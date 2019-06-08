醉心武術，在這個年代聽來好老土。現在的人興趣是打機、足球、模型和車，吳永森偏偏脫俗，他什麼都不好，最愛武術。才幾歲人仔，就在電影院裏的米奇老鼠和李小龍之間，挑選了李小龍；做了「小學雞」，更偷偷上武館學習跆拳道。習武幾年，索性加入電影圈，成為洪家班的特技人，拍過多部經典電影及劇集，如電影《忠義群英》、《洗黑錢》、《流星．蝴蝶．劍》、《神經刀與飛天貓》、《霹靂火》、《急凍奇俠》，以及亞視劇集《精武門》與外國劇集《The Monkey King》。 攝影：鄧倩螢

最後，他回歸武門，拜李小龍第三代徒弟John Ladalski為師，自立門戶，在鬧市大馬路的邊上唐樓開設截拳道館。武館大隱隱於市，於無人上課的午後，半百有六的他染着一頭黑髮，穿着小背心，重播李小龍的電影，那些台詞和動作，他比誰都「滾瓜爛熟」。

「別人看李小龍的電影，看的都是劇情，但我看他，看的是他的腰，他的腳。我熟到入腦，我要把他的功夫背進心中，熟到可以拿出來練習。」吳永森笑道。徒弟都叫他森師傅，年屆56歲，一頭黑髮下皮膚光滑，別說老人斑，連雀斑都沒有，時不時跑美容院，拿着李小龍的照片，叫人替其紋上雄赳赳的標誌性濃眉。直到現在，森師傅的手瓜還是粗過大多數的年輕小伙子，紮起馬來，一拳打到沙包上，結實得一聲巨響，「呯」，他得意地笑了─不然，叫什麼習武之人呢？習武之人的拳頭就應該這麼硬。

吳永森拜李小龍第三代徒弟John Ladalski（中）為師。（《The Chinese Stuntman》劇照）

武館如其人 流露赤子童心

和別的武館不同，他的館如其人，充滿童真與赤子之心。甫進門，就看到周圍放滿李小龍的模型公仔，收銀處旁有一個如樓盤模型般大小的星戰軍艦模型，迷你黑兵和白兵在作戰。武館四周的牆是好吃的柳橙色，上面貼滿李小龍的復古畫像，鏡牆上釘着兩個八卦，說是截拳道的圖騰，與道教八卦不同，截拳道的多了兩道箭咀，有循環不息之意。最醒目的還是武館放着詠春木人樁，與掛在旁邊的一套穿得鬆垮的李小龍黃色緊身戰衣，以及釘在周圍未開刃的蛇刀、虎爪刀與木棍。

館內陽光通風的角落，地下鋪了寵物尿墊，擱上放了水與狗食物的碗，然而，擺了大半日還是沒狗去碰。旁邊正是那隻睡得正熟、食慾不太好的瘦小白色老狗。吳永森一聲聲「阿Lo阿Lo」地叫牠，但狗照樣還是睡得很沉。

吳永森細細個已是李小龍影迷。（鄧倩螢攝）

吳永森在上世紀六十年代初出生，幾歲已迷上李小龍。「記得當時得幾歲，被阿爸拉去睇戲，當時電影院正上映兩套戲，一部是米奇老鼠，一部是《唐山大兄》。不知為什麼，我一眼就覺得《唐山大兄》好些，海報的李小龍好型，完場後滿腦子還是他在電影裏耍雙截棍的模樣，於是回家拿了一枝地拖棍，鋸成兩邊，在手裏把玩着耍。」他回憶說，阿爸那時反對他學功夫，因為武館給人感覺龍蛇混雜，在不少電影裏，武館時有打手聚集，總是和一些社團有關。升上小學，他想學跆拳道，瞞着家人把零用錢省着用，終於在學校對面的武館，偷偷報讀了跆拳道班。

「為了瞞住阿爸，天一光我就要早過他們起床，之後就去上堂，上最早的那一班，打完拳出了一身汗就上學，永遠是打鐘前最後一個衝進學校的學生。」他哈哈笑，以前沒有其他娛樂，一班小朋友聚在一起就會上演真人版的「小朋友齊打交」。森師傅說：「都是真打的，不留力的。當時學功夫就是上場打，去到公園，我也時時被人召出去幫手打架，因為他們知我學功夫。我從小就想追隨李小龍，李小龍說過，如果不實戰就不會找到搏擊的意義，於是一放學，書都不讀，我就會和一大班小朋友去公園打交。那時踩單車要錢，睇電影要錢，又沒有卡拉OK，沒有電腦，一班男孩子一起就是在街上撩是鬥非，為的是累積實戰經驗，不亦樂乎。」如此幾年，到了十七、八歲時候，城寨清拆，他們一家自九龍城搬到廣播道，他認識了住在樓上的一個電影武術動作指導，後來認了對方做師傅，隨之而入行。

吳永森的拳館如其人，充滿童真與赤子之心。（鄧倩螢攝）

入行後，他加入洪家班跟洪金寶，第一部真正參與的動作電影是《黑道福星》，電影由有份參演的老戲骨陳欣健導演，「那時沒有人教的，一、二、三、爆炸！我數到了三才識跳走。」常言道，初生之犢不畏虎，其後，他在不同的電影中，試過在幾層樓高的大廈跳下來，又要在大貨車上跳上跳落，好彩一條硬漢，條命硬過拳頭，至今大難不死。

在這幾十年間，他見證了香港動作電影的興盛與衰落，香港動作電影由拍到無停手，到今日一年也沒幾套開得成。他感嘆：「現在觀眾看的不是演技，看的是小鮮肉，重視靚唔靚仔，做演員比過往更睇樣睇身材。還有一點，就是以前的電影沒有電腦效果，全都是真跌真打真傷，自然會比現在的動作電影好看。」

他憶述，七、八十年代特技人拍戲發生傷亡意外，多不勝數：「那時有人傷，有人死，也有人終身殘廢。真的，我也有傷過、暈過─那個年代爆炸不是做特效，那些花火真的在你面前爆開。」

入行後，他加入洪家班跟洪金寶，第一部真正參與的動作電影是《黑道福星》。（網上圖片）

行內女特技人少之又少，於是女演員找替身時，往往會找上個子不高又瘦削的男特技人男扮女裝。森師傅個子不高，年輕時吃不胖，又未有現時大隻，他也曾被挑中當陳寶蓮（已故）的替身，穿着一條裙，自二樓跌落石壆，再由石壆碌落地，「那層樓樓底有十五、六呎，兩層就是有三十幾呎，跌落來，好甘啊那次。」但他還時時回味，覺得自己見證了電影圈最美好的年代。

電影圈內的特技人和動作指導未必個個通曉功夫，像森師傅這樣拜過李小龍徒孫習武、又開武館的人更加少之又少。

「我五十幾歲，直到現在都熱愛武術，如果不愛，我不會做到現在。我記得小時候學功夫，阿媽阿爸知道就鬧，話我學了是要去做飛仔學打交。但識武術不一定就是壞人，那視乎一個人的本質。如果你是善良的，你學過功夫，會更知道自己想做一個怎樣的人。你會比誰都更懂得修心，因為你在拳腳上會認識到自己的能力，反而不會那麼容易就動手動腳，你會收放自如，學習堅忍。」他說，就算有一些人行古惑，夜晚要出來打交，真正學武之後，連交都打少了，「當你真正學懂武術，你會知道學功夫不是用來傷人的。」

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【截拳道】硬漢柔情似水 吳永森：武術不是好勇鬥狠

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《截拳道師傅柔情似水 吳永森：學懂武術 更懂收放自如》。

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