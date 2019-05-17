在上文《【我們與惡的距離．復和公義】犯了罪除了吃牢飯 還有別的可能？》提到，復和公義不僅能尋求真相，同時還具有撫慰被害人心靈，讓加害人自我負責的功能，讓社會在衝突過後還有重建和平關係的可能。但也有人懷疑，有加害人會利用復和程序「佯裝」有悔改、修補之意，藉此減輕刑期，或成為強迫被害人理解、原諒加害人的過程。在實務操作上會否掉入這危險的陷阱呢？ 此文章為《我們與惡的距離．復和公義』》系列報道之三

【我們與惡的距離．復和公義】犯了罪除了吃牢飯 還有別的可能？

「雙方如果願意進行復和程序，加害人在過程中獲被害人真心諒解，法官在判刑時的確可能會考量被害人的寬恕或犯後態度良好等因素。但復和程序在偵查、審判中，乃至審判後都能進行，案件是否適合進入復和程序，最基本條件是，被害人在面對加害人時不會因為崩潰造成二次傷害。被害人的情緒必須平復到可以面對加害人。」台北大學犯罪學研究所助理教授林育聖指，外國的案例顯示，很多重刑殺人犯都是在多年後，甚至審判結束、在服刑階段才開啟復和公義的程序。

「你說審判都結束了，雙方為何還想進入復和程序？其實很多受害人都會疑問『為什麼這種事會發生在我身上』，而加害人在造成傷害後，也會期待別人知道自己不只是個罪犯，希望別人理解他們。加害人有時候不是單純的加害人，他可能處於基層、缺乏人際關係或是社會連結及支持，在整個成長過程中，他其實也是一個受害人。」林育聖解釋，復合公義除了讓加害人了解他對別人造成的傷害，也讓他們有機會說出原因及苦衷，讓雙方認知對方是活生生的「人」。但復合公義的實踐仍應以提升被害人訴訟地位為重，其之所以興起也在於能滿足被害人需求。因此，整個體系的設計要以被害人的需求及角色為中心，將被害人的修復當成首要目標，其次才去追求修復犯罪、預防再犯、社會復歸等功能。

《我們與惡的距離》中溫昇豪所飾演的被害人家屬，曾沉痛的問道：「我真的想知道為什麼？」（公共電視提供）

林育聖認為，復和公義更像是一種「感情上的調解」，與傳統調解程序最大的不同在於調解員跟促進者的差別，每個修復會議中都會有一個促進者維持對話規則，讓雙方在過程中安全對話，更完整地了解事件全貌，並療癒情感上的傷害，如果在過程中某一方出現攻擊性或情緒不穩，便會適時中斷程序。

傳統的調解員不會着重真相與情感，而是拋出方案，斡旋出雙方雖不滿意但都接受的數字，避免爭訟。促進者沒有調解員的目的性及主導性，他不要求會談一定要取得共識或原諒，也不需達成任何利益分配或委屈的妥協。

追求原諒太過沉重，也談何容易。修復式司法的重點不該糾結於「原諒」被告，而是透過這個過程讓被害人找到一個出口。澳洲犯罪學家John Braithwaite在其著作中表示，復和公義的重點不在於原諒加害人，而要求被害人立即原諒也是非常粗魯和錯誤的。

傳統的和解程序需要雙方各退一步，才能勉為其難達成協議，復合程序則不需任何妥協。（澎湃新聞）

在求學的過程中，我們少不了會有過如此經驗，有些同學受到欺負、霸凌後，傳統上老師最常用的處理方式，是要求加害學生向被害學生道歉，在加害學生不情願或敷衍了事下道歉之後，老師就以「他都道歉了，你要不要原諒他？」的論調，要求衝突雙方馬上握手言和。這種原諒不只粗魯，也毫無意義，因為加害學生不認為自己有錯，只是屈服於師長的壓力，更會在道歉後對被害學生心生怨恨，而被害學生就算勉強接受道歉，但並沒感受到加害學生的誠意，且繼續活在充滿惡意的陰影中。

有時，被害人的原諒也是一種放下，應被視為復和過程中額外的驚喜，不應強求在復和會談中達成這個目標，不能勉強被害人立即原諒對方。「我們在訓練課程中會提醒促進者，不要教別人原諒或放下，不要成為別人生命的教導者，你沒有親身經歷過那些傷害，如何要求別人做到？」長期擔任復和公義促進者的律師陳怡成表示，在當事人尚未準備好的階段，要求原諒只會讓他感到更失能、更無能為力。

陳怡成律師提醒，不應教導受害者原諒或放下。（受訪者提供）

「復和程序注重的是跨越這個生命經驗，幫助當事人拿回生命的自主權。很多人在爭訟數年後打贏了官司，但他還是蜷縮在家裏怨恨社會，怨恨整個司法體系，不相信任何人，因為他真正的需求沒有被解決，他甚至忘記自己到底為何興訟，訴訟只是他在衝突產生時的防衛機制。」陳怡成解釋，復和程序讓當事人有機會為自己發聲，告訴別人他有什麼感受、這件事情對他有什麼影響，在聲音被聽見與理解後，才有機會走出事件帶來的影響與陰霾。

然而，在個人主意逐漸高漲的情況下，懷揣崇高理想的復和正義是否真能見容於現今社會？請繼續閱讀：【我們與惡的距離．復和公義】強調法治背後 人際情感支離破碎。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《《我們與惡的距離》引發思考》》專題報道中的《推動「復和公義」 從處罰、糾正到修復之路》。

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