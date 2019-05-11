內地城市化競爭浪潮洶湧逾三十年，各出奇謀，由硬性產業發展到城市軟實力及形象包裝，要「打造」各自的城市名片，近一兩年更進入全新階段：網絡造城運動，也可直接稱為「網紅城市潮」。社交網絡在宣傳推廣上大發神功，成為最大驅動力，特別吸引年輕網民狂歡參與。一些城市因刷屏式奇觀分享而爆紅，也因流量變現招徠大批遊客，在旅遊、消費互動中重塑自身形象。

前網紅城市有廈門、重慶、成都等，而去年開始，最受追捧的必屬西安無疑—由千年古都變為潮人據點，它也是這股網紅效應下變身尺度最大的城市。讚賞者歸納它為近年旅遊及城市形象推廣最佳案例，批評者說俗艷過剩、揠苗助長，但論人氣及宣傳策略，西安的確反映了新時代網絡宣傳之於城市形象的重要性。

西安顯然已非那個印象中的長安古城，但歷史抹不掉，古董也算是資產，街頭的宣傳依然不時提醒你，帶你回到盛唐時的長安─儘管城中各處見到最多的標語宣傳其實是打黑清除惡勢力。這種盛唐的提醒，似乎和整個「中華文化偉大復興」的論說十分配合，皆因那假設是如此理直氣壯：看！當年長安就是全世界的中心！

古都西安化身網紅城市，用霓虹燈光裝點城墻。（Gettyimages）

夜色來臨，近大雁塔廣場的大唐不夜城兩側道路上人群比肩接踵。遊客們紛紛將相機和手機鏡頭對準了由各種燈光設施鋪設出來的城市奇觀：火樹銀花、變幻色彩的華表柱、隨音樂躍動出不同形狀的噴泉、模擬秦始皇巡遊的儀仗隊、唐代詩人的群像等等。市集中，稍有設計的幾個小舞台上，各國藝人進行着世界民謠、搖滾、琵琶彈唱等現場表演。

時空在這裏有點錯亂，它想締造一種當年中外雲集的盛世景象，只是冒充國際化的三流街頭賣藝者力有不逮。卻不妨礙遊人去記錄和分享，不由自主地沉浸到場景之中，同時進行飲食、購物等各類消費。大批年輕人在拍攝短視頻，主要在抖音、小紅書等現在內地最火的社交平台上分享，以載歌載舞的方式，和粉絲及朋友們分享奇觀和感受。

整座城市也在進行面貌重建，主要用燈光和塑料營造奇景，大雁塔、鐘鼓樓、古城牆等傳統景點的外觀煥然一新。（視覺中國）

無拍照不歡的奇觀之城

這就是所謂「網紅城市」西安的日常情景。兩三年前，這座城市可能還略顯冷清，豐富的歷史遺產和深厚的文化底蘊，並未能轉化為應有的吸引力和經濟效益，比其他西部大城市如成都差一大截。以前提到西安，人們總聯想到黃土、大西北、秦腔、兵馬俑古蹟，像一個長長的中華文明過時的遺產清單─直到它在社交網絡上爆紅，人們才驀然注意到這些全新亮點，趨之若鶩地前來「打卡」。

點擊下圖更多西安打卡地實景：

整座城市也在進行面貌重建，主要用燈光和塑料營造奇景，大雁塔、鐘鼓樓、古城牆等傳統景點的外觀煥然一新，尤其在夜間，燈光火着，五顏六色，甚至氾濫到近乎光污染程度。城市的觀察者笑言：看大唐不夜天的夜色，恍如置身中國大西北燈飾大賣場。相信有燈光就等同富裕先進的審美，似乎仍是後發城市的共通邏輯。

一切其實從有系統的城市改造開始，包括古蹟的翻新及更多仿古蹟的落成，繼後幾年，還會有全運會體育館、展覽中心等陸續建成。但突破口是早兩年的一首《西安人的歌》，雖是口水洗腦歌，粗糙簡明但易上口，像其他新時代網絡紅歌，卻唱出了西安的各種土味吸引力：

有一座城市 它讓人難以割捨 / 有一種懷念 它叫做曾經來過 / 有一種旋律 它扯着嗓子唱歌 / 在它的中心人們叫它鼓樓鐘樓 / 有人說西安水土讓人變得懶惰 / 來打把挖坑 我教你啥叫生活 / 是誰對西安印象留在黃土高坡/來跟我唱一首咱西安人的歌 / 西安人的城牆下是西安人的火車 / 西安人不管到哪都不能不吃泡饃 / 西安大廈高樓 是連的一座一座 / 在西安人的心中 這是西安人的歌。 范煒與程渤智

西安回民街上的有趣小吃，引得市民拍照。（視覺中國）

網絡洗腦曲在抖音時代的傳染病式普及特色，誘導更多人去自拍自唱，上傳各自的西安之歌版本，拍出各自眼中的西安面貌。抖音正是這個短視頻時代最適宜傳播這種小花巧的載體，每天不斷刷抖音，已變成千萬手機群眾的日常。而《西安人的歌》和抖音的興起看來不謀而合。

除此之外，就是吃喝玩樂網紅店花招百出。例如在永興坊的酒坊，有個摔碗酒的玩意，每天排長龍，為的就是拿着小酒碗，喝一口然後用力摔。可想而知，那是一個多麼適合拍攝的短視頻動作。那種西北豪情，卻又跟西安一拍即合，讓它變成儀式，不到此摔一下酒碗，對許多人而言，就像沒來過西安一樣。

西安酒坊出現的摔碗酒民俗，成為遊客們拍攝短視頻、上傳社交網絡的熱門素材。（中新社）

當然，純賣古蹟不足夠「在地」，所以其實配合整個城市發展，地產開發商還蓋了不少新購物商場，而且看賣相及牌子，也是直追一線城市。在西安開了自家的第一家專門麵店的歐陽應霽告訴筆者，選擇西安，是看中它有種不熟悉的熱鬧。的確，這是一個古老但如今在嘗試年輕化的城市。就如我們都喜愛之極的陜西省博物館，還以藏品中的著名壁像為藍本，開發了Q 版的唐代娘娘公仔。

還有一家叫「長安大牌檔」集結了西安地道小吃的連鎖食肆，裝修在販賣西安古風之餘，也不忘開發網紅食品，一種叫毛筆酥的形如文房四寶的食品，那毛筆尖原來是鬆軟的酥皮。味道不怎樣，但整個氣勢（上菜時有乾冰冒煙）和畫風，都是專為拍照而設。再如網紅「火山雪糕」，也是冒煙的冷凍感加粉彩顏色的雪糕，可以說回應了當下旅遊和飲食的要求：不能被好好拍照傳播的，就不是好的食物。同樣，沒有奇觀異景給人拍照傳播的，就不是一個好的旅遊城市。

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上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《千年古都變潮人據點 內地網紅城市的崛起與危機》，網上標題為編輯重擬。

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