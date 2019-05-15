上文提及，由金鐘獎影帝吳慷仁所飾演的死行辯護律師王赦，雖然在劇中看來正義感十足，但其實也顯露了他自私、忽視他人感受的一面。除了王赦之外，殺人犯妹妹、由陳妤飾演的李大芝，同樣因為角色的複雜度高，讓林昱玲憂心忡忡地打電話給導演林君陽確認，這樣的表演方式真的沒有問題嗎？ 【《我們與惡的距離》專訪報道系列之六】

承接上文：【我們與惡的距離】演員與角色共嘗的痛苦與掙扎（上）

「因為李大芝這個角色太被動了，很多時候看起來真的像是沒有在表演，或者說沒有知覺。有些場景，我身為觀眾，聽到那些台詞都快要哭了，但她卻沒有反應、一臉木然的樣子，這曾經讓我非常擔心。」林昱伶說。

李大芝原名李曉雯，是殺人犯李曉明的妹妹，時常面對外界的指責與有色的眼光，家人擔心他承受不住壓力，逼迫她改名離開老家，到城市以新的身份開始新生活。儘管「李曉雯」在改過名、與家人切斷聯繫後看似徹底消失了，但在她心裡為解的結與陰霾卻始終緊跟著她。

在整整十集的過程中，李大芝雖然有過幾次較為強烈的情緒反應，但大多是無力的嘶吼與吶喊，宣洩過後，她仍只能選擇辭職、選擇屏蔽外界，繼續蜷縮在自己陰鬱不被理解的世界，而從未真正扭轉過任何局面。觀眾看到的，大多是一個沉悶、抑鬱、緊皺着眉頭、看來心事重重卻又不敢言明的角色。

陳妤所飾演的加害者家屬李大芝，在劇中相較於其他角色更顯沉默抑鬱。（公共電視提供）

「走迷宮的過程總是忐忑，一開始的確會有點擔憂，直到後來才發現，這其實就是李大芝該有的樣子。」林君陽表示，觀眾都期待主角會不斷給反應，並能適時反擊，但李大芝不是，她不主動、也無法主動，她只能不斷地挨打，事實上也是如此，她沒有任何立足點可以反擊，這可能也是現實中最真實的情況。

在劇中，無論是被記者追問着如何負起責任，或是被宋喬安聲淚俱下地責問為何剝奪他孩子活下去的權力，到被害者家屬丟雞蛋怒罵：「我們都還活在痛苦中，憑什麼你能先走出來？」加害者家屬李大芝及其父母背負了外界的責難、對加害者李曉明行為的不解、自我的譴責，以及不被理解的憤怒，這些複雜的情緒都因為其「加害者家屬」的身份，而沒有資格表露出來，也轉化成李大芝那既壓抑、又難以宣洩的表演形態。

在老家地點被媒體曝光後，李大芝曾怒氣沖沖的回公司找主管理論。（《我們與惡的距離》劇照）

林君陽進一步解釋，劇組一直產生這種疑慮，根源就來自於這些角色的複雜度，沒有很標準的刻板印象或樣板，讓演員能輕易的定位自己正飾演什麼角色，每個人都有點介於中間，有時候是好人，有時候是壞人，有時積極，有時被動，演員進入角色的時候就有很多灰色地帶，必須經過掙扎與拉扯後，才知道那角色該有的樣貌。

「歸根究柢都要怪蒔媛姐把角色寫得太好了吧，才害我們在初期一直陷入這種討論跟自我辯證。」林君陽笑着做出了這個結論。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《《我們與惡的距離》引發思考》專題報道中的《「神劇」熱播背後 演員與角色共嚐的痛苦與掙扎》。

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