全港戲院？

《無名浪子心》的節奏頗慢，甚至比一般日本片更慢，大家必須做好心理準備。然而，隨着故事推進，觀眾不難發現，片中人物劇情隱藏不少懸念，愈追看愈覺戲味濃。必須強調，相關伏筆回應並非俗套的「扭橋」，留在電影最後一刻才一次過推翻，而是廣泛穿插於不同部分、順其自然地帶出——這種處理，突顯了編導故事鋪排手法高超。作為是枝裕和的愛徒，導演廣瀨奈奈子誠然不辱師傅之名，尤其考慮到這是她的處女作品。

電影還有一大看頭，乃折射出跟香港截然不同的文化價值觀。由香港到日本，均存在各種社會問題，其中日本青年下流情況，恐有過之而無不及。在電影世界裏，到底彼方會如何呈現，以及如何演繹？除此以外，在面對人生抉擇時，戲中亦展現了日本青年與香港青年的異同。

《無名浪子心》訴說日本「廢青」重拾自我的旅途，表現主人翁的迷惘。（電影劇照）

《無名浪子心》講述一名日本「廢青」重拾自我的旅途，其英文片名正好表現了故事主人翁的迷惘。當然，「無名」之謂也語帶雙關。昏迷河邊的青年主角蘆澤光（柳樂優彌飾）謊稱自己名叫「真一」，碰巧跟把他救起的大叔哲郎（小林薰飾）亡子的名字相同，這個名字為兩人一段亦師亦友、亦父亦子的關係埋下了伏筆。

如前所述，由主角的名字，到兩人的家庭、事業等背景，以至彼此過往犯下什麼「錯」、各自心底裏都有個「結」，相關伏筆回應都很自然流露。例如，為何哲郎居然收留這位陌生人「真一」？為何光總是神情壓抑？為何他對店員被責罵特別關注？為何哲郎總對他充滿期待？

（電影劇照）

凡此種種，電影均沒有透過簡單一兩句「答案式」對白交代，不會突兀生硬地令觀眾「頓悟」，而是透過許多細節鋪排讓大家「漸悟」，套用推理片說法則是慢慢把「疑點」累積至「證據」。這種敘事手法，不單更加寫實，同時亦更人性化，不似「為做戲而做戲」。

光與哲郎之間的一段情，固然貫穿全片。但電影的終極主旨，還是落在光這位「廢青」的心路歷程，哲郎不過是反襯他的綠葉罷了。光一開始向哲郎自我介紹時，已經道出一切：我想找回自己，我正在旅行。到結尾時，光拒絕哲郎繼承家業邀請，站於十字路口不知方向，也表達出他對未來人生的茫然。本片日文原名為《夜明け》，即是天亮之前，無疑意指「廢青」尚未看到曙光。

光之所以出走、浪蕩，本因他的家庭、事業俱失意。不過，當他在哲郎的狂熱父愛投射下，不單大有機會重拾家庭溫暖，還可望為哲郎接棒當老闆，光卻顯得不知所措、不情不願。日本「廢青」的進退失據，乃至如此。在成年人看來，彷彿是「對他好又不是，差又不是」，然而，這又確是時下青年的心態，總之自甘「零存在感」，只求「佛系」過活，跟電車男、草食男等現象一脈相承。

（電影劇照）

過去日本電影常見「奔跑」情節，以表達角色如何「追逐」理想。然而，本片的「奔跑」卻在呈現「逃避」，光只想逃出哲郎的小鎮、哲郎的家、哲郎的公司。問題是，他有新目的地及理想嗎？當然沒有。本片諷刺味道之烈，可見一斑。早前的《逃避可恥但有用》（或稱《月薪嬌妻》），雖褒揚了「逃避」價值，但是面對人生的態度尚有積極一面。本片呢？最多只能說，還幸光最後沒在十字路口自殺。

日本跟香港一樣，年輕人彷彿皆看不到黎明先兆。惟日本似乎更灰暗些，畢竟港人料會更積極接受哲郎的好意與生意。另一不同，乃日本片沒有訴諸政治，都將青年問題歸咎自身的心態與選擇。

日本進入新的「令和」時代，究竟會否擺脫黎明前的黑暗？主角之所以取名「光」，多少透露《無名浪子心》的向背！

上文刊登於第161期《香港01》周報（2019年5月6日），原標題為《《無名浪子心》日本「廢青」迷途尋道》，網上標題為編輯重擬。

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