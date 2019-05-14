中國國務院副總理劉鶴在上周五（5月10日）結束訪美之行。中美第十一輪貿易磋商落幕之際，美國正式將對中國2,000億商品的額外關稅稅率從原來的10%抬高到25%。 自今年中美貿易「休戰」以來，美國總統特朗普一直對貿易談判持樂觀態度，近期甚至表示會「很快」邀請中國國家主席習近平到訪白宮，簽署最終協議。負責進行談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steve Mnuchin）在上月底訪華談判期間，還和劉鶴談笑風生，姆努欽曾表示「中美談判已經進入最後階段」。 到上周日（5月5日），特朗普一夜之間轉變風向，萊特希澤更指摘中國在談判內容上「反悔」，美國到底抱持一種怎樣的心理，讓她在外界對貿易談判日趨樂觀下，重回對華極限施壓的方式？ 撰文：鄭瑞

什麼原因促使特朗普出其不意地改變態度，難有定論。但一個合理的推測是，特朗普再度拿出極限施壓的手段，說明了他對美國經濟充滿信心。

5月3日，美國4月份最新經濟數據出爐，當中新增非農就業人口達26.3萬，失業率降低至3.6%，是1969年以來的最低數值。今年美國第一季度國內生產總值（GDP）增長3.2%，高於經濟學家的預期。

中美貿易戰開打以來，美國國內對特朗普最大的批評，是擔憂貿易戰會打擊經濟。多數企業也反對加徵關稅，認為會增加原料成本，最終抬高多種商品的價格，對消費者不利。去年10月美股暴跌，也被認為和中美貿易戰的衝擊有關。

中美貿易戰：美國總統特朗普周一（13日）在美股中段稱，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平會面。惟投資者仍對達成協議的前景愈見不明朗，擔心貿易爭端會繼續惡化。（路透社）

正因為此，美國今年第一季度的經濟數據表現不俗，自然讓特朗普十分亢奮，皆因似乎終於可以證明，那些說他做錯的人其實才錯了。特朗普在數據公布當日及翌日連續在Twitter發文誇耀美國經濟表現，首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）甚至在白宮發出的官方短視頻中揮舞手臂大喊：「嘩！低失業率，就業崗位高增長，高工資，消費者信心巨大，生產力超強，還沒有通貨膨脹！我們的經濟實在太棒了！」 雖然庫德洛像球賽啦啦隊一樣的表演有些滑稽，但這應當是特朗普的心聲。

漂亮的經濟數字給了特朗普巨大的信心，這很可能讓他選擇在與中國的貿易談判中繼續施壓。但單單用GDP和失業率來判斷經濟體的抗壓能力，或許會忽略更深層次的問題。

Great to welcome Chairman Shin from Lotte Group to the WH. They just invested $3.1 BILLION into Louisiana-biggest investment in U.S. EVER from a South Korean company, & thousands more jobs for Americans. Great partners like ROK know the U.S. economy is running stronger than ever! pic.twitter.com/WaJxDeTuxj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

被忽略的結構性隱憂

值得注意的是，拉動美國今年首季的經濟增長的重要因素之一是出口。美國今年首季貿易出口額同比上升2.6%，淨出口對GDP增速的貢獻達1.03%。特朗普在Twitter上炫耀徵收關稅是刺激美國經濟發展的一部分，短期看來的確如此，然而這終究是暫時。

與去年第四季相比，今年第一季進口額大幅下降541億美元。進口額在貿易戰的影響下持續縮水，背後原因是國內消費疲弱。今年4月，美國汽車銷售環比下滑6.1%，第一季商品方面支出下滑0.7%，核心個人消費支出（PCE）物價指數年化季環比初值為1.3%，創2017年第三季以來新低。國內消費佔美國約三分之二的經濟活動。

強勁的就業數據背後，是工資增長不如預期、勞動參與率全面下降及大型企業招聘放緩。4月失業率下降的主要原因，是總勞動力減少49萬人，創一年半以來最高。自然資源與採礦業、資訊業的就業人數環比下跌，加上低薪資地區的就業形勢整體偏弱，暗示美國消費在第二季或會承受更大壓力。

與去年第四季相比，美國今年第一季進口額大幅下降541億美元。（路透社）

總體來說，推動美國GDP增長的較多為臨時性項目，貿易戰對出口的刺激難以持久。就業數據的變化本就滯後，就業率在經濟放緩初期便不時會上漲。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）近期在股東會議上表示，沒有任何一本經濟教材可解釋目前美國的經濟狀況。「失業率處在一代人以來的最低點，但通貨膨脹和利率沒有上升，與此同時，美國政府繼續入不敷出。」他認為這些狀況是不可持續的。

