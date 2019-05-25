像大多數搞創作的人一樣，楊寶文看起來年輕、聰明，話匣子一打開，就滔滔不絕，而且總能一本自信地說起自己過往的人生與接下來想做的事。她說，自己半生遊歷過不少國家小城，卻總是想念那個孕育她成長的地方：山城一樣的香港中文大學。因為大學那幾年，為她今日之所以成為現在的自己奠定了基礎。「那段時光裏，教我明白到，創作於我的興奮是沒有其他東西可以取代的。」楊寶文（Polly）說。

那時，楊寶文沉迷於劇社，花了許多時間在創作劇本和導演話劇上。那時，她做過最難忘的劇叫《入波、俾油、放手掣》，表演場地鋪着像放大版的大富翁道具，演員隨着音樂走上「大富翁」上不同的格子，不同的格子有不同的對白，「像人生，我們總是在不知不覺間活在框框裏面」，到了最後，格內有人拿出金幣，擲到格子的外面─漆黑的世界裏，金幣「哐」一聲落地，原來天外還有天，格子外有另一世界，自由來到了，這時燈光亮起，演員隨着音樂，與觀眾一同起舞……

「雖然故事很顯淺，但我當時已經深信生活並沒有框架，框外的世界不是黑暗的深谷─只要有勇氣走出去，我們都是自由的。」她說。

（資料圖片／高仲明攝）

楊寶文是電影監製，有很長的一段時間長居內地，與香港導演張之亮合作，她參與過對方的《墨攻》、《車票》、《肩上蝶》等作品，其後又先後製作中韓合作電影《香氣》、《奪命旅行》、《漂流物》，後來才回流香港，參與港產電影作品《女王撞到正》與《非分熟女》……

《墨攻》電影劇照

（大學）那段時光裏，教我明白到創作於我的興奮，是沒有其他東西可以取代的。 電影監製楊寶文

楊寶文大學主修商業管理，畢業後，卻沒有走進商業世界。那麼，是什麼令她走進電影圈呢？

「畢業那年互聯網發展剛起步，卻很快出現泡沫，我進了全港首個以影片作為內容的網站當編輯，一年不到又轉到網絡電視公司。」她說，當時的香港很精彩，年輕人都有自己的花花世界，尤其在那些新科技公司裏，大家都是科技初哥，公司樂於投放資源，只要你有念頭想做，公司上下就會放手一博，一起發夢。

「因為那時還是一個尚未有法則的世界，什麼都是新的，我好享受當時工作的過程，直到後來我才知道，網上的一切都是fragile（脆弱）。我看着公司結業，一秒罷，努力工作的成果就化成烏有，連想把自己寫過的東西存下來的機會都沒有。當刻我想，我應該去做一些可以留底的東西，因而走進電影圈。」

楊寶文說，喜歡做那件事，覺得那是有用又有意義的事，就要想辦法把它做出來。（黃寶瑩攝）

楊寶文笑着說，如此熱血是因為那顆年輕的心，然而經歷這麼多後，她和當年的自己還是一樣喜歡創作，心裏有無數故事想講，信任自己可以當上一個說故事的人。

後來，她加入電影公司寰亞傳媒集團。那時，寰亞順着熱潮，開了一個電影網站，她平日既要拍片，又要剪輯，也要自行製圖。後來前上司問她，張之亮導演需要一個助手，幫忙做發行和宣傳工作，問她願意幫手嗎？她很快就答允了，並轉至星皓娛樂。

「當時星皓有不同的部門，有段時間我負責管理公司的藝人。當時雖然年輕，但對娛樂圈的花花世界並不特別熱衷，也很少追星，跟演員或藝人接觸久了，你會慢慢明白他們其實也很fragile。因為明星活在一個不真實的世界，團團圍在他們身邊的人不是服侍他們，就是給fantasy（幻想）他們。其實，明星們自己也知道這不是真的，但他們很難去接觸真實的世界。」後來，她向公司申請轉部門，就轉到電影海外發行的崗位。

張之亮導演的一句說話令楊寶文如夢初醒，決定到外國攻讀歐洲電影碩士學位。究竟張導演說什麼？請繼續閱讀：商科生走進創作圈 電影監製楊寶文：我也喜歡說故事．下

上文刊登於第163期《香港01》周報（2019年5月20日），原標題為《商科生走進創作圈 楊寶文：我也喜歡說故事》。

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