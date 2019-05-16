香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基認為，若要強化藥劑師職能，以現時香港情況，難以短時間推動藥劑師「獨立處方」，更可行的是採用PGD（patient group direction）方式，增加藥劑師職能及在社區發揮的角色，減少病人前往公立醫院求診或「衝急症室」。

黃志基援引英國做法，指當地有多種方法允許藥劑師處方藥物，而不需要經醫生處方，當中包括「非獨立處方」，藥劑師根據醫生處方開藥，病人日後可以憑藥單向藥劑師取藥，但不可以是其他處方藥。另一種是「獨立處方」，藥劑師受訓後並在特定名冊上註冊，便可以根據專業自行判斷及處方藥物。黃志基解釋，這是基於醫生與藥劑師合作制定指引，指引內對應的病症由藥劑師決定病人用藥，而指引沒有涵蓋的地方，就需要交予醫生處理診治。

黃志基認為香港可採用PGD方式，增加藥劑師職能及在社區發揮角色，減少病人前往公立醫院「衝急症室」。（龔嘉盛攝）

根據英國國民保健署的解釋，PGD指引提供一個法律框架，允許一些已註冊的醫療專業人員，向「預先定義（pre-defined）」的病人群體提供或管理指定的藥物，毋須醫生處方，目的是令病人能夠安全及快速地獲得所需藥物。PGD所針對的群組及藥物，包括常規免疫計劃（Routine immunisation programmes）、旅行接種（Travel vaccinations）及緊急準備、恢復與反應（Emergency Preparedness, Resilience and Response）三大類。PGD為不同群組的病人而設，確認藥劑師在部分醫療過程中可發揮作用。黃志基指出，藥劑師的訓練能夠處理「Respond to Symptoms（徵狀反應）」，例如處理傷風感冒等小毛病、打流感針及處方旅行藥物。傷風感冒病人若有發燒不適，但沒有其他危險徵狀，藥劑師可以直接處方退燒藥，病人便不用向醫生求診。

黃志基補充，傷風感冒人數多，但引起慢性疾病、免疫系統併發症的人較少，故較易預先分辨高危與非緊急病人，如果病人「有頭暈感冒的小病便去看醫生，只會令醫生沒時間處理更緊急的病症」。他又舉例指，高血壓病人一般情況下只需要食藥控制及持續跟進，這同樣可由藥劑師負責。

黃志基認為，香港可逐步研究如何加強藥劑師的職能，以減輕醫生的負擔。（高仲明攝）

助減醫院門診壓力

黃志基強調，藥劑師受訓時，亦會學習判斷哪些病症非藥劑師所能負責範圍，需交由醫生診斷，如患有糖尿病的長者由於神經線受損害，感受不到痛楚，若有大型傷口且難以恢復，便需要醫生處理。

他表示，英國基層醫療較香港完善，大部分長期及慢性疾病並非由醫生負責，如高血壓、心臟病病人，每個月用同一張藥單到藥房取藥，藥劑師可以處理用藥、份量，直接減低醫院門診的醫生壓力。他又指出，醫院的感染風險高，應該只針對危急病人或是社區醫護人員不能處理的病症，例如進行手術等。另外，他指出病人未能提早出院，很多時是醫生未能趕及「出藥單」。所謂「出藥單」是指病人出院時情況較為穩定，只需定期服藥控制病情，尤其是長期病患，而這藥單一般情況下不會作太大變更，直至下次覆診。若然出院藥單交由藥劑師負責，處理病人出院可更為快捷。

藥劑師受訓時，會學習判斷哪些病症非藥劑師所能負責範圍，需交由醫生診斷。（羅君豪攝）

黃志基總結指，藥劑業的發展受社會政策及實質需要影響，英國也是經歷長時間的演變，如以行政方式定立可以獨立處方藥物的藥劑師特定名冊，再由業界跟從及發展，以完善架構，因此香港也需要循序漸進，逐步研究如何加強藥劑師的職能，以減輕醫生的負擔。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《增強社區職能 由「處方」小病開始》。

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