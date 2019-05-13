在中美貿易再現硝煙、環球股市大跌之下，中國國務院副總理劉鶴上周四、周五（5月9、10日）訪美談判。雖然雙方皆指談判有「建設性」，但卻無阻美國在上周五把近2,000億美元中國商品的額外關稅由10%上調至25%，美國總統特朗普更責成貿易代表萊特希澤啟動其餘近3,000億美元中國商品的徵稅程序，表示將於美國時間5月13日公布細節。相信中方屆時亦會採取相應措施。

外界原對劉鶴上周訪美抱持樂觀態度，甚至預計中美貿易爭端將獲圓滿解決。（路透社）

「關稅危機」釀成頗大震動，然而中美雙方並未為談判關上大門，劉鶴更表示雙方願意在北京繼續磋商。他在啟程返國時說，中方不會在原則性問題上讓步，但他同時形容這是「黎明前的黑暗」。美國方面，除了特朗普形容收到中國國家主席習近平「美詞來信」的花邊外，新增關稅也為未來談判的短期進展留下空檔：在上周五前啟運、6月1日前抵達美國的海運貨品，皆不會受新關稅影響。一如特朗普事後在Twitter上所說，「關稅有可能取消，也可能不會，視乎未來的談判會有什麼發生」。本質上，這依舊是一次談判中的「加碼」——縱有美方「不介意談判無果而繼續徵收關稅」及中方「願談則談，要打便打」的說法，兩國均認定通過談判終結貿易戰之必要，貿易談判的整體趨勢並未因上周的波折而改變。

外界原對劉鶴上周訪美抱持樂觀態度，甚至預計中美貿易爭端將獲圓滿解決。此前，上至特朗普本人，下至美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin），也連番正面表態。然而，特朗普上周日（5月5日）突然在Twitter發文，指摘中方企圖「重新談判」，決定大加關稅，讓身處亞洲的觀察者一覺醒來大驚失色，有媒體更指美方官員也對特朗普的突變毫無準備。

The unexpectedly good first quarter 3.2% GDP was greatly helped by Tariffs from China. Some people just don’t get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月13日

政客一句話 沒有什麼大不了

總統之言一出，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和姆努欽就公開指摘中方「出爾反爾」，特朗普更指中方是想等他明年敗選，換上一個「軟弱的民主黨人」。同時，西方媒體也充斥着消息人士爆料，指中國在協議草稿的各個範疇都想取消原有國內立法的承諾，又遲遲未有向美方提供協議的中文版草稿。中國商務部指這些消息是美方在給中國貼標籤，中方「被承諾」了很多，重申中方重信用守承諾；劉鶴則表明談判中的「曲折」無可避免，似有暗指外界誇大其事之意，並罕有地透露中美在關稅處理、採購項目和協議文本等三大議題上仍有分歧。

面對特朗普一言激起千重浪，中方沉着回應。在上周一（5月6日）的例行記者會上，外交部發言人耿爽只說了一句「中方團隊正赴美談判」。翌日，商務部在其官網發報簡短消息，確認劉鶴在上周四、周五訪美，進行中美貿易第11輪談判。再過一天，商務部再度發報簡訊，警告如果美國實施關稅措施，中方將不得不採取必要反制措施。

特朗普向中國開火，直指中方是想等他明天敗選後，「換上一個軟弱的民主黨人」再談判。（路透社）

中方的冷處理及劉鶴繼續訪美，惹來兩極意見。一方面，有人認為特朗普朝令夕改以關稅威脅中國，對中國極不尊重，如果此時不離開談判桌，中方就是對美示弱，主張繼續談判的人更是「賣國賊」；另一方面，部分反華人士把中方低調處理且繼續談判視為「中國贏不了美國」的明證，因此要低聲下氣向美國求饒。

然而，細看特朗普在Twitter上短短的兩句話，其中毫無實質談判內容，若理性判斷，只能說是不知虛實，如果中方因此貿然拂袖而去，放棄一直以來的談判計劃，而不去探究其實，並非一個「正常」國家決策者所為。而且，將談判的存亡繫於特朗普的一言一行，更是將主動權向特朗普拱手相讓，是決不可為之事。

中方若因特朗普短短幾句話就拂袖而去，反而會使主動權白白交給特朗普。（路透社）

此外，若能解決中美貿易爭端，無論如何對雙方也是好事，為了在部分人眼中的面子、民族主義驕傲而將國家人民的經濟利益置之不顧，絕非明智之舉。再者，特朗普向中國增加關稅，看起來雖然是不利中國，但關稅卻是由美國的進口商支付，當中的利益瓜葛可能對美國消費者損害更甚，因此，關稅無礙談判，實屬正常發展軌迹。

由此可見，劉鶴繼續訪美只是中方長久戰略的延伸，以穩守應萬變。無論是有賣國憂慮的愛國主義者，還是看衰中國的反華人士，其實對於特朗普的一句話，實在是反應過敏，只看到簡單的表象，而看不見雙方貿易談判背後的對弈邏輯。

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上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《美方極限施壓 中方極度克制 關稅威脅不改談判趨勢》。

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