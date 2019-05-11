無可否認，網紅城市在宣傳上的成功，間接促進其旅遊和消費數據的增長，而奇詭景觀和店舖也正在重塑城市本身的審美趣味。伴隨着圖片、視頻成為互聯網傳播的主流載體和人們獲取信息最主要的方式，美感對於城市顯然益發重要。而重慶、西安等城在網絡上的分享形象，至今卻提醒人們，它們可能已患上了審美匱乏症。

承接上文：【網紅城市】過氣網紅城市不過氣 打造新生活想象

重慶洪崖洞景區，遊客在拍照打卡。（視覺中國）

一方面是臉譜化的堆砌和重複。網紅城市的視覺景觀高度重疊，在重慶的洪崖洞、西安的大雁塔廣場以及南京的夫子廟街區，傳統建築固然風格迥異，遊客們在夜晚看到的卻是相同的張燈結彩，一樣的「大紅燈籠高高掛」、「什麼都來個LED」，塑料和燈光等材料製造的俗艷奇觀。而人流最密集的街區，兩側店舖從風格與商品都高度雷同，遍地都是老成都蓋碗茶、江湖老火鍋和連鎖的快餐店，價格虛高，多數沒能提供與人氣相符的高品質和服務。

發力最猛的西安，在古樸的城牆上堆起造型浮誇的玩偶、燈飾，猶如數百年古蹟直接嫁接到八十年代酒廊當中。（視覺中國）

另一方面是審醜現象的流行。網紅城市的形象營造邏輯，往往包含傳統與時尚的兩面，試圖為古老的文化符號裱上一層鮮亮的包裝。奇觀化和主題化是兩個主要方式，而效果通常適得其反。發力最猛的西安，在古樸的城牆上堆起造型浮誇的玩偶、燈飾，猶如數百年古蹟直接嫁接到八十年代酒廊當中。

ins風咖啡館千篇一律，但還是吸引顧客前來。圖為武漢一家網紅咖啡館。（視覺中國）

這也不單是網紅城市出現的審醜情況。有內地雜誌指出，中國已進入「低美感社會」，現象包括：醜形象、土味家居、奇葩建築、非人街道、塑料設計、網紅臉、偽古風、廣告有毒、抖式快感、文化霧霾。這些現象在網絡城市中體現得最為顯著。或如英國人文地理學者大衛．哈維（David Harvey）所言：這是一種不可避免的城市經驗，意象和文化產品作為資本流動的載體，也是實現利潤不斷增長後的新辦法。

許多城市的展覽雷同，年輕人卻趨之若鶩，都是為了能被拍或者傳播呃like。（視覺中國）

網紅城市面臨的一個重要問題在於持續性。中國互聯網發展日新月異，借助網絡平台實現一時的成功，並不能解決長期和根本的困境。在被過載的信息圍剿的境況中，城市本身的知名度競爭力升得快也跌得快，甚至在窄化現代人的體驗和想像力（一切都是為了能被拍及傳播呃like）。

這一波網絡造城運動，從根本上有無法持續的危機，因為其違反了城市本身的差異化精髓，以及有欠缺經濟及文化配合踏實發展的可能。

成都IFS的大熊貓雕塑前，網紅在直播。（視覺中國）

從這處境上看，這些城市走網紅道路其實是迫於發展瓶頸所作的選擇，也有競爭態勢使然。如成都、南京和西安，儘管一直作為省會，但難以遏制人口向特大或超大城市集中流動的趨勢，同時因為資源未能有效利用及傳統產業衰退，難以避免呈現增長減速或衰退；在各自所屬的大區間，它們也面臨毗鄰城市的競爭，如重慶之於成都，蘇州之於南京，這種競爭關係的存在迫使省會作出策略調整。人口和流量是首要目標，而景觀營造上，不可能為了顧及少數精英的趣味，只能傾斜。

重溫《網紅城市》文章：

【網紅城市】千年古都變潮人據點 內地城市重塑自身形象

【網紅城市】過氣網紅城市不過氣 打造新生活想象

上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《千年古都變潮人據點 內地網紅城市的崛起與危機》，網上標題為編輯重擬。

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