「神劇走向國際」、「再創台劇新高峰」、「2019必看電視劇」……以既敏感又具爭議性的議題為主軸，近期由台灣公共電視台出品並首播的《我們與惡的距離》（下稱《我們》）描述隨機殺人事件過後，處於不同視角與身份的人們，如何在這矛盾裂解的社會各自掙扎，直至於混濁中看清彼此面貌。這齣電視劇除了激起觀眾熱烈迴響外，連美國知名影視網站IMDb及內地影視討論平台「豆瓣」亦分別給予9.4及9.5分的高度評價，內地網友甚至在微博發出「台灣是華語劇的最後一片淨土」的驚嘆。 在外界給予一片好評的同時，導演林君陽及聯合製作人林昱伶卻認為，《我們》的成功並非預期中的事，也不需為此貼上「神作」的標籤，他們更期待觀眾在看完該劇後產生一絲有別以往的省思—在這真實的社會中，我們與惡的距離究竟有多近或多遠？ 【《我們與惡的距離》專訪報道系列之一 】

《我們與惡的距離》以一宗無差別殺人案的審判作為開端，劇中兇手李曉明遭法院宣判死刑定讞，但專為死刑犯辯護的人權律師王赦（吳慷仁飾）仍為了解李曉明的犯罪動機多方奔走。身為殺人犯妹妹的李大芝（陳妤飾），在無法承受「加害者家屬」標籤的壓力下，選擇遠離老家，其後進入新聞台工作，遇見了患有精神疾病的房客應思聰（林哲熹飾），以及身為受害者家屬、至今仍未走出陰霾的新聞主管宋喬安（賈靜雯飾）。



受害者家屬的撕心裂肺、加害者家屬的消沉自責、被標籤化的精神病患者、媒體的報道方式對普羅大眾的影響……在各角色的命運交織下，《我們》藉由不同角度與立場的多線敘事，帶觀眾經歷一場恍如正在真實上演的戲碼。社會每天都有各式各樣的事件發生，我們是變得更加靠近，還是趨向更撕裂？



賈靜雯在劇中飾演藉工作轉移喪子之痛的新聞台副總監（《我們與惡的距離》劇照）

「我們」所建構的世界

什麼是惡？這或許是看到《我們與惡的距離》這個深沉的題目之前，首先產生的疑問。每個人的心中都有一把長短不一的道德尺，對這個問題抱有不同的答案。儘管要找到一條放諸四海而皆準的道德準則並不容易，但若以「法律是道德的最低底線」為準繩，一切違反法律的行為，似乎都能稱之為惡。



林君陽希望觀眾思考究竟「什麼是惡」？但劇組及他本人對此卻沒有標準的答案。「殺人是惡嗎？是，殺人可能是惡。那殺人的原因是什麼？那個原因也是惡嗎？這是可以討論的。惡裏面一定有那麼一點點善，錯的事情中一定可以找出動機，而那個原因不一定是那麼邪惡的事情。」



林君陽解釋，如果以中文劇名來看，似乎他們分出了「善與惡」的兩極印象，但這個世界不是「好與壞」或「黑與白」，我們存在於一個灰色的世界，而那個灰色就是我們。

導演林君陽認為，什麼是「惡」難以定義，因為我們都活在灰色的世界。（洪嘉徽攝）

或許你我身邊都曾有相同的經驗，看着一則則充滿負面資訊的新聞，搖頭嘆息「世風日下，人心不古」，覺得這個世界變了，變得都不認得它原本的模樣。在唏噓感嘆之間，你可能已隨手往地上丟了一件垃圾，在論壇上留下一則惡評，轉頭向你身邊的人口出惡言，仍不以為意地認為，「比起那些邪惡的事情，我的行為簡直不值一提」，卻忘了，我們也是影響世界面貌的成因。



林君陽說：「我們都以為自己是好人，但我們很多時候都有惡念而不自知，有些人的惡念展現出來，有些人沒有，而每個人的善念與惡念都主導了現在這個世界的面貌。如果每個人都能意識到這件事，這世界會不會好一點點？」

吳慷仁飾演的法律扶助律師因為替無差別殺人案的犯人辨護，因而遭激動的群眾潑糞（《我們與惡的距離》劇照）

在「我們」生活的世界

之後，另兩個參與首播的電視頻道HBO Asia和網上播放平台CATCHPLAY一起建議用《The World Between Us》作為英文片名。林君陽當初一聽到這個建議，就直覺這個劇名是正確的，這部劇確實在說「我們所生活的世界」，呂蒔媛也表示，英文劇名更接近她原本的想法。林昱伶則認為，大家都把中文劇名重點放在「惡」上，但更重要的應該是「我們」。



如同林君陽所說，這世界是由「我們」所組成，劇組在劇名的字體設計上也刻意讓「我們」佔較大的比例，希望提醒觀眾，這兩個字才是劇情的核心，而非糾結於「誰是惡人」、「誰是善人」。



但《我們》劇中的無差別殺人、精神疾病患者襲擊民眾等事件，都曾在台灣社會中真實上演，劇組在處理如此敏的議題時，應該如何拿捏？

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《《我們與惡的距離》引發思考 如何從理解中重生》。

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