作為一名「商人總統」，特朗普可能只看到帳面的數字，並沒有真正分析當中暴露出的美國經濟結構性問題。美國經濟結構的失衡及長期的隱患仍在積累，長遠看，貿易戰既不能幫助美國產業發展，更會損害推動美國經濟的最大動力——消費。僅因一個季度的數據，特朗普就放膽表示「和中國不達成協議更好」，這種過度自信的表現，再次說明他的短視。

特朗普作為一名「商人總統」，可能只看到帳面的數字，並沒有分析經濟結構性問題。（路透社）

中日歐全面反擊貿易戰

特朗普這份盲目自信不但表現在中美貿易戰上，更可能讓他在與日本和歐盟的貿易談判上採取更激進的手段。然而，美國在貿易上對盟友們的施壓似乎並不順利。

美日之間已進行了兩輪貿易談判磋商，美國以對日本汽車增收20%至25%的關稅為威脅，單方面提出一系列要求，但從首輪談判的結果來看，日方已拒絕在農業問題上讓步；日本財務大臣麻生太郎在談判後亦表示：「我們不能將任何有關匯率的問題與貿易政策掛鈎。」日本首相安倍晉三在訪美期間亦罕見地作出強硬表態，強調日本是特朗普上任以來在美國投資最多的國家，並且糾正特朗普關於日本向美國汽車徵收關稅的說法。

特朗普這份盲目自信不但表現在中美貿易戰上，更可能讓他在與日本和歐盟的貿易談判上採取更激進的手段。（路透社）

歐盟則更為強硬。美歐之間由於波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）兩家航空製造企業的非法補貼糾紛，已從起訴對方「不遵守裁決」，走到互相放話威脅報復性關稅的地步。

美國貿易代表辦公室上月公布了一份總值110億美元的對歐加徵關稅產品清單，歐盟隨即加倍奉還，歐盟委員會已起草一份清單，向總值約200億歐元（約合226億美元）的進口美國商品徵收關稅。

和去年鋼鋁關稅的加徵相比，今年日歐對特朗普的施壓措施表現得更為強硬，特朗普如果全面開戰，將會面臨全面反擊。與此同時，在美國的威脅下，日本和歐盟這兩個傳統盟友正在向中國走近。

美歐之間由於波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）兩家航空製造企業的非法補貼糾紛，已從起訴對方「不遵守裁決」。（路透社）

去年是中美貿易戰激烈開打的一年，同時是中日關係迅速回暖的一年，除了安倍訪華，成為時隔七年再度有日本首相正式訪華外，迹象顯示習近平亦將趁6月參加大阪二十國集團（G20）峰會的機會首次對日本進行訪問。此外，不但安倍對「一帶一路」合作的態度明顯轉圜，原本受阻的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和中日韓自貿區亦正加速談判。

今年年初，就在外界認為歐盟將對中國「戰略轉向」，採取更為強硬的外交姿態時，中歐之間一連串高層峰會取得了諸多實際成果，西歐連續三個國家正式加入「一帶一路」倡議，令外界驚訝。在美國對歐威脅貿易戰的同時，歐盟已經開始選擇加深和中國的合作。

中歐之間一連串高層峰會取得了諸多實際成果。（路透社）

一時亢奮掩蓋長期隱患

以上種種趨勢在特朗普看來，或許傷害不到美國。但如果白宮對美國國內經濟的隱患置之不理，同時用更大規模的貿易戰把盟友推向中國，將對美國造成內外雙重的打擊。特朗普或許只在意眼下的帳面，但美國面臨的將是長期的影響。

劉鶴按原計劃訪美，可見中國並沒因此被打亂談判步伐。中國在一年多的貿易戰中始終維持的底線，很難會因為特朗普突然加大籌碼而完全放棄。面對曾經出爾反爾的特朗普，北京必然對其進一步的舉措準備了應對措施。

特朗普對華施壓的算盤，恐怕並沒他想得如此簡單。中美貿易戰升級必然對美國有所打擊，但不會如他所說只有「微不足道」的影響。這背後透支的是美國的信譽和全球產業鏈的損壞，這些問題或許現在並非急迫，但是終將在某個時刻暴露出來。特朗普「美國優先」的最終結果，或許反而是以失去「優先」的位置為代價。

上文刊載於第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《一條Twitter重燃中美貿易戰 特朗普過度自信的代價》。

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